سموزي الجمال الشامل بالكولاجين

عادة روتين الجمال عند كتير مننا بيقتصر بس على الماسكات والحاجات اللي بنحطها على البشرة ، ولكن الاطعمة اللي بناكلها بتلعب كمان دور مهم ، لو عايزة تعززي روتين جمالك ، فانتي محتاجة تفكري في الوجبة الخفيفة اللذيذة اللي معانا النهاردة المليانة بالمغذيات ، النهاردة هنعمل مع بعض سموزي الجمال بالكولاجين للحصول على بشرة نضرة ، والسموزي ده مليان بالمغذيات الجمالية اللي هتدي دفعة صحية لشعرك وبشرتك وضوافرك.
سموزي الجمال بالكولاجين:
مكونات مفيدة للبشرة:
– مضادات الاكسدة لصحة الجلد:
مضادات الاكسدة هي سر صحة الجلد ، فيتامينات أ و ج ليهم تأثير رائع على البشرة من خلال المساعدة على تكوين خلايا جديدة ومنع السموم اللي بتتلامس معاها كل يوم ، والسموزي اللي معانا النهاردة مليان بمكونات ازالة السموم اللي هيخليكي في افضل حالاتك.
– الفاكهة الزاهية والمنعشة:
الفواكة اللي الونها زاهية زي الاناناس, البرتقان, الفراولة ، غنية بفيتامين سي ، وهو واحد من مضادات الاكسدة المهمة لصحة الجلد وانتاج الكولاجين ، الاناناس بيحتوي كمان على البروميلين وهو مضاد للالتهابات اللي ممكن يساعد في تقليل التورم و الانتفاخ ، والفراولة بتحتوي على مضاد للاكسدة خاص اسمه حمض الايلاجيك اللي بيساعد في تفتيح البشرة وبيساعد كمان في تقليل التجاعيد.
فوايد مكونات السموزي:
1- الموز:
الموز من الفواكة اللي بتدي جسمك دفعة من العناصر الغذائية ، بيحتوي على البوتاسيوم وفيتامين أ ، اللي بيساعدوا على ترطيب البشرة الحشنة والجافة ، وده بيساعد على نضارتها ، البوتاسيوم ممكن يساعد كمان على تنعيم الشعر وزيادة نموه ، بالاضافة ان الموز بيحتوي على زيوت طبيعية بتحافظ على المرونة الطبيعية للشعر ومنع تكسره.
2- السبانخ:
السبانخ بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، اللي بيساعد على انتاج الزيت في المسام وبصيلات الشعر لترطيب الشعر وفروة الراس من غير ما يخليها دهنية ، بالاضافة انه بيساعد على تجديد خلايا البشرة وده بيخلي بشرتك نضرة ، السبانخ بتحتوي كمان على نسبة عالية من الحديد ، وده مهم لصحة الدم ، لان لو مش بتدخلي كمية حديد كفاية في نظامك الغذائي ، هتلاحظي تقشر الجلد, هشاشة الضوافر, تجعد وهيشان الشعر وتقصفه ، وكمية السبانخ الموجودة في السموزي ده هتديكي دفعة من الحديد لمساعدتك في تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد.
3- زيت جوز الهند:
ثبت ان زيت جوز الهند بيقلل الالتهابات, بيرطب البشرة, بيساعد على التئام الجروح ، بالاضافة انه مليان بالاحماض الدهنية متوسطة السلسلة ، واللي ليها خصائص مضادة للميكروبات اللي ممكن تساعد على علاج حب الشباب, حماية الجلد من السموم زي البكتيريا الضارة والمواد المسرطنة.
4- الكولاجين:
المكافأة الاضافية في السموزي ده هو الكولاجين ، الكولاجين هو بروتين مهم لصحة الشعر والجلد والضوافر ، بيساعد على تجديد الخلايا, ومنع التجاعيد عن طريق تقوية الروابط في الجلد اللي بتتحلل بمرور الوقت ، ومش بس كده لكن كمان بيدعم صحة المفاصل.
طريقة عمل سموزي الجمال:
المكونات:
– ½ كوباية فراولة.
– ½ كوباية اناناس طازة.
– 3 معالق كبيرة عصير برتقان طازة.
– ½ موزة مجمدة.
– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– 1 مغرفة من الكولاجين البودر (هنلاقيه متوفر في الصيدلية).
– ½ كوباية تلج.
طريقة التحضير:
امزجي كل المكونات مع بعض في الخلاط ، مع اضافة تلج او ماية زيادة لحد ما توصلي لقوام مثالي.
ممكن تشربي السموزي ده كل يوم الصبح او كوجبة خفيفة بين الوجبات.
افضل الاطعمة للحصول على بشرة صحية ونقية ومتوهجة
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