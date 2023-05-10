سموزي الجمال الشامل بالكولاجين

عادة روتين الجمال عند كتير مننا بيقتصر بس على الماسكات والحاجات اللي بنحطها على البشرة ، ولكن الاطعمة اللي بناكلها بتلعب كمان دور مهم ، لو عايزة تعززي روتين جمالك ، فانتي محتاجة تفكري في الوجبة الخفيفة اللذيذة اللي معانا النهاردة المليانة بالمغذيات ، النهاردة هنعمل مع بعض سموزي الجمال بالكولاجين للحصول على بشرة نضرة ، والسموزي ده مليان بالمغذيات الجمالية اللي هتدي دفعة صحية لشعرك وبشرتك وضوافرك.

سموزي الجمال بالكولاجين:

مكونات مفيدة للبشرة:

– مضادات الاكسدة لصحة الجلد:

مضادات الاكسدة هي سر صحة الجلد ، فيتامينات أ و ج ليهم تأثير رائع على البشرة من خلال المساعدة على تكوين خلايا جديدة ومنع السموم اللي بتتلامس معاها كل يوم ، والسموزي اللي معانا النهاردة مليان بمكونات ازالة السموم اللي هيخليكي في افضل حالاتك.

– الفاكهة الزاهية والمنعشة:

الفواكة اللي الونها زاهية زي الاناناس, البرتقان, الفراولة ، غنية بفيتامين سي ، وهو واحد من مضادات الاكسدة المهمة لصحة الجلد وانتاج الكولاجين ، الاناناس بيحتوي كمان على البروميلين وهو مضاد للالتهابات اللي ممكن يساعد في تقليل التورم و الانتفاخ ، والفراولة بتحتوي على مضاد للاكسدة خاص اسمه حمض الايلاجيك اللي بيساعد في تفتيح البشرة وبيساعد كمان في تقليل التجاعيد.

فوايد مكونات السموزي:

1- الموز:

الموز من الفواكة اللي بتدي جسمك دفعة من العناصر الغذائية ، بيحتوي على البوتاسيوم وفيتامين أ ، اللي بيساعدوا على ترطيب البشرة الحشنة والجافة ، وده بيساعد على نضارتها ، البوتاسيوم ممكن يساعد كمان على تنعيم الشعر وزيادة نموه ، بالاضافة ان الموز بيحتوي على زيوت طبيعية بتحافظ على المرونة الطبيعية للشعر ومنع تكسره.

2- السبانخ:

السبانخ بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، اللي بيساعد على انتاج الزيت في المسام وبصيلات الشعر لترطيب الشعر وفروة الراس من غير ما يخليها دهنية ، بالاضافة انه بيساعد على تجديد خلايا البشرة وده بيخلي بشرتك نضرة ، السبانخ بتحتوي كمان على نسبة عالية من الحديد ، وده مهم لصحة الدم ، لان لو مش بتدخلي كمية حديد كفاية في نظامك الغذائي ، هتلاحظي تقشر الجلد, هشاشة الضوافر, تجعد وهيشان الشعر وتقصفه ، وكمية السبانخ الموجودة في السموزي ده هتديكي دفعة من الحديد لمساعدتك في تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد.

3- زيت جوز الهند:

ثبت ان زيت جوز الهند بيقلل الالتهابات, بيرطب البشرة, بيساعد على التئام الجروح ، بالاضافة انه مليان بالاحماض الدهنية متوسطة السلسلة ، واللي ليها خصائص مضادة للميكروبات اللي ممكن تساعد على علاج حب الشباب, حماية الجلد من السموم زي البكتيريا الضارة والمواد المسرطنة.

4- الكولاجين:

المكافأة الاضافية في السموزي ده هو الكولاجين ، الكولاجين هو بروتين مهم لصحة الشعر والجلد والضوافر ، بيساعد على تجديد الخلايا, ومنع التجاعيد عن طريق تقوية الروابط في الجلد اللي بتتحلل بمرور الوقت ، ومش بس كده لكن كمان بيدعم صحة المفاصل.

طريقة عمل سموزي الجمال:

المكونات:

– ½ كوباية فراولة.

– ½ كوباية اناناس طازة.

– 3 معالق كبيرة عصير برتقان طازة.

– ½ موزة مجمدة.

– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– 1 مغرفة من الكولاجين البودر (هنلاقيه متوفر في الصيدلية).

– ½ كوباية تلج.

طريقة التحضير:

امزجي كل المكونات مع بعض في الخلاط ، مع اضافة تلج او ماية زيادة لحد ما توصلي لقوام مثالي.

ممكن تشربي السموزي ده كل يوم الصبح او كوجبة خفيفة بين الوجبات.

افضل الاطعمة للحصول على بشرة صحية ونقية ومتوهجة