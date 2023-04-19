ايه هو البادي بوليش Body Polish وازاي تستخدميه لتقشير وتنعيم الجسم

التقشير مهم للجسم ، لانه بيخلصك من خلايا الجلد الميتة ، وبيساعد على تنعيم الجسم ، وكلنا عارفين البادي سكراب العادي للتقشير ، ولكن هل تعرفي انك ممكن تعملي خطوة التقشير بطريقة الطف على البشرة وهي باستخدام البادي بوليش Body Polish ، تعالوا نعرف مع بعض من خلال السطور الجاية ايه هو البادي بوليش ، وفوايده ، وازاي تستخدميه.

ايه هو البادي بوليش Body Polish:

ال Body Polish هو نوع مقشر من مقشرات الجسم ولكن الطف على البشرة من البادي السكراب اللي احنا متعودين عليه ، تركيبة البادي بوليش الطف على الجسم لانه داخل في مكوناته الزبدة والزيوت مع السكر, او الملح, او حبوب القهوة ، وبالتالي هو بيساعد على تقشير البشرة بطريقة لطيفة وناعمة وبيخلصك من الجلد الميت ، وفي نفس الوقت بيغذي ويرطب البشرة.

فوايد البادي بوليش Body Polish:

– بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة وبيعزز عملية تجديد البشرة.

– بيساعد على ازالة الزيوت والاوساخ المتراكمة على البشرة.

– بيساعد على تنعيم البشرة وبيديها لمعة.

– بيخلص البشرة من الجفاف وبيساعد على ترطيبها.

– بيساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

– بيساعد في علاج المسام المسدودة.

– بيساعد على التخلص من البقع الغامقة في الجسم.

– بيساعد على الاسترخاء وازالة التوتر.

– بيساعد على التقليل من السيلوليت في الجسم.

– بيساعد على التخلص من البثور.

ازاي تختاري البادي بوليش المناسب حسب نوع بشرتك:

– لو بشرتك دهنية ، اختاري البادي بوليش اللي بيعتمد في مكوناته على الملح ، لانه هيخلص بشرتك من البكتيريا ، وهيقلل من افراز الزيوت الزيادة.

– لو بشرتك جافة ، اختاري البادي بوليش اللي بيعتمد في مكوناته على السكر البني او العسل واللبن اللي بيساعد على ترطيب البشرة وبيخلصها من الجفاف.

– لو بشرتك حساسة ، استخدمي بادي بوليش بيحتوي على زبدة الشيا اللي بتساعد على تهدئة البشرة وبتمنع حدوث حساسية او احمرار.

– اما البادي بوليش اللي داخل في تركيبتة زيت جوز الهند ، مناسب لكل انواع البشرة.

بالاضافة ان في انواع بادي بوليش تانية ، منها المضاد للسيلوليت اللي بيكون داخل في تركيبتها القهوة ، بادي بوليش لتعزيز التوهج بيكون داخل في تركيبتة انواع زيوت معينة بتدي الجسم نعومة وتغذية ، او بادي بوليش محسن للسمرة وده بيهيء البشرة قبل استخدام سبراي التسمير.

طريقة استخدام البادي بوليش:

طريقة استخدام البادي بوليش مش مختلفة كتير عن البادي سكراب.

1- اول حاجة رطبي جسمك بماية دافية عشان تفتحي المسام.

2- خدي من البادي بوليش ودلكي الجسم في حركات دائرية لمدة 10 دقايق على الاقل.

3- بعدها اغسلي الجسم بماية دافية.

4- واخر خطوة رطبي الجسم بلوشن مرطب عشان تحبسي الرطوبة في الجسم وتحافظي على نتيجة التقشير.

استخدمي البادي بوليش مرة واحدة بس في الشهر ، لان الافراط في استخدامه ممكن يأدي لاحمرار البشرة.

وبشكل عام مافيش اي آثار جانبية من استخدام البادي بوليش هو آمن للكل ، ماعدا بس اصحاب البشرة الحساسة اوي ، او اللي بيعانوا من امراض جلدية زي الحروق والصدفية او غيرها.

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