تخلصى من اسمرار اليدين بشكل نهائي باستعمالك هذة الوصفه السحرية

من الاشياء الجماليه للمرأة يديها التى تظهر اعتنائها الجيد لها، فهى عنوان الانوثه والجمال، فهى أكثر المناطق التى تتعرض بشكل دائم لأشعة الشمس المحرقة والأتربة، ولا تلقى الاهتمام بالترطيب اليومى مثل الوجه، كما أنها من الأماكن التي تظهر عليها علامات لارتخاء الجلد والتشققات الجلدية، فمن المهم الاعتناء بها والتخلص من القشور والجلد الميت والخلايا والشوائب المتكونة عليها، باستخدام هذه الوصفة السحرية التى تعمل على إزالة القشرة السمراء والبقع الداكنة، والكلف والنمش، فمن أهم الطرق الفعالة التى أثبتت قدرتها العالية فى تبييض وتفتيح اليدين، هى هذه الوصفة التى نقدمها لكى فى هذا المقال الذى نوضح به كيفيه تحضير واستخدام الوصفة الطبيعية لتبييض اليدين بشكل سريع وسهل جدا .

وصفة تقشير وتبييض اليدين

مكونات وصفة تقشير اليدين ;

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

3 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة استعمال وصفة تقشير اليدين

أولا نقوم بخلط بخلط عصير الليمون والسكر الخشن وملعقة الزبادي مع بعضهم البعض فى إناء مناسب لحجم المكونات، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الوصفة على اليدين مباشرة، بحركة دائرية الشكل للحصول على يدين نقيه اللون خالية من القشور والجلد الميت، حتى يذوب السكر تماماً ثم نقوم بغسل اليدين بماء فاتر ثم نقوم بوضع مرطب مناسب، أو زيت جونسون للاطفال، وللحصول على نتائج مذهلة يجب استعمال هذه الوصفة يوم بعد يوم للاستفادة من فوائدها العجيبة لتبييض وتفتيح مذهل لليدين .

طرق العناية اليومية لليدين ;