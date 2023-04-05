ازاي تستخدمي زيت اللوز الحلو لتقليل الهالات السودا

الهالات السودا من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من البنات ، وفي حين ان الكونسيلر ممكن يداريها الا انه حل مؤقت بس ، لو عايزة حل علاجي يخلصك من الهالات السودا وكمان بمكونات طبيعية ، النهاردة هنقولك طريقة استخدام زيت اللوز الحلو لعلاج الهالات السودا.

زيت اللوز الحلو لعلاج الهالات السودا:

المنطقة اللي حوالين العين بتكون رقيقة وحساسة ، والهالات ممكن تظهر بسبب الاهمال وفقدان الرطوبة والحساسية ، وزيت اللوز الحلو بيحتوي على احماض دهنية مفيدة وبيدعم حاجز الجلد وبيحافظ على ترطيب المنطقة وبيحسن صحة الجلد.

فوايد زيت اللوز الحلو للبشرة:

1- بيحافظ على ترطيب البشرة:

الجفاف هو واحد من الاسباب اللي بتخلي بشرتك يبقى شكلها باهت ، ولان المنطقة اللي حوالين العين بتكون ارق من باقي الوش ، ممكن ان يحصل فيها جفاف بسهولة ، وده بيخلي الاوعية الدموية في المنطقة دي اغمق ، وهنا يجي دور زيت اللوز لانه بيحافظ على رطوبة الجلد الرقيق اللي حوالين العين وبيخلي شكله ممتليء وبيساعد على تقليل الهالات السودا.

2- بيساعد على تفتيح البشرة:

الخصائص المطرية اللي موجودة في زيت اللوز ممكن انها تساعد على تحسين لون البشرة وتوحيدها بالتدليك المنتظم ، والخاصية دي ممكن تساعد كمان في تقليل الهالات السودا.

3- بيمنع الضرر الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية:

التعرض للاشعة فوق البنفسجية ممكن يزود مشكلة الهالات السودا عن طريق زيادة انتاج الميلانين ، وتسريع تكسير الكولاجين ، والدراسات اثبتت ان زيت اللوز بيمنع الاضرار اللي بتسببها اشعة الشمس فوق البنفسجية.

4- بيحمي حاجز الجلد:

فقدان الماية هو واحد من اسباب جفاف الجلد ، ولما بيتم اختراق حاجز الجلد ، المنطقة اللي حوالين العين بتبقى ارق واكتر جفاف ، ودخ هيأدي لظهور الهالات السودا بشكل اكبر ، وهنا يجي دور زيت اللوز في ترطيب البشرة وتقليل الهالات السودا.

لكن لازم تتأكدي من استخدام زيت اللوز العضوي المعصور على البارد ، لان زيت اللوز غير المكرر بيحتوي على اقصى قدر من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة.

طريقة استخدام زيت اللوز للهالات السودا:

1- العسل وزيت اللوز:

العسل يعتبر مرطب طبيعي للبشرة ، وبيهدي البشرة وبيمنع تكوين التجاعيد.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ معلقة صغيرة عسل.

– ½ معلقة صغيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي العسل وزيت اللوز مع بعض ، وحطي الخليط ده تحت عينيكي قبل النوم.

كرري الوصفة كل يوم.

2- ماية الورد وزيت اللوز:

ماية الورد ليها تأثير مضاد للالتهابات على بشرتك ، وممكن تساعد على تجديد الجلد المرهق اللي حوالين منطقة العين.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– كام نقطة من زيت اللوز.

– ماية ورد.

– قطعة قطن.

الطريقة:

اغمسي قطعة القطن في ماية الورد وادهني بيها منطقة تحت العين ، سيبي ماية الورد لحد ما تنشف بشكل طبيعي ، بمجرد ما تنشف ، حطي زيت اللوز ودلكيه لمدة 2 – 3 دقايق ، وسيبيه طول الليل على بشرتك.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

3- زيت الزيتون وزيت اللوز:

زيت الزيتون غني بالاحماض الدهنية الاساسية بالاضافة لاحماض الاوليك واللينوليك ، والمواد دي هي مضادة للاكسدة ليها تأثير مضاد للالتهابات على الجلد ، وبتساعد كمان على تحسين ترطيب البشرة والحفاظ عليها متغذية.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

– ½ معلقة صغيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي الزيوت مع بعض ، خدي من الخليط بأطراف صوابعك ، وافركي صوابعك مع بعض لتدفئة الزيت ، حطي الخليط تحت عينيكي وعلى الجفون ، دلكيه بحركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق ، وسيبيه على بشرتك طول الليل.

كرري الوصفة كل يوم.

4- زيت الخروع وزيت اللوز:

حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع بيساعد على ترطيب البشرة.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة من زيت الخروع.

– 1 معلقة صغيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي الزيوت مع بعض وحطيها على منطقة تحت العين ، وسيبيه لاطول فترة ممكنة ، وبعدها اغسليه.

كرري الوصفة يوميا قبل النوم.

5- الفازلين وزيت اللوز:

الفازلين بيساعد على حبس الرطوبة في البشرة ، وده بيخفف من بهتان البشرة وبيمنع فقدان الماية ، وده بيساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وبيقلل من الهالات السودا.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– كمية من الفازلين بحجم حبة البسلة.

– كام نقطة من زيت اللوز.

الطريقة:

دلكي زيت اللوز حوالين منطقة العين ، واستني من 2 – 3 دقايق وبعدها دلكي المنطقة بالفازلين ، سيبيه على البشرة طول الليل ، ممكن تاخدي الفازلين الباقي تدهنيه حوالين منطقة الشفايف لمنع الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

6- زيت اللوز واللبن البارد:

اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك ، واللي ممكن يساعد على تقليل الهالات السودا ، حمض اللاكتيك بيحتوي كمان على خصائص مقشرة ومرطبة وبتحسن صحة الجلد.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة من زيت اللوز.

– كام نقطة من اللبن البارد.

الطريقة:

اخلطي اللبن البارد مع زيت اللوز ، حطي الخليط تحت عينيكي وسيبيه طول الليل ، واشطفيه الصبح بالماية الباردة.

كرري الوصفة يوم ويوم.

7- جل الصبار وزيت اللوز:

الصبار بيغذي البشرة ويجددها من خلال توفير الفيتامينات والمعادن والاحماض الدهنية الاساسية ، بالاضافة انه بيحتوي على انزيمات طبيعية ومضادة للاكسدة اللي ممكن تساعد في منع الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ معلقة صغيرة من جل الصبار.

– ½ معلقة صغيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي الصبار وزيت اللوز مع بعض ، حطي الخليط تحت عينيكي وسيبيه لمدة ساعة ، وبعدها اشطفيه بالماية الباردة.

كرري الوصفة يوميا قبل النوم ، وممكن كمان تستخدميه كقناع ليلي تحت العين وتسيبيه طول الليل وتغسليه الصبح.

8- زيت اللوز والكركم:

الكركم بيحتوي على الكركمين اللي يعتبر مضاد للاكسدة وبيحمي الجلد من الاكسدة ، والوصفة دي هتساعدك على توحيد لون البشرة تحت العين ، وتخليها افتح ومشرقة اكتر.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة من زيت اللوز.

– رشة من الكركم البودر.

– 1 معلقة صغيرة لبن.

الطريقة:

اخلطي الكركم مع زيت اللوز ، وحطيه تحت عينيكي ، سيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة وبعدها اشطفيه بالماية ، وبعدها امسحي المنطقة بقطعة قطن مغموسة في اللبن لو حسيتي ان الكركم ساب لون على بشرتك.

كرري الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع.

9- زيت فيتامين E وزيت اللوز:

زيت فيتامين E عادة بيستخدم كمكون لمكافحة الشيخوخة ، لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتحمي البشرة ، وثبت بالدراسات انه فعال في تقليل الهالات السودا.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 – 3 نقط من زيت فيتامين E.

– 2 – 3 نقط من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي الزيوت مع بعض ، حطي الخليط على منطقة حوالين العين ، دلكيه لمدة دقيقة ، وسيبيه على البشرة طول الليل.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

10- زيت اللوز واللبن البودرة:

زي ما قولنا اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك ، المعروف بخصائصة المرطبة وهو واحد من مضادات الاكسدة القوية ، وده ممكن يساعد على تفتيح الهالات السودا.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ معلقة صغيرة من زيت اللوز.

– ½ معلقة صغيرة من اللبن البودر.

الطريقة:

اخلطي زيت اللوز مع اللبن البودر ، حطي العجينة على منطقة حوالين العين ودلكيها لمدة دقيقة ، سيبيها من 15 – 20 دقيقة او لحد ما تنشف ، وبعدها اغسليه بالماية ورطبي المنطقة بكريم عين مناسب.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

زيت اللوز بشكل عام مالوش اضرار ولا اثار جانبية الا لو عندك حساسية من الجوز في الحالة دي بس ممكن يسبب تهيج للجلد, شعور بالحرقة, تلف الجلد ، عشان كده قبل استخدام زيت اللوز على البشرة ضروري تعملي اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة وتشوفي هيحصل اي رد فعل على جلدك ولا لا.

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