علامات تشير لاختلالات هرمونية لدى الذكور

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رياض - احمد صلاح - تشير دراسات حديثة إلى ان الاختلالات الهرمونية لدى الذكور في ارتفاع، ويتمثل ذلك في شكل انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون حتى عند الشباب ، وانخفاض خصوبة الذكور ، وانخفاض الرغبة الجنسية ، ومستويات الطاقة.

من المهم معرفة العلامات المبكرة لاختلال هرمون التستوستيرون وطلب المساعدة في أقرب وقت ممكن.

علامات وأعراض خلل الهرمونات الذكرية

هناك العديد من العلامات المبكرة التي قد تشير إلى خلل في هرمون الذكورة (التستوستيرون) أو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وتشمل هذه وفقا لموقع " healthsite":

انخفاض الدافع الجنسي

يلعب التستوستيرون دورًا مهمًا في الرغبة الجنسية لدى الذكور، إذا انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الاهتمام بالجنس، إذا لاحظت انخفاضًا في اهتمامك بالجنس أو واجهت صعوبة في تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون .

التعب وانخفاض مستويات الطاقة

التستوستيرون مسئول عن تزويد الرجال بالطاقة والقدرة على التحمل، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى التعب ونقص الطاقة، قد يكون الشعور بالتعب أو الإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أو النشاط البدني علامة على انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

فقدان العضلات وقوتها المنخفضة

التستوستيرون ضروري لبناء والحفاظ على كتلة العضلات، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى فقدان كتلة العضلات وانخفاض القوة، إذا لاحظت انخفاضًا في كتلة العضلات أو كنت تعاني من ضعف أو انخفاض في القوة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

تغيرات في المزاج

يؤثر التستوستيرون أيضًا على الحالة المزاجية والعاطفية، قد يعاني الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون من تقلبات مزاجية أو اكتئاب، إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية أو مشاعر اكتئاب ، فقد يكون ذلك علامة على انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

زيادة دهون الجسم

يساعد التستوستيرون على تنظيم توزيع الدهون في الجسم، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى زيادة الدهون في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، إذا لاحظت زيادة في دهون الجسم ، خاصة حول منطقة البطن، على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية الروتينية ، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

نصائح للتعامل مع انخفاض مستويات التستوستيرون

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن يكون لها أسباب عديدة تتجاوز مستويات هرمون التستوستيرون ، ويجب استشارة طبيب مختص من أجل التشخيص والعلاج المناسبين. يعتمد علاج اختلال التوازن الهرموني الذكري أو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون على السبب الكامن وراء الحالة وشدتها، فيما يلي بعض الطرق الشائعة لمعالجة هذه المشكلة:

تغيير نمط الحياة

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة مثل التمارين المنتظمة وعادات الأكل الصحية وإدارة الإجهاد والنوم الجيد على تحسين مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي. غالبًا ما يتم تجاهل أهمية عادات نمط الحياة الصحية.

الأدوية

في بعض الحالات ، قد يتم وصف الأدوية لزيادة إنتاج هرمون التستوستيرون أو منع تحويل التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين.

المكملات

أظهرت بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات مثل المغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين د وفيتامين هـ والمستخلصات العشبية مثل الحلبة وغيرها أدلة علمية لتعزيز مستويات هرمون التستوستيرون في جسم الإنسان. من المهم أن يتم تناولها يوميًا وبشكل منتظم لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر ويجب أن تستمر حسب الحاجة.

العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)

يفضل هذا العلاج في الحالات الشديدة فقط ويجب أن يتم تحت إشراف طبيب مؤهل. إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة بشكل ملحوظ ، فقد يوصى باستخدام العلاج التعويضي بالهرمونات. يتضمن ذلك إعطاء هرمون التستوستيرون عن طريق الحقن أو اللاصقات أو المواد الهلامية أو الكريات لاستعادة مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية.

من المهم ملاحظة أن علاج اختلال التوازن الهرموني الذكري أو تقليل مستويات هرمون التستوستيرون يجب أن يتم دائمًا تحت إشراف أخصائي طبي، سيقومون بإجراء الاختبارات وتحديد أفضل مسار للعمل بناءً على احتياجاتك وظروفك الفردية. الأهم من ذلك هو أن يكون الرجال على دراية بهذا ومنفتحون لمناقشته وطلب المساعدة والإرشاد عند الحاجة.