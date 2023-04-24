10 نصايح جمالية دخليهم في روتينك هيفرقوا معاكي

كل يوم العناية بالبشرة والشعر بتتطور وبنكتشف فيها حاجات جديدة ، ومش شرط ابدا عشان تعتني ببشرتك وشعرك انك تستخدمي منتجات غالية او ترهقي ميزانيتك ، انتي ممكن تستخدمي حاجات طبيعية وهتديكي نتايج فعالة جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 نصايح جمالية تدخليهم في روتين العناية بتاعك هفرقوا معاكي.

نصايح جمالية:

1- التقشير الطبيعي بحمض الساليسيليك:

حمض الساليسيليك هو واحد من افضل مقشرات البشرة ، لانه بيعالج حب الشباب بشكل فعال ، بيزيل الخلايا الميتة ، وبيفتح المسام ، و الجريب فروت بيحتوي على عامل تقشير فعال ، وبيحتوي كمان على فيتامين A, C ، المقشر الموجود في فاكهة الجريب فروت بيساعد على التخلص من حب الشباب في الوش حتى كمان حبوب وبثور الصدر والضهر.

هاتي ثمرة الجريب فروت اقطعيها نصين واضربيها في الخلاط مع ½ كوباية سكر, و 3 معالق كبيرة من زيت اللوز ، اضربيهم مع بعض لمدة 45 ثانية ، انقلي الخليط في علبة محكمة الغلق ، واستخدميه على البشرة مرتين في الاسبوع.

2- منظف صودا الخبز:

صودا الخبز او البيكنج صودا او المعروف بالكربوناتو ، من المكونات اللي موجودة في مطبخنا نقدر نستخدمها في روتين العناية ببشرتنا ، ضيفي ½ معلقة صغيرة من صودا الخبز للغسول بتاعك عشان تعملي تنضيف اعمق لبشرتك ، وتجنب اي بكتيريا ممكن تسبب البثور ، ممكن كمان تضيفي ½ معلقة من صودا الخبز للشامبو بتاعك هيخلي رغوته افضل وهينضف فروة الراس تماما.

كمان وضع صودا الخبز على معجون الاسنان وفرشة الاسنان هيساعد على تنضيف الاسنان وتبيضها ، ولكن استخدمي الطريقة دي مرة واحدة بس في الاسبوع او اقل ، لان الافراط في استخدام صودا الخبز ممكن يضر مينا الاسنان.

3- التدليك بزيت جوز الهند:

تدليك جسمك من الراس للقدمين بزيت جوز الهند هيفيدك جدا ، زيت جوز الهند معروف بفوايده في ترطيب الشعر ، بالاضافة انه هيساعد على ترطيب البشرة ويحفظها من الجفاف لو دلكتيها بزيت جوز الهند بانتظام قبل الاستحمام ، ده هيساعد كمان على تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

ممكن كمان تدهني باطن القدمين بزيت جوز الهند قبل النوم ، هيساعدك على الحصول على نوم مريح.

4- مقشر للشعر بملح البحر:

لو بتعاني من القشرة ومافيش اي حاجة جابت نتيجة معاكي ، مقشر ملح البحر ممكن يعملك المعجزات في التخلص من القشرة ، ملح البحر هيساعد على تقشير قشرة الراس وهيهدي فروة الراس في نفس الوقت ، بالاضافة انه مليان بالمعادن الاساسية المفيدة لفروة الراس.

قسمي شعرك خصل ورشي ملح البحر على فروة الراس ، دلكي فروة الراس بالملح باستخدام صوابع رطبة ، بمجرد ما تغطي فروة الراس كلها بالملح ، اغسلي شعرك بعدها بالشامبو والبلسم ، اعملي الطريقة دي قبل غسل الشعر بالشامبو مباشرة وماتتخطيش استخدام البلسم.

5- الترطيب بزيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي من المكونات المعروفة انه بيساعد على علاج حب الشباب ، لو انتي عندك بالفعل مرطب كويس مناسب لنوع بشرتك ، ولكن محتاجة مساعدة اضافية لعلاج حب الشباب ، اخلطي كمية من زيت شجرة الشاي مع المرطب بتاعك قبل ما تحطيه على بشرتك.

زيت شجرة الشاي ممكن يحول المرطب بتاعك لعلاج فعال لحب الشباب ، خدي كمية بحجم حبة البسلة من المرطب على ايدك وضيفي له نقطة من زيت شجرة الشاي ، امزجيه بصوابعك ووزعيه على بشرتك.

وتقدري تحطي زيت شجرة الشاي مباشرة على المناطق المصابة بحب الشباب.

6- ماسك القهوة للبشرة:

القهوة من المكونات اللي بتساعد على تقشير وتفتيح وشد البشرة ، ماسك القهوة بيساعد على منع التشققات, علاج البقع الغامقة. وتغذية البشرة وتوحيد لونها.

امزجي معلقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ½ معلقة صغيرة كركم, معلقة كبيرة زبادي لحد ما تتشكل عندك عجينة ، وزعيها على بشرتك وسيبيها لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسلي البشرة ، اثناء شطف البشرة افركي بحركات دائرية لفتح المسام.

7- مقشر الخدود بالبنجر:

لو بتحبي تستخدمي البلاشر ولكن في نفس الوقت بتحاولي تتجنبي وضع المكياج ، فالنصيحة دي ليكي ، تقدري تستخدمي مقشر البنجر لتنشيط الدورة الدموية واضافة لون وردي طبيعي لخدودك ، ببساطة ابشري ½ حبة بنجر واخلطيها مع معلقة كبيرة سكر ، واستخدمي المقشر ده على منطقة الخدود عن طريق الفرك في حركات دائرية لمدة دقيقة تقريبا ، وسيبيه على بشرتك تمتصه لمدة دقيقة كمان ، وبعدها اغسليه بالماية واستمتعي بخدود وردية طبيعية.

اعملي الطريقة دي بعد تنضيف بشرتك بالغسول ، وبعد ما تخلصي حطي مرطب.

8- ماسك جل بذور الشيا:

بذزر الشيا مليانة بمضادات الاكسدة وهي مصدر جيد لاحماض اوميجا 3 الدهنية المفيدة جدا لبشرتك ، بتساعد على علاج علامات الشيخوخة, تهدئة الالتهابات, ترطيب البشرة, ازالة حب الشباب, تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ضيفي 2 معلقة كبيرة من بذور الشيا مع 4 معالق كبيرة من زيت جوز الهند ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ، اخلطيهم كويس مع بعض وسيبيهم منقعوين لمدة 30 دقيقة ، هتلاحظي ان المكونات اتحولت لجل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة لحد ما ينشف ، وبعدها اغسليه بالماية مع التدليك في حركات دائرية ، كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.

9- بلسم زبدة الشيا للاكزيما:

الاكزيما تعتبر اسم تاني للالتهاب الجلدي ، لو بتعاني من الالتهاب او لاحظتي وجود بقع من جلدك ملتهبة وجافة وحكة وخشونة ونتؤات ، وبلسم زبدة الشيا ممكن يساعد على تهدئة الجلد على الفور ، ضيفي 5 معالق كبيرة من زيت جوز الهند ، ومعلقتين كبار من زيت اللوز ، و 3 معالق كبيرة من زبدة الشيا ، ومعلقتين كبار من شمع العسل في بوله ودخليها الميكروويف لحد ما المكونات تدوب او دوبيهم على حمام ماية سخنة.

بمجرد ما المكونات تبرد ، ضيفي معلقتين كبار من العسل و 20 – 25 نقطة من اي زيت عطري زي اللافندر وقلبي المكونات مع بعض كويس ، انقلي الخليط في علبة زجاجية ، واستخدميه على بشرتك.

البلسم ده صلاحيته لمدة سنة كاملة ، خزنيه في مكان بارد وجاف.

10- تونر خل التفاح:

لو الرقم الهيدروجيني لبشرتك مش متوازن ، جربي خل التفاح للسيطرة على الجلد ، خل التفاح بيساعد على موازنة درجة حموضة بشرتك بشكل فعال مع ازالة البكتيريا المسببة لحب الشباب ، امزجي 3 معالق كبيرة من خل التفاح مع كوباية ماية واحفظيه في ازازة ببخاخ ، ورشيه على بشرة نضيفة.

ممكن تضيفي 10 نقط من زيت اللافندر او زيت شجرة الشاي للتونر للحصول على فوائد اضافية.

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