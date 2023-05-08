افضل طرق ربط الشعر اثناء النوم ، والعناية بيه قبل النوم للحفاظ عليه صحي

لو عايزة تحافظي على صحة شعرك بالاضافة لايقاف تكسره ، لازم تعرفي افضل طرق ربط الشعر اثناء النوم بشكل صحيح ، لانها هتساعدك على حماية شعرك من اي شكل من اشكال التقصف او التلف اثناء النوم ، وده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة من خلال موضوعنا.

طرق ربط الشعر اثناء النوم:

بالنسبة لمعظمنا ، لما بنفكر في روتينا الليلي ، بنفكر في بشرتنا بس وتنضيفها وترطيبها ، ولكن جيه الوقت انك تدخلي شعرك كمان في روتين ما قبل النوم ، والنهاردة هنشارك معاكم نصايح لطرق ربط الشعر اثناء النوم لحمايته ، ولكن مع ذلك في حاجات لازم تعمليها قبل ربط شعرك ، والخطوات دي هي اللي هنتكلم عنها الاول.

خطوات قبل ربط شعرك:

1- ازالة وصلات الشعر:

لو حاطه اكستنشين او وصلات شعر ، لازم تشيليها قبل النوم لانها هتأثر بشكل سلبي على شعرك الطبيعي ، ممكن تتسبب في تلفه بسبب الاحتكاك اللي بيحصل بين وصلات الشعر والمخدة اثناء النوم.

2- جففي شعرك قبل النوم:

في كتير مننا بيغسلوا شعرهم قبل النوم ، ولكن اللي كتير مايعرفوش ان شعرنا معرض جدا للتكسر والتلف وهو مبلول ، عشان كده ضروري تجفيف الشعر بالسيشوار قبل النوم ده هيقطع شوط كبير في حماية شعرك ، مجرد بس تجفيف سريع باستخدام الهوا البارد او استخدام سخونة متوسطة ولكن ابعدي السيشوار عن الشعر.

3- تمشيط الشعر:

تمشيط الشعر قبل النوم بيسهل عملية لفه او ربطه قبل ما تنامي ، مشطي الشعر قبل ما تربطيه بالراحة لمدة دقايق بحيث تفكي اي عقد او تشابك.

4- ترطيب الشعر:

خدي كمية بسيطة من اي زيت مرطب (ممكن تستخدمي زيت جوز الهند) وحطيه على اطراف الشعر ، وللحصول على افضل النتايج ماتستخدميش مرطب اساسه مائي لو شعرك املس لانه هيخليه مجعد ، اما لو شعرك مجعد هيبقى مافيش مشكلة من استخدامه.

الخطوات اللي قولناها فوق دي هي الحاجات اللي المفروض تعمليها قبل ربط شعرك ، دلوقتي هنتعرف على طرق ربط الشعر او لفه.

طرق مختلفة لربط الشعر قبل النوم:

1- طريقة البونيه:

استخدمي سكارف ، اتنيه نصين ، لفيه حوالين شعرك بالعكس ، اربطيه من تحت خط الشعر عند الرقبة ، واربطيه على شكل عقدة في مقدمة الراس.

الطريقة دي هتضمن لك ان شعرك مايلمسش المخدة ، وفي نفس الوقت هتتجنبي هيشانه اثناء النوم.

2- طريقة الاناناسة:

الطريقة دي كمان هنستخدم فيها السكارف ، اتني السكارف بحيث الحواف بتاعته تبقى واخدة شكل حرف V ، واربطي السكارف بالعكس ، بحيث تبقى اطراف الكسارف هي اللي قدام واربطيهم مع بعض ، المساحة اللي موجودة في النص السكارف هتسمح ان الشعر يبقى طالع منها على شكل اناناسة ومن هنا جيه اسم التسريحة ، استخدمي ايديكي عشان تدخلي الشعر جوه وممكن تتني اطراف السكارف وتدخليها في بعضها.

3- طريقة الطاقية:

الطاقية او الدوامة ، من الطرق المعروفة من زمان لربط الشعر ، الطريقة دي مناسبة اكتر للشعر المفرود ، وهي من الطرق اللي بتحافظ جدا على الشعر وبتفرده في نفس الوقت لو عملتيها وشعرك مبلول ، هتصحي تاني يوم تلاقيه مفرود.

الطريقة بالفيديو:

4- طريقة الاناناسة المنخفضة والسكارف:

انحني وجيبي شعرك كله على قدام ، امسكيه بايدك ، واربطيه بالتوكه ربطة واحدة بس بحيث تبقى فضفاضة مش محكومة اوي على الشعر ، وكمان ماتشديش الشعر اوي على قدام عشان ماتسببيش تكسر الجزء اللي تحت من شعرك ، بعد كده هاتي السكارف واربطيه بالعكس بحيث اطرافه تبقى من قدام تحت الشعر.

افضل الطرق لحماية الشعر الكيرلي اثناء النوم