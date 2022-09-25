نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصى من اسمرار اليدين بشكل نهائي باستعمالك هذة الوصفه السحرية في المقال التالي
من الاشياء الجماليه للمرأة يديها التى تظهر اعتنائها الجيد لها، فهى عنوان الانوثه والجمال، فهى أكثر المناطق التى تتعرض بشكل دائم لأشعة الشمس المحرقة والأتربة، ولا تلقى الاهتمام بالترطيب اليومى مثل الوجه، كما أنها من الأماكن التي تظهر عليها علامات لارتخاء الجلد والتشققات الجلدية، فمن المهم الاعتناء بها والتخلص من القشور والجلد الميت والخلايا والشوائب المتكونة عليها، باستخدام هذه الوصفة السحرية التى تعمل على إزالة القشرة السمراء والبقع الداكنة، والكلف والنمش، فمن أهم الطرق الفعالة التى أثبتت قدرتها العالية فى تبييض وتفتيح اليدين، هى هذه الوصفة التى نقدمها لكى فى هذا المقال الذى نوضح به كيفيه تحضير واستخدام الوصفة الطبيعية لتبييض اليدين بشكل سريع وسهل جدا .
وصفة تقشير وتبييض اليدين
مكونات وصفة تقشير اليدين ;
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- 3 ملاعق كبيرة من السكر
- ملعقة كبيرة من الزبادي
طريقة استعمال وصفة تقشير اليدين
أولا نقوم بخلط بخلط عصير الليمون والسكر الخشن وملعقة الزبادي مع بعضهم البعض فى إناء مناسب لحجم المكونات، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الوصفة على اليدين مباشرة، بحركة دائرية الشكل للحصول على يدين نقيه اللون خالية من القشور والجلد الميت، حتى يذوب السكر تماماً ثم نقوم بغسل اليدين بماء فاتر ثم نقوم بوضع مرطب مناسب، أو زيت جونسون للاطفال، وللحصول على نتائج مذهلة يجب استعمال هذه الوصفة يوم بعد يوم للاستفادة من فوائدها العجيبة لتبييض وتفتيح مذهل لليدين .
طرق العناية اليومية لليدين ;
- يجب علينا ارتداء القفازات المطاطية عند تنظيف وتلميع المنزل أوتحضير الطعام
- استخدام مقشر طبيعي يفتح ويبيض ثلاث مرات أسبوعياً
- ترطيب اليدين بشكل يومي، استخدام واقى للشمس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس المحرقة،
- غسل اليدين بصفة مستمرة عند تعرضها للهواء والأتربة باستعمال الماء الفاتر وليس الساخن،
- احرصى على شرب الماء بكثرة للوقاية من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد الصعبه التى تظهر على اليدين .
- تجنب لمس اليدين الى المنظفات التى تحتوى على مواد كميائية مثل الكلور ومشتقاته .
- عدم استعمال مستحضر تجميلى منتهى الصلاحيه هذا يتسبب فى ظهور الحساسية وبالتالى يظهر الاسمرار على اليدين .
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