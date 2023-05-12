4 مكونات طبيعية للعناية بالشعر للحصول على شعر صحي

المكونات الطبيعية للعناية بالشعر هي افضل بديل للمنتجات الكيميائية ، تعتبر طريقة فعالة لعلاج شعرك وبتديه الرطوبة اللي محتاجها ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على افضل 4 مكونات طبيعية للعناية بالشعر.

مكونات طبيعية للعناية بالشعر:

1- النعناع:

النعناع بيساعد شعرك على النمو عن طريق تحسين الدورة الدموية ، يعتبر زيت النعناع بشكل خاص فعال جدا لما الموضوع يتعلق بعلاج فروة الراس ، وده لانه بيحتوي على الاحماض الدهنية والمكونات الاساسية ، زيت النعناع بيجدد بصيلات الشعر وبيحفز نمو الشعر ، بالاضافة انه مضاد للحساسية ، وده معناه انه مش هيسببلك اي حساسية ، النعناع بيساعد في الحفاظ على فروة الراس نضيفة وبيمنع قشرة الراس.

استخدمي الزيت على فروة الراس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل ، وهتلاحظي نمو شعر جديد في وقت قصير.

2- الصبار:

حطي الصبار على فروة راسك لفتح المسام ، ده هيساعد على تعزيز نمو الشعر وترطيب شعرك ، الصبار بيحتوي على انزيمات بتقضي على الخلايا الميتة اللي ممكن تسد بصيلات الشعر ، وده بدوره بيسمح للمواد الغذائية المناسبة بدخول فروة الراس وتعزيز نمو الشعر ، ولكن مش ده بس ، الصبار بيحتوي كمان على خصائص مضادة للحكة ، واللي بتساعد على تخفيف الحكة والجفاف عن طريق ترطيب فروة الراس.

استخدمي جل الصبار الطازة على فروة راسك وسيبيه لمدة نص ساعة واغسليه.

3- زيت جوز الهند:

لو بتحلمي بشعر كثيف ناعم ومترطب ، الاختيار المثالي ليكي هو زيت جوز الهند هو اللي هيحقق لك كل ده ، زيت جوز الهند عنده القدرة باضافة لمعان صحي للشعر مع تقليل فقدان البروتين وترطيب الشعر بعمق ، وده لانه غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ، زيت جوز الهند بيساعد على علاج تلف الشعر وبيمنع تساقط الشعر.

وزعي زيت جوز الهند على فروة راسك وشعرك كله وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو بالطريقة العادية ، وهتلاحظي بعد وقت قصير انه عالج تلف الشعر بشكل فعال.

4- خل التفاح:

خل التفاح يعتبر علاج معجزة للشعر ، لانه غني بالعناصر الغذائية اللي بتزود من كثافة الشعر وبتوازن مستوى درجة الحموضة في خصلات شعرك ، حوضته العالية وانزيماته القوية بتساعد في التخلص من الخلايا الميتة اللي ممكن تمنع قدرة شعرك على النمو.

بعد غسل الشعر بالشامبو اشطفيه بخل التفاح المتخفف بالماية للحصول على شعر صحي وبيلمع.

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