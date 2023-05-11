اخسري 4 كيلو في 30 يوم مع تحدي انقاص الوزن في 4 خطوات

تقدري تحولي جسمك لمدى الحياة بخطوات بسيطة وسهلة ومناسبة لاي عمر ولاي مستوى لياة بدنية ، والنهاردة هنشارك معاكم تحدي انقاص الوزن مكون من 4 خطوات بسيطة ، هيساعدك تخسي 4 كيلو او اكتر في خلال شهر واحد بس.

فوايد التحدي:

– انقاص الوزن لحد 4 كيلو.

– تحسين مظهرك.

– نوم اكتر راحة.

– تعزيز الثقة بالنفس.

– هيديكي طاقة اضافية.

– تحسين المزاج.

– هيساعدك يبقى عاده وتحطيه في روتينك على طول.

تحدي انقاص الوزن:

1- الخطوة 1: الماية

– اشربي يوميا ما لا يقل عن 2 لتر ماية ، حوالي 8 كوبايات من الماية كل يوم ، وماتتردديش انك تضيفي للماية شرايح فاكهة متقطعة لاضافة نكهة.

– بننصحك تجنب عصاير الفاكهة المصنعة واستبدليها بالماية لانها بتحتوي على نسبة عالية من السكر ، عشان كده الافضل التقليل من المشروبات دي او تجنبها تماما خلال ال 30 يوم ، ولو انتي مش قادرة تستغني عن عصاير الفاكهة الجاهزة ، اقري المكونات اللي عليه قبل ما تشتريه واتجنبي اي مشروبات بتحتوي على السكر او المحليات المضافة.

– الماية مفيدة للصحة العامة ، لانها بتطرد السموم من الاعضاء الحيوية في الجسم وبتحمل العناصر الغذائية للخلايا ، لان حتى جفاف الجسم الخفيف ممكن انه يقلل من طاقة الجسم ، عشان كده لازم تحافظي على ترطيب جسمك.

2- الخطوة 2: السكر والمحليات الصناعية

– اتجنبي كل انواع السكر المكرر والمحليات الصناعية.

– اقري ملصق المكونات الموجود على الاطعمة المعلبة واتجنبي اي اطعمة بتحتوي على سكر مضاف ، لان كل الاطعمة المعلبة تقريبا بتحتوي على شكل من اشكال السكر المضاف ، وده معناه ان الاطعمة الكاملة هتكون الجزء الاكبر من نظامك الغذائي خلال ال 30 يوم.

– قللي من المحليات غير المكررة لاقل من 4 معالق صغيرة يوميا ، وممكن تستخدمي ستيفيا خلال التحدي ده.

– لو في اي منتج بيحتوي على سكر غير مكرر في مكوناته ، زي العسل وشراب القيقب وغيرها من انواع السيرب ، هنا مافيش طريقة تعرفي بيها الكمية المضافة من السكر ، عشان كده المفروض تتجنبي الاطعمة دي خلال فترة التحدي ، والطريقة الوحيدة اللي تقدري تعرفي بيها انك بتاخدي الكمية المحددة من السكر غير المكرر اللي هي 4 معالق صغيرة في اليوم هو انك تقيسيها بنفسك.

3- الخطوة 3: التحكم في الكمية

– كلي كل وجباتك في اطباق بحجم طبق السلطة بدل من الاطباق العادية ، اللي بيكون قطر الطبق حوالي 7 بوصات تقريبا.

– لو هتاكلي في مطعم بره ، اطلبي ان وجبتك تيجي في طبق سلطة.

– لو هتاكلي اي نوع شوربة ، امشي على نظام الحصة الواحدة ، واللي بتكون عادة من 1 – 1 ½ كوباية.

– حجم حصة الوجبة بتاعتك المفروض ماتكونش اكبر من كف ايدك ، وتقليل حجم الوجبة تعتبر من افضل نصايح تخسيس الوزن.

4- الخطوة 4: التمرين

– اتمرني ما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم ، 6 ايام في الاسبوع.

– ممكن تقسمي التمرين ل 15 دقيقة على مرتين في اليوم او تكملي التمرين كله في وقت واحد.

– ممكن التمارين تتكون من التمارين بالاثقال او الكارديو ، او مزيج من الاتنين.

– دوري على التمارين المناسبة لمستوى لياقتك ، واستمري في تحدي نفسك.

اهم نصايح انقاص الوزن بنجاح:

– اتجنبي الاطعمة المعبأة والمصنعة.

– زودي من الفواكة والخضروات الطازة, اللحوم الخالية من الدهون, ومنتجات الالبان قليلة الدسم.

– اشربي منتجات الالبان قليلة الدسم اللي فيها نسبة دهون من 0% – 1%.

– كلي قطع اللحمة الخالية من الدهون ، او الافضل كمان انك تاكلي السمك السلمون.

– اتجنبي الاطعمة المقلية او المعمولة بالزبدة.

– كلي 3 وجبات صغيرة اساسية ، و 2 – 3 وجبات خفيفة صحية كل يوم.

– كافئي نفسك بوجبة واحدة بتحبيها يوم كل اسبوع.

– حاولي تستمري على النظام ده بعد ال 30 يوم ، وخليه روتينك على طول.

اخسري 2 كيلو في يومين بطريقة صحية