كلنا عارفين ان كل وش ليه ستايل وتسريحة الشعر المناسبة ليه واللي تطلعه بشكل احلى ، ولكن التسريحة مش بتأثر على الوش بس ولكن كمان شكل الانف ، الانف بتكون في مركز الوش واكتر حاجة ملفتة فيه ، فلو انتي عندك اي ديفو في شكل انفك ، بنقولك ماتقلقيش من المشكلة دي ، النهاردة هنشارك معاكم ستايلات الشعر المثالية لشكل انفك.
ستايلات الشعر المثالية لشكل انفك:
1- الانف الطويل:
لو انتي صاحبة انف طويل ، قصة الشعر المناسبة ليكي هي اللي بتكون حوالين الوش وبتحدد شكله ، زي قصة البوب ، هتساعد على موازنة ملامحك ، البوب الفوضوي والطبقات ممكن يبين انفك اصغر ومش هيخلي التركيز عليها.
2- الانف العريض:
لو انفك عريضة ، ستايل فرق الشعر من النص هيوازن ملامح وشك بشكل مثالي ، الجزء اللي في النص هيساعد في ابراز ملامحك ، على سبيل المثال المطربة ريهانا انفها عريض وهنلاحظ انها دايما بتعتمد ستايل فرق الشعر من النص لانه انسب حاجة مع شكل انفها.
3- الانف القصير:
لو انفك قصير وشكله زي الصورة اللي قدامنا كده ، بننصحك تقصي شعرك مع بعض التفاصيل الاضافية ، ممكن تعمليه كيرلي او ويفي ، ممكن تقصيه بيكسي او بوب ، ده هيساعد ان الانف يطلع شكلها حلو من كل الزوايا.
4- الانف المعقوف:
الانف المعقوفة محتاجة ستايل جريء ، زي قص القوصة ، ده هيساعد على عمل موازنة بين نسب الاجزاء العلوية والسفلية من الوش عن طريق جذب الانتباه بعيد عن انفك.
5- انف بصلي الشكل:
الانف اللي بيكون فيه الجزء اللي تحت سميك او مليان ، القصة المثالية ليه هي الشعر القصير البيكسي الفوضوي ، القصة دي هتأدي لتسطيح ملامح وشك بما فيهم انفك.
6- الانف المقلوب:
لو انفك نهايته مرفوعة لفوق ، انسب قصة مناسبة ليكي هي البوب القصير ، القصة بتظهر الملامح بشكل احلى ، مع وجود جزء جانبي فوضوي ، هيعمل توازن لطيف مع انفك.
ازاي تختاري تسريحة الشعر المناسبة علي حسب شكل وشك
تسريحة الشعر حسب شكل الوش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستايلات الشعر المثالية لشكل انفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.