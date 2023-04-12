ازاي فرك ضوافرك لمدة 10 دقايق في اليوم ممكن يساعد على نمو وتطويل الشعر

شاركنا معاكم قبل كده كتير من العلاجات المنزلية اللي بتساعد على اعادة نمو الشعر ، ومن اكتر التقنيات اللي ممكن تبقى غريبة شوية ولكن ممكن تساعدك على انبات الشعر ، هي تقنية فرك الاظافر لنمو الشعر ، وهي تعتبر علاج انعكاسي بديل ، معروف بأسم “باليام يوجا” ، واللي ممكن يساعدك في التحكم في كتير من المشاكل ، بما فيها تساقط الشعر وقشرة الراس ، والنهاردة في بنات حوا هنقولك ازاي حاجة بسيطة زي فرك الضوافر ممكن تأثر على شعرك.

فوايد فرك الاظافر:

1- تنشيط نمو الشعر:

النهايات العصبية الموجودة في اطراف الصوابع مرتبطة بفروة الراس ، ولما بتفركي ضوافرك مع بعض ، الاحتكاك اللي بيحصل بيأثر على الاعصاب في فروة الراس ، وده بدوره بيزود من تدفق الدم وبيحفز نمو الشعر.

2- التقليل من تساقط الشعر:

لو بتمارسي فرك الضوافر بانتظام ، ممكن جدا انه تساقط الشعر يقل في خلال 3 – 6 شهور ، زيادة تدفق الدم لفروة الراس ممكن يساعد كمان في حل مشاكل تانية ، زي قشرة الراس والشيب المبكر.

3- استعادة بصيلات الشعر:

لما تفركي ضوافرك بانتظام ، ده هيحفز عقلك على ارسال اشارات لاحياء بصيلات الشعر الميتة والتالفة ، والتقنية دي لما تدمجيها مع تغييرات ايجابية تانية في اسلوب حياتك ، هتساعد على اعادة نمو شعرك في خلال 6 – 9 شهور.

امتى المفروض تتجنبي عمل التقنية دي:

فرك الاظافر تعتبر ممارسة يوجا فعالة مش بتحتاج اي ادوات او معدات خاصة عشان تعمليها ، ولكن مع ذلك في بعض الاشخاص المفروض يتجنبوها ، وهما الاشخاص اللي بيعانوا من السكر, امراض القلب, الحوامل ، لانه ممكن يأدي لارتفاع ضغط الدم.

طريقة فرك الاظافر لنمو الشعر:

– شكلي بايديكي نص قبضة ، زي ما هو باين في الصورة.

– اتأكدي ان الابهامين اتجاهين لبره.

– خلي ضوافر ايديكي الاتنين تلمس بعض وابداي في فركهم ببعض بقوة.

– استمري في فرك ضوافرك بشكل مستمر لمدة 5 – 10 دقايق.

هل سمعتي عن التقنية دي قبل كده او جربتيها؟

الطريقة بالفيديو:

فوايد العسل لنمو الشعر ، وازاي تستخدميه في الوصفات الطبيعية