مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة ، الشمس بتبدأ تأثر على بشرتنا بشكل اكبر ، وبتسبب اسمرار وبقع الشمس ، وكلنا عارفين ان اسمرار البشرة من الشمس مش سهل التخلص منه وبياخد وقت طويل ، لكن احنا النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل صابونة طبيعية للتخلص من سمار الشمس وتفتيح البشرة بشكل سريع ، وهتلاحظي النتيجة من اول استخدام.

صابونة طبيعية للتخلص من سمار الشمس:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة سيريلاك.

– 1 معلقة كبيرة مليانة من دقيق الارز.

– 2 معلقة كبيرة جليسرين.

– 1 معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

– صابونة تفتيح (اي نوع من الصيدلية ممكن دوف او اي نوع تفضليه).

– 1 معلقة كبيرة عسل نحل.

– 1 كوباية لبن.

طريقة التحضير:

1- في بولة صغيرة ضيفي السيريلاك, دقيق الارز, الجليسرين, زيت اللوز ، واخلطيهم مع بعض كويس وخليهم على جنب على ما نحضر باقي المكونات.

2- ابشري الصابونة او قطعيها لقطع صغيرة ورفيعة ، ودوبيها اما في الميكروويف لو متوفر عندك ، او على حمام ماية سخنة ، لحد ما تدوب ومايبقاش فيها اي كتل.

3- ضيفي للصابونة باقي المكونات اللي حضرنها في الاول ، ومعلقة عسل نحل ، وقلبيهم مع بعض كويس.

4- حطي المكونات في الخلاط وضيفي لهم اللبن واضربيهم مع بعض كويس ، او ممكن تضربيهم بالهاند بليندر ، لحد ما الخليط يبقى كريمي وناعم.

5- صبي الخليط في قوالب سيليكون لو متوفر عندك ، او كوباية بلاستيك او زجاج ، بس ادهني القالب بالفازلين قبل ما تصبي الخليط عشان تعرفي بعد كده تخرجي الصابونة بسهولة من القالب.

6- دخلي الصابون في التلاجة لحد ما يتماسك ، حوالي من 4 – 5 ساعات ، بعدها يبقى جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام:

1- بلي المكان اللي هتستخدمي عليه الصابونة بالماية ، وابدأي افركي الصابونة على المكان.

2- اعملي تدليك بايدك برغوة الصابونة على المكان في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.

3- بعدها سيبي رغوة الصابون على البشرة لمدة 3 – 4 دقايق كمان.

4- وبعدين اغسلي المكان بالماية.

5- تقدري تستخدمي الصابونة على الوش, الايد, الرجل, واي مكان في الجسم عايزة تفتحيه.

الطريقة بالفيديو:

كريم ياباني طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات والنمش