هل الصمت هيخليه يشتاقلك؟ اعملي ال 12 حاجة دول عشان تتأكدي ان ده هيحصل

هل الصمت هيخليه يشتاقلك؟ بالفعل الاجابة “نعم” ، ولكن هنقولك بالظبط ليه وازاي تقدري تحققي ده ، ممكن تكوني عارفة بالفعل قاعدة عدم الاتصال ، لكن هل الصمت هيخليه يشتاقلك فعلا؟ لما تستخدمي قاعدة عدم الاتصال ، فانتي بتقطعي كل الاتصالات بيه ، ومش بتعملي حاجة غير الصمت ، الصمت ده ممكن يقوله اكتر من اللي هيقوله الكلام ، سواء كان الشخص المقصود صديق, حبيب او اي شخص بتحبيه ، فالصمت هو افضل طريقة ممكن تستخدميها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك هل الصمت هيخليه يشتاقلك فعلا؟ وتعملي ايه عشان تتأكدي من ان ده هيحصل وهتحققي هدفك.

هل الصمت هيخليه يشتاقلك؟

لازم تعرفي ان في حاجات لازم تعمليها اكتر من مجرد قطع الاتصال ، لو انتي مرتبطة بشخص وبتحبيه ، وفقد الاهتمام بيكي فجأة ، تقدري تخليه يشتاق لك ، تابعي معانا السطور الجايه واعرفي المفروض تعملي ايه عشان يشتاقلك.

فترة الصمت هتأدي للغرض ، ولكن مهم ايه اللي هتعمليه خلال الوقت ده ، اللي عايزين نقولهولك هو ان الصمت ممكن ينجح مع اي شخص ، لكن اللي هتعمليه خلال الوقت ده مهم جدا ، يعني لو انتي ماسكة التليفون طول الوقت ومستنية مكالمته ليكي ، فبنقولك كده ممكن ماتنجحيش في الوصول لهدفك.

بننصحك انك تعيشي حياتك وتفضلي مشغولة وتستمتعي ، بالطريقة دي هيرجعلك في النهاية ، لو انتي فضلتي مركزة معاه ومهووسة بعلاقتكم ، ده هيخليكي تقعدي تفسري وتحللي كل حاجة وهتتعبي ، بدل كده بنقولك ركزي على نفسك ، قضي الوقت مع اصحابك ، اشتغلي على نفسك ، واتعلمي حاجة جديدة ، وحطي في اعتبارك دايما ان مافيش شخص هيشتاقلك طول ما انتي موجودة جنبه ومتاحة طول الوقت ، اتوقفي انك تبقي متاحه وخليه يلاحظ الغياب المفاجيء للحب في حياته.

5 اسباب تخلي الصمت وسيلة فعالة:

قبل ما نعرف المفروض تعملي ايه خلال فترة الصمت ، هنعرف 5 اسباب ليه الصمت هو وسيلة فعالة.

1- بيخليه يشوف اللي فقده:

دايما الاشخاص مش بيقدروا اللي معاهم لحد ما يبقى في جواهم خوف من انهم يفقدوه ، ممكن يكون الشخص اللي معاك واخدك انك امر مسلم بيه لانه ماكنش خايف من خسارتك ، وباستخدام الصمت هيخليه يحس انه ممكن يخسرك ، ده هيخوفه وهيبدأ يقلق على اللي هيحصل لو ماقدركيش ، هيعرف انه لازم يعمل حاجة لو مش عايز يخسرك ، لان احنا بنميل عادة لاعتبار الاشخاص امر مفروغ منهم لما بيكونوا متاحين باستمرار ، ولكن مجرد ما بنحس بغيابهم ، بنعرف ايه اللي كان معانا وخسرناه.

في النهاية ، مش ممكن اننا هنفتقد شخص وهو دايما جنبنا ، ولكن مجرد ما يبعد ، بنقدر نشوف الفرق اللي عاملينه في حياتنا.

2- الصمت بيكسر عاداته:

لو انتي جزء من حياة الشخص لفترة من الوقت ، فأكيد هتكوني عملتي فرق او سيبتي اثر فيها ، على سبيل المثال ، ممكن يكون اتعود على حاجات معينة ، زي مثلا انه يكون اتعود يكلمك كل يوم وبقت عادة روتينية بالنسبة له ، ومحدش عادة بيحب يكسر عاداته ، وباستخدام الصمت ، انتي كده بتجبريه على ده.

بمجرد ما تبقي هادية وتختاري الصمت ، فأنتي بتكسري عادته في الكلام معاكي كل يوم ، ممكن يجي علىه وقت هيبقى عايز يحكي معاكي في حاجة ، وساعتها هيعرف انه مش هيقدر يعمل ده لانك مش موجودة ، من خلال عدم وجودك معاه هتخليه يشتاقلك.

3- هيجبره على تحليل الاشياء:

صمتك هيخليه يقعد يسأل نفسه ايه اللي خلاكي سكتي فجأة ، وهيفكر ان اكيد الصمت ده نتيجة حاجة هو عملها ، وبالتالي هيبدأ يحلل العلاقة وتصرفاته معاكي ، لو هو مهتم بيكي هيبقى عايز يصلح الامور ويعوضك عن اي حاجة غلط عملها ، وحتى لو ماعملش كده مجرد تحليل علاقته هتخليه يفكر في مشاعره ناحيتك ، هيفتكر كل الاوقات الحلوة بينكم وهتخليه يشتاقلك ، بالاضافة لده هيعرف انه فضولي من ناحيتك ، وبيحترمك ، ومهتم بيكي ، والا لو مش كده ليه هو بيحلل وبيفكر ايه اللي خلاكي تسكتي فجأة؟

4- بيخلق عنده حالة من عدم اليقين:

هل تعرفي ان عدم اليقين انه يبقى مش متأكد والجاذبية مرتبطين؟ لما بتستخدمي الصمت انتي بتبني عنده حالة عدم يقين وده هيخليه يفكر هي مش بتكلمني ليه؟ هي فعلا بتحبني؟ هل اتوقفت عن الاعجاب بيا؟

كل الاسئلة دي واكتر هتدور في دماغه لما هتستخدمي معاه الصمت ، هيفكر فيكي كتير وهتخليه يشتاقلك ، الرجالة عموما بينجذبوا لعدم اليقين وبيحبوا التحدي ، لانك لو قدمتي له كل حاجة على طبق من فضة ، فممكن يكون ده خلق عنده حالة من الملل ، وبالتالي في الحالة دي هتجبريه انه يتواصل معاكي لانه عايز يحافظ عليكي ، ماتخليش كل حاجة سهلة هيبقى عايزك اكتر.

دايما الناس بطبيعتها بتحب الحاجات اللي بتحتاج منهم مجهود عشان يوصلوا لها اكتر من اللي بيقدروا يوصلوا لها بسهولة.

5- الصمت بيديه وقت:

الرجالة عموما بيتحركوا بوتيرة ابطأ مننا في العلاقة ، في الوقت اللي احنا كستات بنفكر ان الشخص ده هو اللي عايزة اكمل معاه حياتي ويكون زوج ليا في يوم من الايام ، الراجل بيكون لسه بيفكر ومحتاج وقت اكبر على ما يوصل للي احنا وصلناله.

عشان كده بنقولك اديه وقت للتفكير كويس في شعوره ناحيتك واللي عايزه فعلا من العلاقة ، بمجرد ما يعمل ده هيبدأ فعلا يفتقدك ، بمجرد ما يبقى عنده مساحة من الوقت للتفكير في كل حاجة ، هيعرف انه مش سعيد من غيرك زي ما كان معاكي ، نتيجة لده هيفتقدك وهيبقى عايز يرجعلك.

12 طريقة لاستخدام الصمت عشان تخليه يفكر فيكي:

1- اقطعي الاتصال واستخدمي الصمت عشان تخليه يشتاقلك:

لما شخص بيوحشك ، هيكون من الصعب تجنب التواصل معاه ، لانك بتحبيه فهتكوني عايزة تكلميه في كل وقت ، وكل ده طبيعي تماما ، لكن لازم تبعدي عشان يشوف اللي ناقصه وانتي مش موجودة ، ماتبعتيش رسايل ولا تتصلي ولا تتواصلي معاه على وسائل التواصل الاجتماعي.

لانه مش هيفتقدك لو استمريتي في التواصل معاه طول الوقت ، اديه حاجة يفتقدها بانك تتجاهليه ، هيبدأ يسأل نفسه ساعتها ايه اللي بيحصل وليه فجأة بقيتي مش مهتمة بيه ، وده السبب في ان القاعدة الاولى لاستخدام قوة الصمت عشان تخليه يشتاق لك هي قطع الاتصال.

واحنا عارفين ان قد ايه ده صعب مع شخص بتحبيه وبتحبي دايما تتكلمي معاه طول الوقت ، ولكن مش الافضل ان هو كمان يحس بالطريقة دي ناحيتك ، اديه فرصة عشان تعرفي هيتواصل معاكي ولا لا.

2- ماترديش على رسايلة ولا اتصالاته على طول:

لما بنكون بنحب شخص مجرد ما يبعت رسالة او يتصل بنبقى عايزين نرد فورا ، وده صح بشكل خاص لو احنا بالفعل منتظرين الاتصال ، ولكن بشكل عام الرد الفوري بيخليه يعرف انك قاعدة وماسكة التليفون مستنية رسالته او اتصاله ، لازم تبيني له ان عندك حاجات تانية مهمة تعمليها بدل من الانتظار انه ياخد قراره ، الرجالة عموما بيحبوا المطاردة وتأخرك في الرد عليه هيوصله ان هو كده محتاج يطاردك عشان يوصلك.

لما يبعت لك رسالة او يتصل بيكي ، استني شوية على الاقل قبل الرد ، بيني له انك مش مهتمة اوي ده هيثير اهتمامه ، ممكن التصرفات دي تشوفيها سخيفة شوية ، ولكن احنا بنعملها لانها فعالة وبتجيب نتيجة ، لان كونك متاحة زيادة عن اللزوم وعايزة اهتمام من الشخص اللي مش بيديكي اي حاجة دي مش حاجة جذابة.

3- خليكي الشخص اللي بينهي المحادثة:

بعد ما هتديه الوقت وتسيبيه من غير اي تواصل معاه ، هيتواصل هو معاكي وهيبقى عايز يتكلم معاكي ، في اللحظة دي اتأكدي من انك انتي الشخص اللي بينهي المحادثة.

لو بتكلموا من خلال الرسايل النصية ، انهي الكلام بينكم وخلي اخر رسالة تكون منك انتي ، ممكن كمان تقولي له انك مبسوطة انك اتكلمتي معاه ، ولكن انتي مشغولة دلوقتي وهتضطري تنهي المحادثة وهتبعتي له مرة تانية في وقت تاني.

نفس الكلام ينطبق على الاتصال ، خليكي انتي الشخص اللي ينهي الاتصال ، والغرض من ده انك تخليه عايز اكتر ، ودي مجرد حيلة تانية عشان تخليه يفكر فيكي.

وخليكي دايما هادية وانتي بتتكلمي معاه ، وخليه يتمنى انه يتكلم معاكي اكتر ، ده هيخليه يتواصل معاكي مرة تانية ، ومش هيبقى قادر يخرجك من تفكيره وهتستمر عنده الرغبة في التواصل معاكي.

4- استخدمي صمت وسائل التواصل الاجتماعي:

زي ما عدم اليقين ممكن يسبب الجاذبية ناحيتك اكتر ، كمان التشويق هيلعب نفس الدور ، ماتستخدميش وسائل التواصل الاجتماعي زي ما بتستخدميها عادة ، حاولي تقللي من استخدامها ، خليه صعب عليه يعرف انتي عندك ايه من خلال عدم نشر حاجة زي العادة.

والاهم من ده عدم التواصل معاه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن ده مش معناه بس انك بتبعتيش اي رساله ، لكن كمان ماتعلقيش اي حاجة ينشرها ولا تعملي اعجاب على صورته ، خليه يحس انك مشغولة جدا بالاستمتاع بحياتك بحيث انك معندكيش وقت لوسائل التواصل الاجتماعي ومش مهتمة بيها ، وخصوصا الحاجات الخاصة بيه هو.

وخليكي متأكدة انك لما تعملي كده هو هيدخل عندك ويبص ويدور في صفحتك من وقت للتاني ، هيبقى عايز يعرف انتي ناوية تعملي ايه ، ولكن مش هيقدر يعرف اي حاجة من خلال صمتك على صفحتك ، ده هيخليه يوصل لمرحلة انه لازم يكلمك ويتواصل معاكي لو عايز يعرف ايه اللي بيحصل في حياتك لانه مش قادر يعرف من صفحتك ، هيفكر ممكن تكوني قابلتي شخص جديد؟ وده هيخليه يخافانه يفقد فرصته معاكي.

5- استخدمي نفس البرفيوم في كل مره تشوفيه:

الناس عادة بتحفظ الروايح ، وده معناه ان الروايح ممكن تعيد الذكريات ، فلو انتي بتستخدمي نفس البرفيوم في كل مرة كنتي بتقابليه فيها ، في الحالة دي هيفتكرك في كل مرة هيشم فيها نفس البرفيوم على اي شخص وانتي مش موجودة.

6- خليكي مرحة وغامضة:

مين فينا مش بيحب شوية من الغموض؟ والرجالة اكيد بيحبوها ، عشان كده ماتحرميهوش من مغامرة اكتشاف كل حاجة عنك واحدة واحدة ، بلاش تقولي له كل حاجة عنك على طول ، خليه يسأل نفسه ويبذل مجهود لاكتشافها بنفسه ، بلاش يعرف قصة حياتك كلها فورا ، احتفظي بشوية اسرار لنفسك.

اكيد انك تكوني صريحة وصادقة دي مش حاجة وحشة ، ولكن غالبا ده بيخلي الراجل يفقد اهتمامه بيكي ، لو خليتيه فضولي وفاجأتيه هيبقى عايزك اكتر.

وحاجة تانية الرجالة بتحبها بنفس حبها للغموض هو المتعة ، طول ما هو حاسس بمتعة ومبسوط وهو معاكي ، هيبقى عايز يكون معاكي اكتر ، خلي دايما الوقت اللي يقضيه معاكي مايتنسيش ، واتأكدي انه هيفتقدك وانتي بعيد عنه.

7- سيبي حاجة وراكي:

اصغر الحاجات ممكن تخلي الشخص يشتاقلك ، ببساطة سيبي حاجة وراكي ، وانتي معاه في مره سيبي مثلا مشبك شعر, حلق, خاتم ، سكارف فيه ريحتك ، وبمجرد ما يلاقيها هيفكر فيكي فورا وهيفتقدك.

لو سيبتي حاجة وراكي قبل ما تبدأي استخدام الصمت ، هيكون في حاجة تفكره بيكي وفي نفس الوقت عذر للاتصال بيكي.

8- خليه يستحق حبك:

انتي محتاجة تخلي الراجل يحارب عشانك ، مش تديه كل اللي هو عايزة مجرد ما يحتاجه ، اه قولي كلام حلو وعبري عن مشاعرك ، ولكن ماتخديش كل المتعة من محاولة الفوز بقلبك ، الرجالة بيحبوا يحاربوا عشان الحاجة اللي هما عايزينها ، والا هيحس ان الموضوع سهل وهيقتل جواه روح التحدي اللي بتجذبه ناحيتك.

محتاج انه يحس انه يستحق حبك ، ماتخليش من السهل عليه انه يفوز بقلبك في الحالة دي هيبذل مجهود عشان يوصل لده.

9- اديه الوقت والمساحة:

لما بنقع في حب شخص ، بنحب نقضي كل وقتنا معاه ، وده طبيعي جدا ، ولكن ده بيوصلهم احساس اننا اشخاص متعلقين اوي ، والرجالة عادة بيحبوا يقضوا بعض الوقت مع نفسهم ، يعني بدل ما تخرجي معاه كل ويك اند ، اخرجي واستمتعي مع اصحابك ، ماتقضيش كل وقتك معاه ، ده هيكون مفيد ليكوا انتوا الاتنين ، هتخليه يشتاقلك ، وهيساعدك كمان على الاسترخاء.

اديه الوقت والمساحة هتلاقيه هو عايز يقضي وقت اكتر معاكي ، بالاضافة كمان ، هيبقى عنده فضول يعرف قضيتي الوقت ازاي من غيره ، استمتعي بنفسك وبوقتك ولو هو عايز يعرف مكانك هيتصل بيكي ويسألك.

10- خليه يشوف اللي فقده:

بيني له انك مستمتعة بوقتك من غيره ، ومش قاعدة مستنية مكالمتة ، روحي حفلة او اخرجي مع اصحابك ونزلي صور ليكي وانتي بتستمعي بوقتك ، بالطريقة دي مش بس هتخليه يشوف اللي ناقصه ، ولكن كمان هتخليه يحس بالغيرة ، وهيشوف انك مش مضيعة وقتك في انتظاره.

عشان تخليه يشتاقلك ويلتزم بعلاقته معاكي ، مهم ان تكون ليكي حياتك الخاصة ، لاننا لما بنحب غالبا بنقع في غلطة اننا نخلي الشخص اللي بنحبه محور حياتنا ومركز عالمنا وبنهمل اي حاجة تانية ، وده مش بس حاجة سلبية لينا ، ولكن كمان بيخلي الراجل اقل جاذبية ناحيتك ، لان الراجل بيحب ان زوجته تعيش حياة خارج علاقتهم ، لازم يشوف انك بتعملي حاجة خاصة بيكي ، بغض النظر هو موجود او لا.

11- اظهري ثقتك على وسائل التواصل الاجتماعي:

خليكي متأكدة انه هيدخل صفحتك من وقت للتاني بمجرد ما تبطلي تكلميه ، وممكن مايبينش ده ولكن هيدور من غير ما انتي تحسي ، هيبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل في حياتك ، عشان كده لازم تظهري ثقتك بنفسك على وسائل التواصل الاجتماعي ، وماتنشريش حاجة مزيفة او مش حقيقية ، ولكن بس خليكي افضل نسخة من نفسك واتأكدي انك تستمتعي بوقتك ، بيني له ده ، في اللحظة دي هيتمنى لو كان معاكي.

بدل ما تنشري اغنية او بوست حزين ، انشري صورة شخصية جديدة ليكي يكون شكلك فيها حلو ومبسوطة ، تخليه يشوف البنت اللي هو بيخاطر بخسارتها.

12- اعملي بعض التغييرات عشان تخلي حياتك افضل وتبقي افضل نسخة من نفسك:

غالبا بنقع في غلطة التركيز على الشخص لما بنبقى عايزينه يفتقدنا ، ولكن بدل ده انتي محتاجة تركزي كليا على نفسك وده هيخليه يشتاقلك ، اعملي شوية تغييرات في حياتك عشان تخليها افضل واشتغلي على نفسك ، لو في اي حاجة هتلفت انتباهه فعلا ، هتكون هي لما يشوفك انك بقيتي افضل نسخة من نفسك.

في النهاية هل الصمت هيخليه يشتاقلك؟ الاجابة الكاملة باختصار “نعم” ولكن لازم تستخدمي وقت الصمت ده بحكمة ، ماتطارديش الشخص اللي بتحبيه ولا تستنيه ، ببساطة استمتعي بحياتك وحاولي ماتفكريش فيه كتير ، هو هيلاحظ ده اكيد وهيخليه مهتم بيكي اكتر ، بس سيبيه وهو هيرجع لو استخدمتي النصايح اللي قولناها ، لانه ازاي مش هيفتقد واحدة جميلة ومستقلة وبيبقى مبسوط طول ما هو معاها.

حركات وتصرفات هتخلي شريكك يحبك بشكل جنوني