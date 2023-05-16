فوائد تناول جوز القلب

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رياض - احمد صلاح - من المعروف منذ فترة طويلة أن المكسرات مصدر كبير للدهون الصحية والبروتينات والألياف، من بين أنواع المكسرات المختلفة، يبرز عين الجمل كواحد من أكثر الأطعمة المغذية والمفيدة لصحة القلب، يمكن أن يكون لتناول عين الجمل بانتظام تأثير إيجابي كبير على صحة قلبك ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإليك ثماني طرق يمكن من خلالها أن يؤدي تناول عين الجمل إلى صحة القلب، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



1- ويعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، يمكن أن يؤدي تناول عين الجمل إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (السيئ) بشكل كبير وزيادة مستويات الكوليسترول HDL (الجيد) ، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة القلب المثلى.



2- إن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر شائع آخر لأمراض القلب،عين الجمل غني بالمغنيسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، يمكن أن يساعد تناول الجوز بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



3. تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن في الجسم بمشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك أمراض القلب، يحتوي عين الجمل على مركبات مثل البوليفينول وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد تناول الجوز بانتظام في تقليل الالتهابات في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



4. تحسين وظيفة البطانة

يعد الخلل البطاني، وهو ضعف وظيفة الأوعية الدموية، عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب، البطانة هي البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الدم وضغط الدم، يمكن أن يساعد تناول عين الجمل بانتظام في تحسين وظيفة البطانة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



5. منع تخثر الدم

يمكن أن تساهم الجلطات الدموية أيضًا في الإصابة بأمراض القلب، يحتوي عين الجمل على مركب طبيعي يسمى الأرجينين يساعد على منع تجلط الدم، يمكن أن يساعد الأرجينين أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية ، مما قد يحسن تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.



6. تقليل الإجهاد التأكسدي

الإجهاد التأكسدي هو حالة يوجد فيها عدم توازن بين إنتاج الجذور الحرة وقدرة الجسم على تحييدها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الخلايا والأنسجة، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب يحتوي عين الجمل على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية قلبك من التلف.



7. تحسين التمثيل الغذائي للدهون

لقد ثبت أن عين الجمل يحسن التمثيل الغذائي للدهون ، وهي العملية التي يتحلل من خلالها الجسم ويستخدم الدهون، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم ، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب.



8. تعزيز الصحة العامة

يمكن أن يفيد تناول عين الجمل صحتك العامة بطرق مختلفة ، والتي يمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في صحة القلب، يحتوي عين الجمل على عناصر مغذية مثل فيتامين هـ، وفيتامينات ب المعقدة ، ومعادن مثل المغنيسيوم ، وكلها ضرورية للحفاظ على الصحة المثلى.