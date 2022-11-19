افكار هدايا مختلفة تجيبيهم لاصحابك

كلنا في اعياد الميلاد والمناسبات بنحتار في اختيار الهدايا ، عشان كده النهاردة في المقال بتاعنا هنساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم افكار هدايا ممكن تختاري منهم لاصحابك في اعياد ميلادهم او في اي مناسبة خاصة.

افكار هدايا:

1- لعبة بازل:

لو عندك صاحبة بتحب الالعاب وخصوصا العاب الذكاء او اللي فيها تشغيل مخ وتفكير ، الهدية دي هتكون مناسبة ليها جدا.

2- بطانية كبيرة:

احنا داخلين على الشتا ودي من هتكون من الهدايا المناسبة جدا في الوقت ده.

3- مجموعة مانيكير جل:

من الهدايا اللي اي بنت هتفرح بيها ، هي مجموعة المانيكير الجل مع جهاز الاشعة فوق البنفسجية.

4- اباجورة اضاءة ليلية:

ممكن تجيبي اباجورة او لمبة اضاءة ليلية بشكل مميز ومختلف.

6- كافر للمج:

كمان من الهدايا الشتوية المناسبة جدا ، هي كافر المج.

7- ساعة منبة:

ممكن تجيبي ساعة منبة مميزة ، من اللي بيكون فيها محاكاة مع شروق الشمس ، والاضاءة بتاعتها بتتغير حسب الوقت.

8- جهاز تدفئة الايد القابل للشحن:

كمان من الهدايا المناسبة جدا للشتا ، جهاز تدفئة الايد ، بيكون فيه تلات مستويات بدرجات حرارة مختلفة ، تقدري تظبطيه حسب درجة الحرارة اللي تريحك.

9- بلوتوث ايربادز:

السماعات الايربادز مريحة جدا لانها بتكون ويرليس ، وتقدري تتحركي بيها بسهولة ، وحتى ممكن تتلبس اثناء التمرين ، وجودة صوتها عالية ، وتقدري تستخدميها مع اي جهاز سواء موبايل او لابتوب.

10- اواني طبخ سيراميك:

الهدية دي مناسبة جدا لو صاحبتك هتتجوز قريب وبتجهز ، هتتبسط جدا بهدية زي دي هتقدر تستفاد منها في بيتها.

11- جهاز Amazfit Band 5 Fitness Tracker:

ده جهاز بيراقب خطواتك, نومك, اكسجين الدم, معدل ضربات القلب ، وكمان ممكن يتشغل عليه موسيقى.

12- مجموعة مشغولات يدوية:

لو صاحبتك بتحب الاشغال اليدوية الهدية دي هتكون مناسبة جدا ليها ، مجموعة مشغولات يدوية مكونة من خيوط, ابر, القطعة اللي هتشتغلي عليها, كتاب فيه طريقة الشرح.

13- حلة متعددة الاستخدامات:

كمان من الهدايا المناسبة لصاحبتك اللي قربت تتجوز وبتجهز نفسها ، هي الحلة المتعددة الاستخدامات اللي ممكن تنفع تغلي فيها حاجة على البوتاجاز, للتحميص, للخبز في الفرن, للتحمير, وحتى كمان تعملي فيها حاجات على البخار.

14- مجموعة الاستحمام:

ممكن تجيبلها مجموعة الاستحمام اللي بتضاف للبانيو بروايح مختلفة ، او تجيبي لها مجموعة عناية بالبشرة والجسم كريم, لوشن, بادي سبلاش.

15- اكسسوارات:

كل البنات بتحب الاكسسوارات ، ومن انسب الهدايا هي حلق, اسورة, خاتم, سلسلة, نضارة شمس.

16- اشتراك في ابليكشن تعليمي:

في تطبيقات تعليمية كتير موجودة على الموبايل ، ممكن تشوفي هي لو حابة تتعلم حاجة معينة لغة او غيرها ، ممكن تدفعي لها اشتراك الابليكشن.

17- مضرب قهوة:

لو صاحبتك من عشاق القهوة ، الهدية دي هتبسطها اوي وهي مضرب القهوة عشان تعمل بيه فوم زي القهوة اللي في الكافييه بالظبط.

18- جهاز طبخ البيض:

من اجهزة المطبخ اللي ممكن تجييها هدية لصاحبتك ، الميزة في الجهاز انه ممكن يتظبط على اكتر من مستوى ، ممكن تسلقي البيض سلق كامل, او نص سلق ، على حسب درجة السلق اللي بتحبيها ، بتظبطيه وبيبقى في صوت تنبيه يقولك ان الوقت خلص.

19- اضاءة للموبايل ring light:

ال ring light من الهدايا الحلوة جدا اللي ممكن تجيبيها لصاحبتك ، وممكن تستخدم مع الموبايل لتسجيل فيديو او للتصوير او للمكالمات, او مع اللابتوب.

20- كتاب يوميات Book Notes:

لو صاحبتك بتحب تكتب يومياتها ، او تدون افكارها بشكل يومي ، الهدية دي هتكون مناسبة جدا ليها.

21- جهاز تحضير القهوة الباردة:

لو صاحبتك من عشاق القهوة ، دي هدية هتكون مناسبة ليها جدا ، ممكن تستخدميه في البيت, العربية ، تاخديه معاكي اي مكان.

22- شنطة كروس:

الشنط الكروس من الحاجات العملية جدا ، والمناسبة كهدية.

23- سجادة مساج للجسم:

دي عبارة عن سجادة فيها ذبذبات بتعمل مساج للجسم كله ، بتساعد على تهدئة آلام الضهر والعضلات.

24- سماعة رأس للنوم:

سماعة بتتلبس وانتي نايمة ، متصممة بشكل مريح جدا ، ثابتة على الراس ، ممكن تتلبس كمان اثناء الرياضة, او اثناء عمل تمارين اليوجا.

25- مجموعة توك شعر:

من هدايا الدلع الحلوة جدا اللي ممكن تجيبيها لصاحبتك ، مجموعة توك ملونة بأشكال مختلفة.

26- جهاز تسخين القهوة:

كمان من الهدايا المناسبة جدا لعشاق القهوة ، الجهاز بيجي بتلات اعدادات مختلفة للحرارة ، وبيقفل تلقائيا ، وممكن ينفع لتسخين اي مشروب مش القهوة بس.

27- مخالب تقطيع:

ادوات المطبخ من الهدايا المفضلة لكل البنات ، مخلب التقطيع م الهدايا العملية اللي بيساعد على تقطيع اللحمة المطبوخة بسهولة ، ومش مضطرة تستني لما تبرد عشان تقطعيها ، او تستخدمي شوكة اللي غالبا مش بتدي نفس النتيجة ، وممكن كمان يتقطع بيه الفاكهة.

28- روب حمام:

كمان من الهدايا المناسبة اوي لصاحبتك اللي جوازها قرب ، دي من الحاجات اللي هتكون محتاجاها.

29- قطعة ديكور للبيت:

ممكن تهاديها بقطعة ديكور للبيت ، ويا سلام لو انتي بتشتغلي حاجات يدوية بايدك وتعملي لها حاجة مخصوص ، بيكون ليها احساس مختلف والهدية هتبقى احلى واقيم بالنسبة لها.

30- شبشب فرو:

ممكن تجيبي شبشب فرو مريح يدفيها في الشتا.

31- مجموعة شرابات صوف:

عشان تكملي مجموعة التدفئة ممكن تجيبي لها مجموعة شرابات صوف سميكة بألوان وتصماميم مميزة.

32- ماسك النوم للعين مع سماعات بلوتوث مدمجة:

الميزة في الماسك ده انه مدمج فيه سماعات بلوتوث تقدري تسمعي عليه اي حاجة تهدي اعصابك وتساعدك على الاسترخاء والنوم.

في النهاية اكيد اختيار الهدية اكيد بيختلف من شخص للتاني ، حسب طبيعة كل شخص وميوله وهواياته وشخصيته ، نقدر نختار الهدية المناسبة.

ايه هى الهدايا المناسبة لكل شخص حسب برجه