ازاي تجددي ستايلك في 2023 ، اعرفي القطع التريندي للسنة دي

لو لسه بتدوري على اتجاهات الموضة في 2023 ، النهاردة هنشارك معاكم القطع التريندي في 2023 ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي عليها ، عشان تجددي ستايلك.

القطع التريندي في 2023:

1- الفساتين والشيميز الشفافة:

الفساتين والشيميز الشفافة من الحاجات الموضة السنة دي ، ولكن تقدري تلبسي الشفاف من غير ما تظهري اجزاء كبيرة من الجسم ، زي التوب والشيميز او الفساتين بأكمام بس شفافة.

2- الجلد:

الجلد من الحاجات التريندي بقالها فترة واللي مش المتوقع انها تبطل قريب يعني مكملة معانا فترة طويلة ، سواء البنطلونات الجلد, الجيبات, الجاكيت, البليزر, التوب ، الجلود عموما من الحاجات اللي بتضيف اناقة للوك.

3- الشنط الكبيرة:

انتي اكيد مش مضطرة تتخلصي من شنطك الصغيرة ، ولكن ضيفي لها الشنط الكبيرة لانها من الحاجات الموضة السنة دي ، ممكن تختاري ما بين الشنط الكبيرة المربعة او المستطيلة.

4- المخطط:

المخطط, الكاروه, واللياقة المستديرة ، من الحاجات الموضة السنة دي.

5- الشوز ببوز مدبب:

الشوزات اللي ببوز مدبب كمان من الحاجات التريندي السنة دي ، خصوصا مع البنطلونات الجينز اللي رجلها عريضة بتكون مناسبة جدا.

6- البنطلون الكارجو:

الكارجومن الحاجات التريندي جدا السنة دي ، سواء الكارجو العادي او الجينز.

7- الفساتين والجيبات الماكسي:

الجيبات والفساتين الطويلة مسيطرة على الموضة السنة دي ، وخصوصا الجيبات الجينز الماكسي تريندي اوي الموسم ده.

8- اللون الكوبالت الازرق:

اللون الازرق الغامق ده هيحتل موضة 2023 ، وهتلاقيه في كل حاجة سواء الفساتين, الجاكيت, الجيبات, وحتى الشوزات ، اللون ده هيكون تريندي جدا السنة دي.

9- الجينز بوسط منخفض:

الجينز بوسط منخفض هيرجع موضة تاني السنة دي ، بعد ما اختفى فترة من اتجاهات الموضة واحتل مكانه الجينز الوسط العالي ، راجع تاني معانا السنة دي.

ازاي تعملي لوك احادي اللون Monochromatic outfit

ازياءالستايلات الترينديالقطع التريندي في 2023ستايلات موضة في 2023قطع ملابس موضةموضةموضة 2023