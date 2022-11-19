افكار هدايا مختلفة تجيبيهم لاصحابك

كلنا في اعياد الميلاد والمناسبات بنحتار في اختيار الهدايا ، عشان كده النهاردة في المقال بتاعنا هنساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم افكار هدايا ممكن تختاري منهم لاصحابك في اعياد ميلادهم او في اي مناسبة خاصة.
افكار هدايا:
1- لعبة بازل:
لو عندك صاحبة بتحب الالعاب وخصوصا العاب الذكاء او اللي فيها تشغيل مخ وتفكير ، الهدية دي هتكون مناسبة ليها جدا.
2- بطانية كبيرة:
احنا داخلين على الشتا ودي من هتكون من الهدايا المناسبة جدا في الوقت ده.
3- مجموعة مانيكير جل:
من الهدايا اللي اي بنت هتفرح بيها ، هي مجموعة المانيكير الجل مع جهاز الاشعة فوق البنفسجية.
4- اباجورة اضاءة ليلية:
ممكن تجيبي اباجورة او لمبة اضاءة ليلية بشكل مميز ومختلف.
6- كافر للمج:
كمان من الهدايا الشتوية المناسبة جدا ، هي كافر المج.
7- ساعة منبة:
ممكن تجيبي ساعة منبة مميزة ، من اللي بيكون فيها محاكاة مع شروق الشمس ، والاضاءة بتاعتها بتتغير حسب الوقت.
8- جهاز تدفئة الايد القابل للشحن:
كمان من الهدايا المناسبة جدا للشتا ، جهاز تدفئة الايد ، بيكون فيه تلات مستويات بدرجات حرارة مختلفة ، تقدري تظبطيه حسب درجة الحرارة اللي تريحك.
9- بلوتوث ايربادز:
السماعات الايربادز مريحة جدا لانها بتكون ويرليس ، وتقدري تتحركي بيها بسهولة ، وحتى ممكن تتلبس اثناء التمرين ، وجودة صوتها عالية ، وتقدري تستخدميها مع اي جهاز سواء موبايل او لابتوب.
10- اواني طبخ سيراميك:
الهدية دي مناسبة جدا لو صاحبتك هتتجوز قريب وبتجهز ، هتتبسط جدا بهدية زي دي هتقدر تستفاد منها في بيتها.
11- جهاز Amazfit Band 5 Fitness Tracker:
ده جهاز بيراقب خطواتك, نومك, اكسجين الدم, معدل ضربات القلب ، وكمان ممكن يتشغل عليه موسيقى.
12- مجموعة مشغولات يدوية:
لو صاحبتك بتحب الاشغال اليدوية الهدية دي هتكون مناسبة جدا ليها ، مجموعة مشغولات يدوية مكونة من خيوط, ابر, القطعة اللي هتشتغلي عليها, كتاب فيه طريقة الشرح.
13- حلة متعددة الاستخدامات:
كمان من الهدايا المناسبة لصاحبتك اللي قربت تتجوز وبتجهز نفسها ، هي الحلة المتعددة الاستخدامات اللي ممكن تنفع تغلي فيها حاجة على البوتاجاز, للتحميص, للخبز في الفرن, للتحمير, وحتى كمان تعملي فيها حاجات على البخار.
14- مجموعة الاستحمام:
ممكن تجيبلها مجموعة الاستحمام اللي بتضاف للبانيو بروايح مختلفة ، او تجيبي لها مجموعة عناية بالبشرة والجسم كريم, لوشن, بادي سبلاش.
15- اكسسوارات:
كل البنات بتحب الاكسسوارات ، ومن انسب الهدايا هي حلق, اسورة, خاتم, سلسلة, نضارة شمس.
16- اشتراك في ابليكشن تعليمي:
في تطبيقات تعليمية كتير موجودة على الموبايل ، ممكن تشوفي هي لو حابة تتعلم حاجة معينة لغة او غيرها ، ممكن تدفعي لها اشتراك الابليكشن.
17- مضرب قهوة:
لو صاحبتك من عشاق القهوة ، الهدية دي هتبسطها اوي وهي مضرب القهوة عشان تعمل بيه فوم زي القهوة اللي في الكافييه بالظبط.
18- جهاز طبخ البيض:
من اجهزة المطبخ اللي ممكن تجييها هدية لصاحبتك ، الميزة في الجهاز انه ممكن يتظبط على اكتر من مستوى ، ممكن تسلقي البيض سلق كامل, او نص سلق ، على حسب درجة السلق اللي بتحبيها ، بتظبطيه وبيبقى في صوت تنبيه يقولك ان الوقت خلص.
19- اضاءة للموبايل ring light:
ال ring light من الهدايا الحلوة جدا اللي ممكن تجيبيها لصاحبتك ، وممكن تستخدم مع الموبايل لتسجيل فيديو او للتصوير او للمكالمات, او مع اللابتوب.
20- كتاب يوميات Book Notes:
لو صاحبتك بتحب تكتب يومياتها ، او تدون افكارها بشكل يومي ، الهدية دي هتكون مناسبة جدا ليها.
21- جهاز تحضير القهوة الباردة:
لو صاحبتك من عشاق القهوة ، دي هدية هتكون مناسبة ليها جدا ، ممكن تستخدميه في البيت, العربية ، تاخديه معاكي اي مكان.
22- شنطة كروس:
الشنط الكروس من الحاجات العملية جدا ، والمناسبة كهدية.
23- سجادة مساج للجسم:
دي عبارة عن سجادة فيها ذبذبات بتعمل مساج للجسم كله ، بتساعد على تهدئة آلام الضهر والعضلات.
24- سماعة رأس للنوم:
سماعة بتتلبس وانتي نايمة ، متصممة بشكل مريح جدا ، ثابتة على الراس ، ممكن تتلبس كمان اثناء الرياضة, او اثناء عمل تمارين اليوجا.
25- مجموعة توك شعر:
من هدايا الدلع الحلوة جدا اللي ممكن تجيبيها لصاحبتك ، مجموعة توك ملونة بأشكال مختلفة.
26- جهاز تسخين القهوة:
كمان من الهدايا المناسبة جدا لعشاق القهوة ، الجهاز بيجي بتلات اعدادات مختلفة للحرارة ، وبيقفل تلقائيا ، وممكن ينفع لتسخين اي مشروب مش القهوة بس.
27- مخالب تقطيع:
ادوات المطبخ من الهدايا المفضلة لكل البنات ، مخلب التقطيع م الهدايا العملية اللي بيساعد على تقطيع اللحمة المطبوخة بسهولة ، ومش مضطرة تستني لما تبرد عشان تقطعيها ، او تستخدمي شوكة اللي غالبا مش بتدي نفس النتيجة ، وممكن كمان يتقطع بيه الفاكهة.
28- روب حمام:
كمان من الهدايا المناسبة اوي لصاحبتك اللي جوازها قرب ، دي من الحاجات اللي هتكون محتاجاها.
29- قطعة ديكور للبيت:
ممكن تهاديها بقطعة ديكور للبيت ، ويا سلام لو انتي بتشتغلي حاجات يدوية بايدك وتعملي لها حاجة مخصوص ، بيكون ليها احساس مختلف والهدية هتبقى احلى واقيم بالنسبة لها.
30- شبشب فرو:
ممكن تجيبي شبشب فرو مريح يدفيها في الشتا.
31- مجموعة شرابات صوف:
عشان تكملي مجموعة التدفئة ممكن تجيبي لها مجموعة شرابات صوف سميكة بألوان وتصماميم مميزة.
32- ماسك النوم للعين مع سماعات بلوتوث مدمجة:
الميزة في الماسك ده انه مدمج فيه سماعات بلوتوث تقدري تسمعي عليه اي حاجة تهدي اعصابك وتساعدك على الاسترخاء والنوم.
في النهاية اكيد اختيار الهدية اكيد بيختلف من شخص للتاني ، حسب طبيعة كل شخص وميوله وهواياته وشخصيته ، نقدر نختار الهدية المناسبة.
ايه هى الهدايا المناسبة لكل شخص حسب برجه
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