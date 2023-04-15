ازاي تجددي ستايلك في 2023 ، اعرفي القطع التريندي للسنة دي

لو لسه بتدوري على اتجاهات الموضة في 2023 ، النهاردة هنشارك معاكم القطع التريندي في 2023 ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي عليها ، عشان تجددي ستايلك.
القطع التريندي في 2023:
1- الفساتين والشيميز الشفافة:
الفساتين والشيميز الشفافة من الحاجات الموضة السنة دي ، ولكن تقدري تلبسي الشفاف من غير ما تظهري اجزاء كبيرة من الجسم ، زي التوب والشيميز او الفساتين بأكمام بس شفافة.
2- الجلد:
الجلد من الحاجات التريندي بقالها فترة واللي مش المتوقع انها تبطل قريب يعني مكملة معانا فترة طويلة ، سواء البنطلونات الجلد, الجيبات, الجاكيت, البليزر, التوب ، الجلود عموما من الحاجات اللي بتضيف اناقة للوك.
3- الشنط الكبيرة:
انتي اكيد مش مضطرة تتخلصي من شنطك الصغيرة ، ولكن ضيفي لها الشنط الكبيرة لانها من الحاجات الموضة السنة دي ، ممكن تختاري ما بين الشنط الكبيرة المربعة او المستطيلة.
4- المخطط:
المخطط, الكاروه, واللياقة المستديرة ، من الحاجات الموضة السنة دي.
5- الشوز ببوز مدبب:
الشوزات اللي ببوز مدبب كمان من الحاجات التريندي السنة دي ، خصوصا مع البنطلونات الجينز اللي رجلها عريضة بتكون مناسبة جدا.
6- البنطلون الكارجو:
الكارجومن الحاجات التريندي جدا السنة دي ، سواء الكارجو العادي او الجينز.
7- الفساتين والجيبات الماكسي:
الجيبات والفساتين الطويلة مسيطرة على الموضة السنة دي ، وخصوصا الجيبات الجينز الماكسي تريندي اوي الموسم ده.
8- اللون الكوبالت الازرق:
اللون الازرق الغامق ده هيحتل موضة 2023 ، وهتلاقيه في كل حاجة سواء الفساتين, الجاكيت, الجيبات, وحتى الشوزات ، اللون ده هيكون تريندي جدا السنة دي.
9- الجينز بوسط منخفض:
الجينز بوسط منخفض هيرجع موضة تاني السنة دي ، بعد ما اختفى فترة من اتجاهات الموضة واحتل مكانه الجينز الوسط العالي ، راجع تاني معانا السنة دي.
ازاي تعملي لوك احادي اللون Monochromatic outfit
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