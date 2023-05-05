كلنا عارفين ان كل وش ليه ستايل وتسريحة الشعر المناسبة ليه واللي تطلعه بشكل احلى ، ولكن التسريحة مش بتأثر على الوش بس ولكن كمان شكل الانف ، الانف بتكون في مركز الوش واكتر حاجة ملفتة فيه ، فلو انتي عندك اي ديفو في شكل انفك ، بنقولك ماتقلقيش من المشكلة دي ، النهاردة هنشارك معاكم ستايلات الشعر المثالية لشكل انفك.

ستايلات الشعر المثالية لشكل انفك:

1- الانف الطويل:

لو انتي صاحبة انف طويل ، قصة الشعر المناسبة ليكي هي اللي بتكون حوالين الوش وبتحدد شكله ، زي قصة البوب ، هتساعد على موازنة ملامحك ، البوب الفوضوي والطبقات ممكن يبين انفك اصغر ومش هيخلي التركيز عليها.

2- الانف العريض:

لو انفك عريضة ، ستايل فرق الشعر من النص هيوازن ملامح وشك بشكل مثالي ، الجزء اللي في النص هيساعد في ابراز ملامحك ، على سبيل المثال المطربة ريهانا انفها عريض وهنلاحظ انها دايما بتعتمد ستايل فرق الشعر من النص لانه انسب حاجة مع شكل انفها.

3- الانف القصير:

لو انفك قصير وشكله زي الصورة اللي قدامنا كده ، بننصحك تقصي شعرك مع بعض التفاصيل الاضافية ، ممكن تعمليه كيرلي او ويفي ، ممكن تقصيه بيكسي او بوب ، ده هيساعد ان الانف يطلع شكلها حلو من كل الزوايا.

4- الانف المعقوف:

الانف المعقوفة محتاجة ستايل جريء ، زي قص القوصة ، ده هيساعد على عمل موازنة بين نسب الاجزاء العلوية والسفلية من الوش عن طريق جذب الانتباه بعيد عن انفك.

5- انف بصلي الشكل:

الانف اللي بيكون فيه الجزء اللي تحت سميك او مليان ، القصة المثالية ليه هي الشعر القصير البيكسي الفوضوي ، القصة دي هتأدي لتسطيح ملامح وشك بما فيهم انفك.

6- الانف المقلوب:

لو انفك نهايته مرفوعة لفوق ، انسب قصة مناسبة ليكي هي البوب القصير ، القصة بتظهر الملامح بشكل احلى ، مع وجود جزء جانبي فوضوي ، هيعمل توازن لطيف مع انفك.

ازاي تختاري تسريحة الشعر المناسبة علي حسب شكل وشك

تسريحة الشعر حسب شكل الوش