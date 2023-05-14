طريقة عمل سوفلاكي الفراخ اليوناني مع صوص تزاتزيكي

سوفلاكي الفراخ واحد من اشهر اكلات الشارع اليوناني ، مع صوص التزاتزيكي الخاص ، وملفوف في خبز البيتا المقرمش اللذيذ ، والاكلة دي ممكن تتعمل بالفراخ او اللحمة ، والنهاردة وصفتنا هي سوفلاكي الفراخ ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة بالخطوات والفيديو.
وصفة سوفلاكي الفراخ:
وقت التحضير: 80 دقيقة.
وقت الطهي: 10 دقايق.
الوقت الاجمالي: ساعة و 30 دقيقة.
مكونات تتبيلة السوفلاكي:
– 4 صدور فراخ من غير عضم (حوالي 1 كيلو).
– 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون.
– عصير ليمونة.
– 1 فص ثوم مفروم.
– 2 معلقة كبيرة زعتر مجفف.
– ملح وفلفل اسود.
مكونات صوص تزاتزيكي:
– 1 حبة خيار.
– 2 فص ثوم مفروم.
– ¼ كوباية زيت زيتون.
– 500 جرام زبادي متصفية من الماية بتاعتها.
– 1 – 2 معلقة كبيرة من الخل البلسمي.
– ملح.
للتقديم:
– 8 خبز بيتا.
– زيت زيتون.
– 1 – 2 معلقة زعتر مجفف.
– 1 حبة طماطم متقطعة شرايح.
– 1 بصلة حمرا متقطعة شرايح.
– بطاطس مقلية (اختياري).
– خس (اختياري).
– ملح وفلفل اسود.
– 8 – 9 اسياخ خشب.
طريقة التحضير:
1- ابدأي بتحضير التتبيلة ، قطعي صدور الفراخ لمكعبات صغيرة ، حطيها في طبق كبير مع كل مكونات التتبيلة ، واخلطيهم كويس بايدك بحيث التتبيلة تغطي كل قطع الفراخ ، غطي الطبق بكيس بلاستيك او غطا ، ودخليه التلاجة لمدة 30 – 60 دقيقة.
2- خلال الوقت ده حضري صوص التزاتزيكي ، في الخلاط ضيفي زيت الزيتون, الثوم المفروم اخلطيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا ، قشري الخيار وابشريه في طبق كبير ، وتبليه بالملح والفلفل وسيبيه على جنب لمدة 10 دقايق ، بعدها حطي الخيار على مصفى وصفيه كويس من خلال الضغط عليه بمعلقة عشان تتخلصي من كل الماية الزيادة ، بعدها ضيفي على الخيار خليط الثوم والزيت, الزبادي, الخل البلسمي ورشة ملح قلبيهم لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس ، احفظي صوص التزاتزيكي في التلاجة عشان يتقدم بارد مع السوفلاكي.
3- هاتي الاسياخ الخشب وانقعيها في الماية عشان ماتتحرقش ، وبعدها دخلي قطع الفراخ في الاسياخ ، ممكن بين كل قطعة فراخ والتانية تحطي قطع فلفل ملون وبصل متقطعين بنفس حجم الفراخ ، وتكوني متبلاها بزيت الزيتون والملح والفلفل الاسود.
4- سخني الشواية او الجريل على درجة حرارة عالية ، اشوي اسياخ الفراخ لمدة 8 – 10 دقايق ، مع التقليب من وقت للتاني لحد ما تستوي من كل الجوانب وتاخد لون دهبي.
5- اثناء شوي السوفلاكي ، حضري خبز البيتا ، سخني الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية ، بفرشة ادهني الخبز بزيت الزيتون من الجانبين وتبليه بالملح والزعتر ، حطي صينية فرن كبيرة مقلوبة في قاع الفرن بتاعتك ، ورصي خبز البيتا فوق الصينية ، حمصيه لمدة دقيقتين ، وممكن بدل الفرن تستخدمي الشواية او الجريل.
6- لتقديم سوفلاكي الفراخ ، قطعي شريحتين من البصل الاحمر وحطيهم في طبق ، وفوقيهم سيخ الفراخ ، رشي عليه شوية من زيت الزيتون وعصير الليمون ، قدميها مع خبز البيتا وصوص التزاتزيكي ، ممكن كمان تقدمي السوفلاكي في ساندوتش ، هاتي خبز البيتا وزعي عليه شوية من صوص التزاتزيكي وحطي فوقيه الفراخ وشرايح البصل والطماطم والبطاطس المقلية ولفيه وقدميه.
الطريقة بالفيديو:
وصفة الفراخ على الطريقة الرومانية
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