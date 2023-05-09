طريقة عمل المارشميلو في البيت بأسهل طريقة

المارشميلو من انواع الحلويات اللي معظمنا تقريبا بيحبها ، ولكن هل جربتي تعمليه بنفسك في البيت قبل كده؟ ممكن تتخيلي انه صعب او مش هتقدري تعمليه في البيت ، لكن على العكس تماما ان طريقته أسهل ما يكون وتقدري تعمليه بنفسك في البيت بمكونات بسيطة ومتوفرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة عمل المارشميلو بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل المارشميلو:
المكونات:
– 12 جرام جيلاتين (5 شيت جيلاتين ناشف) او 3 معالق كبيرة جيلاتين بودر.
– 120 جرام ( ½ كوباية) ماية (لاضافتها للجيلاتين).
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– 60 جرام (حوالي 1/8 كوباية) عسل نحل او شراب الذرة.
– 200 جرام ( ا كوباية) سكر.
– 2 – 3 معالق كبيرة ماية (لاضافتها للسكر والعسل).
– ذرة ملح.
طريقة التحضير:
1- هاتي صينية مستطيلة، ادهنيها زيت ، بطنيها بورق زبدة ورشي فوقيه نشا.
2- هاتي بولة صغيرة حطي فيها الجيلاتين لو بتستخدمي النوع الناشف وضيفي له الماية وسيبيه لحد ما يدوب ، لو بتستخدمي الجيلاتين البودر حطي الماية الاول في البولة ورشي فوقيها الجيلاتين وقلبيه مع الماية وسيبيه 10 دقايق.
3- في حلة على نار متوسطة ، اخلطي السكر والعسل (او شراب الذرة) والماية, ذرة ملح ، وقلبيهم مع بعض لحد ما الخليط يغلي ، وبعدها سيبيه من غير تقليب على النار لحد ما يوصل درجة حرارتة 115 درجة مئوية حوالي دقيقة.
4- حطي خليط الجيلاتين في الميكسر ، وصبي فوقيه خليط السكر وهو سخن بسرعة واضربيهم مع بعض على سرعة عالية لمدة 5 دقايق او لحد ما الخليط يبقى كريمي شبه الكريم شانتي كده.
5- ضيفي الفانيليا للخليط وقلبيهم مع بعض.
6- صبي خليط المارشميلو في الصينية اللي حضرناها وسيبيه لحد ما يتماسك حوالي 4 ساعات على الاقل ولحد 12 ساعة او ممكن تسيبيه ليلة كاملة ، وبعدها قطعيه مكعبات صغيرة ، وانخليه على مصفى عشان تتخلصي من النشا الزيادة.
7- ممكن تشكليه بطريقة تانية عشان يطلع شكله متساوي زي الجاهز ، افردي على الرخامة ورق زبدة ورشي فوقيه نشا ، وحطي المارشميلو في كيس حلويات ، وابدأي شكليه على شكل اسطوانات طويلة ورفيعة جنب بعض ، وسيبيه لحد ما يتماسك (بياخد وقت اقل من اللي معمول في الصينية) بعدها رشي فوقيه نشا تاني وقطعيه قطع صغيرة ، وانخليه للتخلص من النشا الزيادة.
8- تقدري كمان تعملي مارشميلو ملون ، باضافة لون طعام اثناء مرحلة الخفق في الميكسر في الاخر لما يبقى الخليط كريمي ضيفي لون الطعام وامزجيه كويس ، ممكن تعملي الكمية كلها بنفس اللون او تقسميها وتعملي الوان مختلفة حسب رغبتك.
9- تقدري تخزني المارشميلو في اي برطمان مقفول او كيس زيبلوك في درجة حرارة الغرفة.
ملحوظة: المارشميلووهو لسه طازة هتلاقيه بيدوب في الفم بسرعة ، لكن بعد كام ساعة ، الملمس بتاعه هيتطور وهياخد نفس الملمس المطاطي الاسفنجي زي الجاهز بالظبط.
الطريقة بالفيديو:
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