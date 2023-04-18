خلاص ايام قليلة وهنستقبل العيد ، وبتبدأ تحضيراتنا لاستقباله ، والعناية ببشرتنا بتكون مكثفة عشان نظهر ببشرة نضرة ومشرقة خلال فترة العيد خصوصا لو مش بنهتم ببشرتنا بشكل كافي في الايام العادية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم روتين للعناية بالبشرة قبل العيد لبشرة نضرة وصحية.

روتين للعناية بالبشرة قبل العيد:

1- تنضيف البشرة:

تنضيف البشرة يعتبر الخطوة الاساسية في روتين العناية بالبشرة ، فلو انتي بتستعملي الصابون لتنضيف بشرتك ، وقفي استخدامه واستخدمي على غسول يكون مناسب لنوع بشرتك ، واستخدميه يوميا الصبح وبالليل ، لان ده هيفرق جدا مع بشرتك ، لان الغسول بيساعد على تجديد خلايا البشرة من خلال ازالة خلايا الجلد الميت ، وده هيأدي للتخلص من بهتان البشرة وهيعيد لها نضارتها.. شوفي من هنا طريقة عمل جلسة تنضيف عميق لمسام البشرة في البيت.

2- تقشير البشرة بمقشر لطيف:

البشرة بتحتاج للتجديد والتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة ، استخدمي مقشر لطيف على البشرة ، والافضل تستخدمي مقشر طبيعي ، زي سكراب السكر والعسل, سكراب القهوة.

وضروري جدا ترطبي بشرتك بعد التقشير بمرطب مناسب لبشرتك ، دوري على كريمات داخل في مكوناتها حمض اللينوليك, او السيراميد, او الجليسرين.

3- تنضيف البشرة بالبخار:

تنضيف البشرة بالبخار بيساعد على فتح المسام وتنضيفها بشكل عميق ، وبتحضر بشرتك لاستقبال منتجات العناية اللي هتستخدميها بعد كده ، بالاضافة ان البخار بيساعد على تعزيز الدورة الدموية في البشرة وتنشيطها.

4- استخدام سيروم فيتامين سي:

السيروم يعتبر من منتجات العناية بالبشرة المفيدة والفعالة ، وبشكل خاص سيروم فيتامين سي لانه بيساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها ، بالاضافه انه بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتحافظ على نضارة البشرة ، عشان كده ضروري انك تدخلي سيروم فيتامين سي في روتين العناية ببشرتك يوميا قبل النوم.

5- تدليك البشرة:

تدليك البشرة من الحاجات اللي بتساعد على نضارة البشرة ، لانها بتساعد على تعزيز الدورة الدموية من خلال تحفيز الخلايا ، وده بدوره هيخلي البشرة منورة وهتديها تورد طبيعي ، ممكن تعملي حركات مساج باستخدام صوابعك ، او بأداة التدليك اليدوية للبشرة.

6- استخدام ماسكات البشرة:

في كتير من ماسكات البشرة اللي ممكن تستخدميها حسب احتياج بشرتك ، من ترطيب, تغذية, تفتيح ، ممكن تعملي اي ماسك من الماسكات دي:

– ماسك بياض البيض ، بيساعد على شد البشرة وبيديها نضارة ، لانه بيحتوي على البروتينات اللي بتحفز البشرة على انتاج الكولاجين بشكل اكبر.

– زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو ، تعتبر من الزيوت المثالية اللي ممكن تستخدميها لمنطقة حوالين العين للتخفيف من الهالات السودا وترطيب المنطقة.

– جل الصبار ، بيحتوي على خصائص مرطبة للبشرة ، بيساعد على توحيد لون البشرة ، ويعتبر حل لكتير من مشاكل البشرة.

– اكياس الشاي الباردة ، كمان من الحاجات اللي بتساعد على تخفيف الهالات السودا والانتفاخات تحت العين.

– ماسك الطماطم ، غني بمضادات الاكسدة المفيدة للبشرة ، كل الي هتعمليه خدي قلب الطماطم ووزعيها على بشرتك ، سيبيه لحد ما ينشف وبعدها اغسليه بماية باردة.. شوفي من هنا 10 وصفات مذهلة لبشرة نضرة وصحية.

نصايح لبشرة صحية:

العناية بالبشرة مش بيعتمد بس على المنتجات والماسكات لكن كمان لازم تمشي على شوية نصايح صحية هتضيف نضارة لبشرتك.

– اشربي كمية كافية من الماية يوميا ، شرب الماية بشكل منتظم مفيد للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص ، لان الماية بتحافظ على رطوبة الجسم ، وبتساعد على ازالة السموم والشوائب من البشرة.

– امشي على نظام غذائي صحي ، كلي فاكهة وخضار اكتر ، لانها بتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات, الماية, المعادن المفيدة للبشرة ، وفي نفس الوقت بتحتوي على سكر طبيعي مش هيضر بشرتك.

– حاولي تتجنبي الاطعمة الدهنية لانها ممكن تسبب ظهور البثور.

– قللي من الكافيين زي القهوة والشاي ، واكتفي باللبن والعصاير الطبيعية.

– ازالة الشعر بطرق لطيفة على بشرتك ماتسببش احمرار او تهيج.

– النوم عدد ساعات كافية مش اقل من 8 ساعات يوميا ، عشان تديها وقت كافي لتجديد نفسها وتحافظي عليها نضرة وصحية.

– حاولي تتجنبي القلق والتوتر لانهم بيأثروا على البشرة بشكل سلبي.

– مارسي الرياضة بانتظام ، لانها بتساعد على تنشبط الدورة الدموية وده بينعكس بشكل ايجابي على البشرة وبيحافظ على نضارتها.

– اتجنبي الاطعمة الغنية بالبهارات والتوابل ، لان اغلب مشاكل الجلد وتصبغات البشرة بيكون سببها مشاكل في الجهاز الهضمي اللي ممكن تسببها التوابل والبهارات الكتير في الاكل.

– كلي الاطعمة الغنية بالبروتين زي البيض, الحبوب الكاملة, الفاصوليا, العدس.

– ماتستغنيش عن واقي الشمس قبل الخروج من البيت ، عشان تحمي بشرتك من اضرار اشعة الشمس فوق البنفسجية.

طريقة تقشير البشرة في البيت بمكونات طبيعية كأنك في ال SPA!