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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العريكة السعودية، وما الفرق بينها وبين العصيدة؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل العريكة السعودية، يعود تاريخ العريكة إلى عدة سنوات، ولكن تم الحفاظ عليها في تقاليد الجنوبيين كطبق رئيسي للسحور ووجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، بسبب مكوناتها المنشطة بالسمن البري والعسل الأصلي، حيث يساعد الصائمين على ممارسة الرياضة يوميًا، وعلى الرغم من انتشاره في المتاجر، إلا أن ربات البيوت يفضلن طريقة عمل العريكة السعودية من المنزل كما كان من قبل.
لماذا سميت العريك بهذا الاسم؟
العريكة أو العريك، أو ما يسمى بمخالب الركبة، أو ما يسمى بفتة السمن والعسل، تشتهر في دول الخليج العربي وتعد من ألذ وأشهى أنواع المأكولات السعودية التقليدية التي يمكن تناولها. وهي منتشرة وبكثرة بشكل خاص في جنوب المملكة العربية السعودية ومنطقتي عسير والباحة وجنوب اليمن، وعلى الرغم أنها محصورة في مناطق معينة إلا أنها منتشرة في مختلف مدن المملكة، وهي من الأطعمة الدهنية السعودية.
هل العريكة هي العصيدة؟
- يكمن الاختلاف بين العصيدة والعريكة في طريقة التحضير، فالعريكة والعصيدة نوعان من الأطعمة من أصل عربي، تنتمي العريكة إلى المملكة العربية السعودية المشهورة بإعدادها، خاصة في مدن جنوب عسير والسعودية وشبه الجزيرة العربية مثل بهاء.
- أما العصيدة فهو طبق حلو من الوجبات الوطنية في ليبيا، والذي يتكون عادة من عجين القمح مضاف إليه الزبدة والعسل وغالبًا ما يتم تناول العصيدة خلال الأعياد والاحتفالات الدينية.
كيف طعم العريكة؟
العريكة الجنوبية هي نوع من الحلويات الشعبية في المملكة العربية السعودية مصنوعة من نخيل التمر، وهي مشهورة بين سكان جنوب المملكة العربية السعودية، فهي لذيذة وتقدم من حين لآخر، فهي غنية بالفيتامينات وتمنح الجسم الطاقة. وتقدم مع القهوة عربية.
ما فوائد العريك؟
يفيد الجهاز الهضمي حيث يسهل الهضم، ويدفئ الجسم خاصة في الشتاء، وأيضًا يمد الجسم بالعديد من العناصر المعدنية الموجودة في الدقيق البني؛ مثل الحديد والكلسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.
هل العريكة يمنية أم سعودية؟
العريكة هو طعام تقليدي من جنوب المملكة العربية السعودية وأحد الأطعمة المنتشرة في مناطق الباحة وعسير وجازان ومعظم مدن المملكة مثل؛ الحيسة السعودية الشهية؛ وكذلك كليجة التمر السعودية الشهية؛ وأيضًا معمول التمر الهش.
ما هي مقادير العريك؟
- 3 كوب من الدقيق (قمح كامل)
- 2 كوب ونصف من الماء الفاتر
- نصف كوب من العسل
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
- نصف كوب سمن ذائب وبارد
- 1/2 كيلو من التمر السكري منزوعة النوى
كيف أسوي عريك سعودي؟
- أشعلي الفرن إلى 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك ضعي دقيق الكيك في وعاء كبير، أضيفي الماء شيئاً فشيئاً واخلطي جيداً بمضرب يدوي حتى يتحول إلى عجينة سائلة ومكثفة قليلاً.
- احضري صينية وضعي بها كمية قليلة من السمن المذاب واسكبي العجينة. ثم ضعيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة.
- بعد ذلك قطّعي العريكة إلى مربعات، وضعيها في وعاء كبير. ثم أضيفي نصف كمية السمن واعجني باليد حتى تبدو كالخبز وعجينة المعجنات.
- يلي ذلك خذي طبق التقديم وضع العريكة عليه واصنعي ثقبًا في منتصف قاع الكوب.
- أخيرًا صبي السمن المتبقي في الثقوب والوجه وزيني الوجه المتبقي بالتمر والعسل.
- قدمي العريكة مع الشاي الساخن أو القهوة العربية.
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