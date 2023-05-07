مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة ، الشمس بتبدأ تأثر على بشرتنا بشكل اكبر ، وبتسبب اسمرار وبقع الشمس ، وكلنا عارفين ان اسمرار البشرة من الشمس مش سهل التخلص منه وبياخد وقت طويل ، لكن احنا النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل صابونة طبيعية للتخلص من سمار الشمس وتفتيح البشرة بشكل سريع ، وهتلاحظي النتيجة من اول استخدام.
صابونة طبيعية للتخلص من سمار الشمس:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة سيريلاك.
– 1 معلقة كبيرة مليانة من دقيق الارز.
– 2 معلقة كبيرة جليسرين.
– 1 معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
– صابونة تفتيح (اي نوع من الصيدلية ممكن دوف او اي نوع تفضليه).
– 1 معلقة كبيرة عسل نحل.
– 1 كوباية لبن.
طريقة التحضير:
1- في بولة صغيرة ضيفي السيريلاك, دقيق الارز, الجليسرين, زيت اللوز ، واخلطيهم مع بعض كويس وخليهم على جنب على ما نحضر باقي المكونات.
2- ابشري الصابونة او قطعيها لقطع صغيرة ورفيعة ، ودوبيها اما في الميكروويف لو متوفر عندك ، او على حمام ماية سخنة ، لحد ما تدوب ومايبقاش فيها اي كتل.
3- ضيفي للصابونة باقي المكونات اللي حضرنها في الاول ، ومعلقة عسل نحل ، وقلبيهم مع بعض كويس.
4- حطي المكونات في الخلاط وضيفي لهم اللبن واضربيهم مع بعض كويس ، او ممكن تضربيهم بالهاند بليندر ، لحد ما الخليط يبقى كريمي وناعم.
5- صبي الخليط في قوالب سيليكون لو متوفر عندك ، او كوباية بلاستيك او زجاج ، بس ادهني القالب بالفازلين قبل ما تصبي الخليط عشان تعرفي بعد كده تخرجي الصابونة بسهولة من القالب.
6- دخلي الصابون في التلاجة لحد ما يتماسك ، حوالي من 4 – 5 ساعات ، بعدها يبقى جاهز للاستخدام.
طريقة الاستخدام:
1- بلي المكان اللي هتستخدمي عليه الصابونة بالماية ، وابدأي افركي الصابونة على المكان.
2- اعملي تدليك بايدك برغوة الصابونة على المكان في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.
3- بعدها سيبي رغوة الصابون على البشرة لمدة 3 – 4 دقايق كمان.
4- وبعدين اغسلي المكان بالماية.
5- تقدري تستخدمي الصابونة على الوش, الايد, الرجل, واي مكان في الجسم عايزة تفتحيه.
الطريقة بالفيديو:
كريم ياباني طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات والنمش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابونة طبيعية للتخلص من سمار الشمس وتفتيح البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.