6 فوائد مذهلة للتمر الهندي .. تعرف عليها

انت الان تتابع خبر6 فوائد مذهلة للتمر الهندي .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتميز التمر الهندي بمذاقه وبفوائده الصحة التي جعلته يحظى باهتمام البشر منذ قديم الزمان، حيث يتم استخدامه في علاج بعض المشاكل مثل الإمساك والتهاب الحلق وحتى ضربات الشمس في الآونة الأخيرة ، أصبح أيضًا جزءًا من إجراءات العناية بالبشرة ، وإليك الفوائد المختلفة للتمر الهندي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

فوائد التمر الهندي

1. يساعد على تفتيح وتقشير البشرة

كان لب التمر الهندي جزءًا من روتين العناية بالبشرة منذ زمن، يتم استخدامه كمقشر ويحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) ؛ يمنحك هذا بشرة أكثر نعومة وأخف وزناً، تحتوي أحماض ألفا هايدروكسي في التمر الهندي على حمض الستريك وحمض الماليك وحمض اللبنيك وحمض الطرطريك.2. القدرة على إدارة الوزن

تعتبر السمنة وفقدان الوزن من الاهتمامات الرئيسية في عصرنا ويمكن أن يعمل التمر الهندي كمغير لقواعد اللعبة في رحلة إنقاص الوزن، تم ربط السمنة بأمراض القلب والكلى والكبد واضطرابات التمثيل الغذائي، وفقًا لبعض الدراسات التي أجريت على الفئران ، شوهدت نتائج فقدان وزن الجسم بعد 10 أسابيع في هذه الفئران عند إعطائها مستخلص التمر الهندي، يتم تخزين الدهون في جسمك بواسطة إنزيم ويوقف حمض الهيدروكسي سيتريك أو HCA في التمر الهندي عملية تخزين الدهون.

3. يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

إن استهلاك التمر الهندي بشكل منتظم يحفز إنتاج الصفراء مما يؤدي إلى هضم فعال وسريع، إنه غني بالألياف ، تم استخدام التمر الهندي كملين لأنه يحتوي على كمية عالية من حمض الماليك والطرطريك، يحتوي التمر الهندي أيضًا على bitartrate البوتاسيوم ومكونات أخرى رائعة لتخفيف الإمساك .

4. يساعد في التخفيف من إصابة الكبد

عندما تواجه التهابًا في الجسم ، فقد يتأثر الكبد بشكل غير مباشر، أظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران المصابة بالتهاب المفاصل أن تناول مستخلصات التمر الهندي أدى إلى تقليل الإجهاد التأكسدي للكبد .

5. يعزز صحة القلب

كانت ثمار التمر الهندي فعالة أيضًا في المساعدة في إدارة ضغط الدم، نظرًا لمحتواه العالي من الألياف فهو يساعد في تقليل الكوليسترول الضار أو LDL في الجسم، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم والحفاظ على تناسق ضغط الدم

6. إدارة مستويات السكر في الدم

يحتوي لب التمر الهندي على خصائص تمنع الكربوهيدرات التي تساعد الجسم على امتصاص الكربوهيدرات، وهذا بدوره من شأنه أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم لمرضى السكري بعد وجبتهم