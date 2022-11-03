ايه اللي ممكن يحصل لو استخدمتي المناديل المبللة بدل مناديل التواليت العادية

المناديل المبلة بقت مؤخرا من الحاجات المستخدمة بشكل كبير ، لانها منظفة وفي نفس الوقت بتدي ريحة حلوة ، بالاضافة ان الناس عندهم اعتقاد ان الطريقة الرطبة هتنضف افضل ، وده بيخلي كتير من الاشخاص ممكن يستخدموها كبديل لورق التواليت العادي خصوصا في الاماكن العامة ، ولكن المناديل المبللة مش افضل حاجة للاستخدام ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنترعف على اضرار المناديل المبللة.
اضرار المناديل المبللة:
1- المناديل المبللة ممكن تسد التواليت وتضر النظام البيئي:
المناديل المبللة بتسد انظمة السباكة ومش بتنزل بسهولة بعكس المناديل العادية ، بالاضافة انها بينتهي بيه الامر في الانهار والجداول ، وده هيسبب مشكلة بيئية كبيرة.
2- المناديل المبللة ممكن تسبب اختلال في التوازن البكتيري:
غالبا بنستخدم المناديل المبللة مع الاطفال ، والناس بيعتقدوا انها مادام ممكن استخدامها مع الاطفال ، فممكن استخدامها مع الاشخاص البالغين كمان ، ولكن ده افتراض غلط ، لان المناديل المبللة في الواقع ممكن تسبب في اختلال التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في المناطق الحساسة ، والمتخصصين صرحوا ان الاشخاص لازم يفكروا مرتين قبل استخدام المناديل المبللة ، لان جلد المنطقة الحساسة زي الجلد اللي على الوجه بيكون متغطي بالبكيتريا الجيدة والسيئة ، اللي بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا التوازن ، واللي بيحصل لما بتستخدمي المناديل المبللة انك بتمسحي البكتيريا الجيدة وبيحصل خلل في التوازن ، ودي بيخليكي معرضة لخطر الاصابة بالطفح الجلدي, الالتهابات الفطرية او البكتيرية, والتهيج.
3- الرطوبة مضره للمنطقة الحساسة:
في مشكلة تانية بتحصل من استخدام المناديل المبللة وهي الرطوبة ، اللي ممكن تسبب تغير في البكتيريا وتأدي للتهيج ، والمتخصصين صرحوا انك ممكن تحسي باحساس زي الشقوق او حتى البواسير لما تتراكم البكتيريا السيئة والتهيج ، بالاضافة ان الرطوبة بتسبب ريحة كريهة واسمرار للمكان.
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