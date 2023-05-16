جمل لو قولتيهم لشريكك هتخليه يدوب في حبك

هل بتقولي لشريكك كلام حلو يحسسه انه مميز؟ احنا بنقولك ان الطريقة دي مؤكدة للحفاظ على نار العلاقة مشتعلة ، الراجل بيحب يسمع كلام حلو زي الست بالظبط وده بيبسطه جدا وبيزود ثقته في نفسه وبيحس انه قادر يسعدك ، وهتخليه يقدرك اكتر ويفضل ملتزم بالعلاقة للابد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة جمل هتخلي شريكك يحبك اكتر لو سمعهم منك.

جمل هتخلي شريكك يحبك اكتر:

1- شعرك شكله حلو:

واحدة من اكتر جمل المجاملة اللي ممكن يحبها الراجل انك تمدحي طريقة شعره ، زي ما الست بتحب ان الراجل يمدح شعرها وشكلها بشكل عام ، الحقيقة ان الراجل كمان بيحب ده.

2- شكلك حلو:

لما بتجامليه على شكله وطريقة لبسه ، ده بيأكد له ان هو بس اللي مهم عندك.

3- اللون اللي انت لابسه حلو عليك:

لو عارفة لونه المفضل ، حاولي كل مرة تشوفيه لابسه تمدحيه وتقولي له قد ايه ان اللون ده حلو عليه.

4- عينيك حلوة:

الكلمات البسيطة دي ليها تأثير سحري على شريكك ومهمة بالنسبة له ان دايما يسمع منك مجاملة على شكله.

5- انت انيق جدا:

الرجالة بيحبوا بيحسوا ان اختياراتهم في اللبس صح ، وهنا يجي دورك انك تمدحي في طريقة لبسه وانه بيعترف يختار صح.

6- جسمك شكله حلو:

ده يعتبر من افضل كلمات المجاملة اللي ممكن تقوليها للراجل ، خصوصا لو هو بيلعب رياضة وبيحاول يبني جسمك ، ده هيبسطه.

7- انت تنفع تبقى عارض ازياء:

لو شريكك عنده حس حلو في الموضة وبيعرف يلبس حلو ، وحتى لو ماكنش كده ، مافيش مشكلة انك تحسسيه انه مميز ، ولكن خليكي طبيعية من غير مبالغة.

8- شكلك وسيم:

وانتي بتمدحي شكل شريكك ، حاولي ماتخليش كلماتك عادية ، عشان يبقى ليها التأثير المطلوب ، لازم تخرج من قلبك.

9- بحب لون بشرتك:

ممكن كمان تمدحي لون بشرته وانك بتحبيها.

10- انت بطلي:

اكتر المجاملات اللي ممكن يحبها انك تحسسيه بقوته ، وانك بتحسي بالامان وانتي معاه.

11- ريحتك حلوة:

انك تقولي اه ان ريحته حلوة كمان من المجاملات اللي هيحبها منك ، وكمان هتخليه دايما مهتم بجسمه ، عشان يفضل ريحته حلوة على طول.

12- شفايفك حلوة:

ممكن تفكريه انك بتحبي شكل شفايفه وان قد ايه قبلاته رقيقة.

13- بشرتك حلوة:

زي ما قولنا في نقطة سابقة انك تمدحي لون بشرته ، نفس الموضوع ممكن تمدحيه ان بشرته حلوة ، وده هيخليه يهتم بيها اكتر ، لان الاهتمام والعناية مش مقتصر على البنات بس ، الراجل كمان لازم يهتم بنفسه.

14- بحب لون عينيك:

لو عينيه ملونه غير اللون الاسود ، ممكن تحسسيه انه مميز وفريد من نوعه وتقولي له انك قد ايه بتحبي لون عينيه.

15- انت احلى من اي حد مشهور:

الجملة دي هتحسسه انك مش شايفة غيره ، وان هو احسن واحلى عندك من اي شخص حتى لو مشهور.

16- بحب الوقت اللي بقضيه معاك:

دايما حسسيه ان اكتر وقت بتحبيه هو اللي انتوا بتقضوه سوا ، ده هيخليه حابب يقضي معاكي وقت اكتر.

17- في دايما حاجة بتجذبني ليك:

ممكن تقولي له الكلمات دي مع ذكر بعض صفاته الحلوة اللي بتحبيها فيه.

18- مش بتفشل ابدا انك تضحكني:

قولي له ان هو واحد من الاسباب اللي بتخليكي تبتسمي.

19- النهاردة شكلك جذاب ورجولي اكتر:

الرجالة بيكونوا فخورين بنفسهم بشكل طبيعي ، ممكن تزودي غروره الرجولي بمجاملة زي دي.

20- مش بحس بالامان غير وانا معاك:

حسسيه انك دايما بتحسي بالامان وانتي معاه.

21- مقدرة كل حاجة بتعملها عشاني:

اذكري بعض الحاجات اللي بيعملهالك ، والمجهود اللي بيبذله عشان يرضيكي ، وحسسيه دايما انك مقدرة كل حاجة بيعملها عشانك.

22- انا ماقابلتش راجل زيك قبل كده:

الجملة دي هتخليه يقع في حبك للابد ، وهتأكد له اهميته عندك وقد ايه هو مميز بالنسبة لك.

23- انت قوتي واحلى نقط ضعفي:

لو عايزة جملة عميقة ومؤثرة ، قولي له الجملة دي.

24- انت بتخليني ضعيفة بين ايديك:

الحقيقة ان الراجل بيحب يحس بضعف الست اللي معاه عشان هو يحس بقوته ويحس ان هو امانها وحمايتها ، عشان كده الجملة دي ليها تأثير قوي عليه.

25- من الصعب اني الاقي راجل مسؤول زيك:

الراجل المسؤول صعب انك تلاقيه بسهولة ، فلو هو راجل مسؤول ، ماتترديش انك تقولي له ده بصوت عالي وتكرريه دايما.

26- انا بحترمك وبقدرك:

دايما الراجل بيحب يحس بالاحترام والتقدير من الست اللي معاه ، وبالتالي لما تقولي له ده هيحبك ويقدرك اكتر.

27- دايما بتحلي ايامي:

الراجل الحقيقي اللي بيكون مع شريكته دايما وهي محبطة عاطفيا وهيحاول يرفع من معنوياتها ، في المقابل قدري ده وحسسيه انه دايما بيحول ايامك السيئة لايام حلوة.

28- بتعرف تصلح كل حاجة:

مجاملة تانية هتحسسه بقدراته ، وهتخليه يتبسط ويحس بقوته.

29- انا فخورة بيك:

حسسيه انك دايما فخورة بيه وبأي حاجة بيعملها ، سواء معاكي او في شغله ، وانك مبسوطة وانتي بتشاركيه كل حاجة.

30- بحس دايما بالامان وانت معايا:

الجملة دي كمان هتحسسه بقوته واهميته في حياتك ، وان هو مصدر امانك وحمايتك.

31- انت قادر تحقق اي حاجة:

الجملة دي هتبين له قد ايه انتي مؤمنة بيه وواثقة في قدراته.

32- ابتسامتك ممكن تنورلي حياتي كلها:

اختاري الفرصة المناسبة عشان تقولي له الجملة دي ، ممكن تقوليها في اللحظات الرومانسية بينكم.

33- انت راجل مجتهد ومليان بالطاقة:

الجملة دي هتحسسه انك مقدرة هو قد ايه بيتعب في شغله وبيبذل مجهود ، والطاقة هنا مش المقصود بيها الطاقة الجسدية بس ، لكن ممكن كمان تبقى الطاقة العقلية.

34- بحب اتكلم معاك وبتعلم منك حاجات كتير:

حسسيه انك مش بس بتحبي تتكلمي معاه ، ولكن كمان بتتعلمي منه حاجات كتير ، وقولي له اتعلمتي ايه منه.

35- بحب انك منفتح في النقاش:

لما بيكون في نقاش بينكم وبتلاقيه منفتح ومش متمسك برايه وخلاص وبيسمع ، فده بيدل على قد ايه هو شكل منفتح وبيتقبل الاراء المختلفة.

36- بحب انك شخص صادق:

الاشخاص الصادقين والجديرين بالثقة مش بيجوا بسهولة في الحياة ، فلما يكون شريكك فيه الصفات دي قولي له ده.

37- انت قائد بالفطرة:

واحدة من اكتر المجاملات اللي ممكن تقوليها هي ان هو شخص قائد ، ده هيأكد له على قدراته.

38- بحب كل كلمة بتقولها:

مجاملة تانية هتخليه يدوب في حبك ، واي راجل يحب يسمعها من شريكته.

39- انت شجاع جدا:

مجاملة تانية كمان هتحسس شريكك قد ايه انتي بتحسي بالامان في وجوده.

40- انت مضحك جدا:

كمان من الجمل اللي بتحسسه انه شخص مرح وقادر يبسطك.

41- بحب تصميمك على تحقيق اي حاجة انت عايزها:

جملة تانية بتأكد على قوته العقلية واصراره في تحقيق اهدافه.

42- انت اقوى راجل عرفته:

وهنا كمان المقصود قوته البدنية والعقلية.

43- انت شخص محبوب:

كل الناس تحب تتوصف انها شخصية محبوبة ، بما فيهم شريكك ، عشان كده ماتبخليش عليه بالمجاملة دي.

44- انت بتسمعني لما بكون محتاجالك:

الراجل اللي بيسمع الست اللي معاه نادر الوجود ، فلما يكون فيه الصفة دي قولي له ده ، وكمان عامليه بالمثل وخليكي مستمعة جيده ليه.

45- بتعمل كل حاجة بشكل مميز:

ممكن يكون الحاجة دي عمله الشخصي ، او حاجة عملها في البيت ، او اي حاجة ساعد فيها ، ايا كانت هي ايه امدحي الحاجة اللي هو عملها.

46- بحب الخروج معاك دايما ممتع:

بيني له قد ايه انتي بتحبي تخرجي معاه واحلى وقت هو اللي بتقضيه معاه ، ده هيكون دافع انه يعمل اكتر.

47- الكلام معاك بيحسسني اني عايشة:

لما تقولي الجملة دي ماتتفاجئيش ان شريكك بقى عاطفي اوي ، لانها جميلة عميقة ومؤثرة وهتدخل لقلبه على طول.

48- انت بتخليني فخورة اني معاك:

وصلي له دايما انه اميرك الساحر وبطلك.

49- اي واحدة معاك هي ست محظوظة:

واحدة من المجاملات اللي الرجالة بيحبوا يسمعوها ، لان ده هيوصله انه مافيش راجل تاني زيه وانه نادر وفريد من نوعه.

50- انت واحد من اذكى الناس اللي قابلتهم في حياتي:

الذكاء هنا بينعكس في طريقة تواصله وتعامله مع الاحداث والمواقف او ارتباطه باللي حواليه ، خليه يحس انه مميز من خلال انك تقولي له انه قد ايه شخص ذكي.

في النهاية في طرق كتير تقدري تعبري بيها عن حبك لشريكك ، والكلمات اللطيفة والجذابة تعتبر مهمة جدا لانها ممكن توصل للجزء الاعمق من عقله بسهولة ، وهتزود شغفه من ناحيتك وهتخليه يحبك اكتر.

حركات وتصرفات هتخلي شريكك يحبك بشكل جنوني