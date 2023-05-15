تونر خل التفاح للبشرة ، فوايده وازاي تعمليه

التونر واحد من خطوات العناية بالبشرة المهمة والمفيدة ، بالنسبة للاشخاص اللي بيستخدموا منظفات صناعية لبشرتهم ، التونر ممكن يكون مش ضروري اوي ليهم بسبب درجة الحموضة في المنتجات دي ، اما لو بتستخدمي منظف طبيعي ، التونر هيكون مفيد لبشرتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل تونر خل التفاح للبشرة ، وفوايده ، وازاي تعمليه بنفسك في البيت.

تونر خل التفاح للبشرة:

التونر ده بالاضافة انه بيساعد على صفاء وتنقية البشرة ، كمان بيساعد في الحفاظ على نضارة البشرة من خلال دعم “الحجاب غير المرئي” اللي بيحتفظ بالرطوبة.

ليه بشرتك بتحتاج للحمض حتى لو مش دهنية:

البشرة الصحية بتحتوي على حاجز حمضي ، زي الحجاب غير المرئي اللي بيحافظ على الحاجات المفيدة زي (الدهون والرطوبة) وبيمنع الحاجات السيئة (التلوث والبكتيريا) ، والغلاف الحمضي بيكون متوازن وفي اقوى حالاته لما يكون الجلد حمضي بنسبة 5.5 دي تعتبر درجة الحموضة المثالية للجلد.

ومهم نعرف اننا لما بنضف البشرة بالصابون بيحصل حاجتين:

– بنزيل البكتيريا وخلايا الجلد الميتة ، ولكن كمان بنزيل بعض البكتيريا الجيدة اللي تعتبر جزء من الميكروبيوم الطبيعي في بشرتنا ، ولكن البكتيريا دي بتعيش كمان في الطبقات العميقة من بشرتنا اللي مش بتلمسها الماية وبالتالي بتتكاثر بسرعة.

– ولسوء الحظ ان الصابون بيغير درجة حموضة الجلد من حمضي لقلوي وبيغسل “الغشاء الواقي” وهي مادة دهنية بتفرزها بشرتنا بتساعد على حمايتها ، والحموضة الطبيعية في بشرتنا بتتعطل لما بنستخدم الصابون والمنظفات القاسية ، وده بدوره بيدمر الغلاف الحمضي اللي بيحمي بشرتنا من البكتيريا والجراثيم والملوثات الضارة.

ازاي خل التفاح بيفيد البشرة:

خل التفاح بيرجع الحموضة لبشرتك ، بالاضافة ان حمض الماليك الموجود في خل التفاح بيخليه مضاد للبكتيريا ، او بمعنى تاني بيقضي على البكتيريا ، وبالتالي استخدام تونر خل التفاح بيرجع مستويات الاس الهيدروجيني لمستواها الطبيعي ، وده بيفيد البشرة بطرق كتير:

– بيدعم صفاء وتنقية البشرة:

بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب والبثور السودا ، خل التفاح هيساعد عن طريق موازنة ميكروبيوم الجلد وتذويب خلايا الجلد الميتة بلطف اللي ممكن تأدي لانتشار البثور ، بالاضافة ان حمض الاسيتيك الموجود في خل التفاح ليه خصائص مضادة للجراثيم.

– ممكن يساعد في منع الشيخوخة المبكرة:

قلوية بشرتك ممكن كمان تلعب دور في الشيخوخة ، اظهرت الدراسات ان النساء اللي عندهم الطبقة الخارجية من الجلد قلوية ظهرت عندهم تجاعيد وخطوط رفيعة اكتر من النساء اللي بشرتهم حمضية.

وخل التفاح بيشبه التقشير الكيميائي الخفيف جدا اللي بيشجع على تجديد الجلد وتقليل ظهور المسام ، وبعض الاشخاص اللي استخدموه قالوا ان خل التفاح ساعدهم في التخلص من ندبات حب الشباب او البقع الداكنة ، وده بيرجع انه زي ما قولنا يعتبر مقشر كيميائي خفيف للبشرة.

دمج تونر خل التفاح في روتينك للعناية بالبشرة:

– التنضيف: اول حاجة نضفي بشرتك بصابون الفحم المنشط ، او اي نوع غسول مناسب لبشرتك، اغسلي وشك ورقبتك.

– التونر: بللي قطعة قطن بتونر خل التفاح ، وامسحي بيها وشك ورقبتك ، واتجنبي الجلد اللي حوالين العين.

1- الترطيب: بعد التونر ، كل اللي محتاجة تعمليه هو وضع المرطب.

طريقة عمل تونر خل التفاح:

المكونات:

– خل التفاح.

– ماية مقطرة.

– ماية ورد (اختياري).

طريقة التحضير:

1- اخلطي الماية مع خل التفاح بنسب حسب نوع بشرتك.

– للبشرة الحساسة والجافة: نسبة خل التفاح للماية هتكون 1:4 ، ده معناه اضافة 1 معلقة كبيرة من خل التفاح ل 4 معالق كبيرة ماية.

– للبشرة العادية: نسبة خل التفاح للماية هتكون 1:2 ، يعني 1 معلقة كبيرة من خل التفاح مضافة ل 2 معلقة كبيرة ماية.

– للبشرة الدهنية: نسبة خل التفاح للماية هتكون 1:1 ، يعني كميات متساوية من الماية وخل التفاح.

2- في حالة لو هتضيفي ماية ورد ، ضيفي 1 – 2 معلقة صغيرة لكل ¼ كوباية تونر.

3- صبي التونر في ازازة نضيفة.

طريقة استخدام تونر خل التفاح:

– امسحي بيه بشرة نضيفة باستخدام قطعة قطن ، او ممكن تحفظي التونر في ازازة ببخاخ وترشي منها على بشرتك مباشرة.

– سيبي التونر لحد ما ينشف على البشرة ، بعدها حطي المرطب او سيروم البشرة.

طرق لعمل التونر لكل انواع البشرة بمكونات رخيصة وسهلة