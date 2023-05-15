انت الان تتابع خبر أهمية لعب الرياضة في الأجواء الصيفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تساءل الكثيرون عن فوائد لعب الرياضة خلال فصل الصيف, وهل لها مضاعفات سلبية على الأشخاص الذين يمارسونها في فترات الحر؟ووفقًا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي, فإن ممارسة الرياضة في الحرارة تساعد على التخلص من الطاقات السلبية وتجعلك أكثر راحة مع تغيرات الحرارة، أيضًا تساعدك في التغلب على الانزعاج، وبالتالي تجعلك تمتلك القدرة في تحمل التدريبات الشاقة.

إن ممارسة التمارين يساعد على تعزيز وتنشيط الدورة الدموية، أيضًا تجعل الجسم يستجيب بشكل طبيعي للتعرض للحرارة عن طريق زيادة إنتاج العرق والدورة الدموية، أيضًا تسمح لجسمك بأن يصبح أكثر قدرة على ممارسة التمارين في أوقات مختلفة من درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التمرين في الحرارة بأمان إلى تحسين معدل ضربات القلب والعرق، وبالتالي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

وتشير الأبحاث إلى أن معدلات التعرق لدى الأفراد بشكل روتيني تصل إلى لتر واحد في الساعة عند العمل في البيئات الحارة، لذا ممارسة التمارين الرياضية في ارتفاع درجات الحرارة يعزز إزالة السموم ويسمح لجسمك بطرد السموم داخل الجسم، لذا أنت تحتاج إلى تعويض هذه السوائل عن طريق شرب الكثير من الماء بعد التمرين في الهواء الطلق.