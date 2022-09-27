نتيجة سحريه لصابونه الكركم لحل مشاكل البشرة

جميع السيدات والفتيات بصفة عامة ترغب في بشرة نضرة، صحية وأيضاً طبيعية بدون أي تدخلات من مواد كيماوية التي قد تسبب مشاكل للبشرة لاحقاً، فتعتبر الصابونة من احدي أهم العناصر التي تستخدمها جميع السيدات لتنظيف بشره الوجه بشكل يومي، لأنها تساعد علي تجديد خلايا البشرة وإزالة الشوائب والخلايا الميتة منها فبذلك تعطي البشرة الحيوية والنضارة، فتهتم المرأة بمعرفة نوع الصابونة المستخدمة، لاحتواء معظم أنواع الصابون لمواد صناعية و كيميائية ضارة قد تؤثر سلبياً علي الوجه والبشرة وتزيد من مشاكل البشرة من جفاف واسمرار كما يمكن أن تؤدي إلي الإصابة بحساسية الوجه والبشرة، فسوف أعرفك علي صابونة من مواد طبيعية وأمنة لتفتيح البشرة وإزالة الشوائب والتصبغات الغير مرغوب بها، وهي صابونة الكركم مع بعض الزيوت الطبيعية، وبشكل عام صابونة الكركم تناسب جميع أنواع البشرة، فيمكنك تحضير صابونة الكركم في المنزل بطريقة سهلة ومكونات طبيعية للحفاظ علي صحة الوجه والبشرة.

ابرز فوائد صابونه الكركم للوجه والبشرة

تفتيح وتوحيد لون البشرة خاصه المنطقة المحيطة للعين تدريجياً والتخلص من الهالات السوداء، مما تساعد أيضاً علي تقليل ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء فتظهر البشرة بشكل نضر ومشرق وحيوي. تساعد البشرة الدهنية علي تقلص مسام البشرة والتخلص من مشاكل إفراز الدهون. تعمل كمقشر طبيعي لمعالجه حب الشباب والتخلص من الخلايا الميتة مما يصاحبها من بكتيريا وجراثيم ويعطي البشرة ملمس ناعم مصاحب بالنضارة والحيوية. يغذي البشرة لاحتواءه علي فيتامين E ونسبه عاليه من مضادات الأكسدة التي تعمل علي تحسين مظهر البشرة. تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل علي التخفيف من حده المشكلات الجلدية خاصه للمصابين بأمراض جلديه مثل الصدفية والثعلبة والبهاق.

خطوات تحضير صابونة الكركم مع بعض من المواد الطبيعية لتفتيح البشرة

. ثلاث ملاعق من الكركم كبيرة الحجم. . ثلاث ملاعق من زيت اللوز كبيرة الحجم. . معلقتين من الجلسرين كبيرة الحجم. . معلقتين من عصر الليمون صغيره الحجم. . معلقتين من الحليب صغيرة الحجم. . ثلاث ملاعق من زيت الزيتون كبيرة الحجم. . معلقتين من ماء الورد صغيرة الحجم. . كوبين صغيرين من الماء المغلي. . كوب من بشر صابونة زيت الزيتون.

طريقة تحضير صابونة الكركم