حلاوة الجبنة واحدة من الذ انواع الحلويات السورية ، غير انها لذيذة كمان مفيدة جدا وبتحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المفيدة ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.

طريقة عمل حلاوة الجبنة السورية الاصلية:

المكونات:

– ½ كوباية سكر.

– 1 كوباية سميد ناعم.

– 2 كوباية جبنة عكاوي مبشورة.

– 1 كوباية ماية.

– 4 معالق كبيرة ماء زهراو ماء ورد.

– ½ كيلو قشطة.

– فستق مجروش (للتزيين).

– ايس كريم اي نكهة تفضليها.

– شربات.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار ضيفي السكر, الماية, وسيبيه على النار لحد ما السكر يدوب تماما ، بعدها ارفعيه من على النار وضيفي ماء الورد والسميد وقلبيهم لحد ما السميد يمتزج كويس مع باقي المكونات وميبقاش في اي تكتلات ، ورجعي الحلة تاني على نار هادية ، مع اضافة الجبنة مع التقليب المستمر لحد ما الجبنة تسيح.

2- على الرخامة حطي كيس بلاستيك مدهون زيت وافردي عليه العجينة ، حطي القشطة جوه العجينة ولفيها على شكل رول.

3- قطعيها قطع متساوية ، رصيها على طبق التقديم ورشي عليها شربات بارد والفستق المجروش ، مع بولة ايس كريم.

طريقة حلاوة الجبنة بالجبنة الموتزاريلا:

المكونات:

– 1 ½ كوباية ماية.

– 1 كوباية سكر.

– 1 كوباية سميد ناعم.

– ½ كيلو جبنة موتزاريلا من غير ملح.

– 2 معلقة كبيرة ماء زهر.

– ½ كيلو قشطة بلدي للحشو.

– فستق مجروش (للتزيين).

– شربات.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار ضيفي السكر مع الماية ، وسيبيه يغلي لحد ما السكر يدوب تماما ، بعدها ضيفي ماء الزهر والجبنة الموتزاريلا وقلبيها لحد ما تسيح ، وبعدها ضيفي السميد مع التقليب المستمر لحد ما تتكون عجينة ناعمة.

2- على الرخامة حطي كيس بلاستيك مدهون زيت ، افردي عليه العجينة ، واحشيها بالقشطة ، ولفيها على شكل رول ، ودخليها التلاجة ترتاح شوية.

3- بعدها قطعيها قطع متساوية ، وقدميها مع الشربات والفستق المجروش.

وصفة حلويات سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس تعمليها في 5 دقايق