اخسري 4 كيلو في 30 يوم مع تحدي انقاص الوزن في 4 خطوات

تقدري تحولي جسمك لمدى الحياة بخطوات بسيطة وسهلة ومناسبة لاي عمر ولاي مستوى لياة بدنية ، والنهاردة هنشارك معاكم تحدي انقاص الوزن مكون من 4 خطوات بسيطة ، هيساعدك تخسي 4 كيلو او اكتر في خلال شهر واحد بس.
فوايد التحدي:
– انقاص الوزن لحد 4 كيلو.
– تحسين مظهرك.
– نوم اكتر راحة.
– تعزيز الثقة بالنفس.
– هيديكي طاقة اضافية.
– تحسين المزاج.
– هيساعدك يبقى عاده وتحطيه في روتينك على طول.
تحدي انقاص الوزن:
1- الخطوة 1: الماية
– اشربي يوميا ما لا يقل عن 2 لتر ماية ، حوالي 8 كوبايات من الماية كل يوم ، وماتتردديش انك تضيفي للماية شرايح فاكهة متقطعة لاضافة نكهة.
– بننصحك تجنب عصاير الفاكهة المصنعة واستبدليها بالماية لانها بتحتوي على نسبة عالية من السكر ، عشان كده الافضل التقليل من المشروبات دي او تجنبها تماما خلال ال 30 يوم ، ولو انتي مش قادرة تستغني عن عصاير الفاكهة الجاهزة ، اقري المكونات اللي عليه قبل ما تشتريه واتجنبي اي مشروبات بتحتوي على السكر او المحليات المضافة.
– الماية مفيدة للصحة العامة ، لانها بتطرد السموم من الاعضاء الحيوية في الجسم وبتحمل العناصر الغذائية للخلايا ، لان حتى جفاف الجسم الخفيف ممكن انه يقلل من طاقة الجسم ، عشان كده لازم تحافظي على ترطيب جسمك.
2- الخطوة 2: السكر والمحليات الصناعية
– اتجنبي كل انواع السكر المكرر والمحليات الصناعية.
– اقري ملصق المكونات الموجود على الاطعمة المعلبة واتجنبي اي اطعمة بتحتوي على سكر مضاف ، لان كل الاطعمة المعلبة تقريبا بتحتوي على شكل من اشكال السكر المضاف ، وده معناه ان الاطعمة الكاملة هتكون الجزء الاكبر من نظامك الغذائي خلال ال 30 يوم.
– قللي من المحليات غير المكررة لاقل من 4 معالق صغيرة يوميا ، وممكن تستخدمي ستيفيا خلال التحدي ده.
– لو في اي منتج بيحتوي على سكر غير مكرر في مكوناته ، زي العسل وشراب القيقب وغيرها من انواع السيرب ، هنا مافيش طريقة تعرفي بيها الكمية المضافة من السكر ، عشان كده المفروض تتجنبي الاطعمة دي خلال فترة التحدي ، والطريقة الوحيدة اللي تقدري تعرفي بيها انك بتاخدي الكمية المحددة من السكر غير المكرر اللي هي 4 معالق صغيرة في اليوم هو انك تقيسيها بنفسك.
3- الخطوة 3: التحكم في الكمية
– كلي كل وجباتك في اطباق بحجم طبق السلطة بدل من الاطباق العادية ، اللي بيكون قطر الطبق حوالي 7 بوصات تقريبا.
– لو هتاكلي في مطعم بره ، اطلبي ان وجبتك تيجي في طبق سلطة.
– لو هتاكلي اي نوع شوربة ، امشي على نظام الحصة الواحدة ، واللي بتكون عادة من 1 – 1 ½ كوباية.
– حجم حصة الوجبة بتاعتك المفروض ماتكونش اكبر من كف ايدك ، وتقليل حجم الوجبة تعتبر من افضل نصايح تخسيس الوزن.
4- الخطوة 4: التمرين
– اتمرني ما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم ، 6 ايام في الاسبوع.
– ممكن تقسمي التمرين ل 15 دقيقة على مرتين في اليوم او تكملي التمرين كله في وقت واحد.
– ممكن التمارين تتكون من التمارين بالاثقال او الكارديو ، او مزيج من الاتنين.
– دوري على التمارين المناسبة لمستوى لياقتك ، واستمري في تحدي نفسك.
اهم نصايح انقاص الوزن بنجاح:
– اتجنبي الاطعمة المعبأة والمصنعة.
– زودي من الفواكة والخضروات الطازة, اللحوم الخالية من الدهون, ومنتجات الالبان قليلة الدسم.
– اشربي منتجات الالبان قليلة الدسم اللي فيها نسبة دهون من 0% – 1%.
– كلي قطع اللحمة الخالية من الدهون ، او الافضل كمان انك تاكلي السمك السلمون.
– اتجنبي الاطعمة المقلية او المعمولة بالزبدة.
– كلي 3 وجبات صغيرة اساسية ، و 2 – 3 وجبات خفيفة صحية كل يوم.
– كافئي نفسك بوجبة واحدة بتحبيها يوم كل اسبوع.
– حاولي تستمري على النظام ده بعد ال 30 يوم ، وخليه روتينك على طول.
اخسري 2 كيلو في يومين بطريقة صحية
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