8 نصايح موضة تعمليهم في الصيف

استعدي معانا للصيف من خلال نصايح موضة هنشاركها معاكي النهاردة من خلال المقال بتاعنا ، هتساعدك تطلعي بلوم مثالي ، وهتزود من ثقتك بنفسك ، مع اضافة لمسة رائعة لطلتك الصيفية.

نصايح موضة:

1- ازاي تطولي او تقصري الملابس:

للوك احلى في الصيف ، جربي تعملي لوك احادي اللون مع كعب مدبب وجيبة كُسر ، باستخدام قاعدة النسبة 1/3 – 2/3 ، اختاري جيبة طويلة كُسر مع بلوزة من نفس اللون دخليها جوه الجيبة ، بالاضافة لشوز بكعب ، اللوك ده هيجذب العبن للجزء اللي تحت وهيخليكي تباني اطول وانحف.

اما لو عايزة تباني بشكل اقصر ، فغيري لون البلوزة بلون يمشي مع لون الجيبة ، واستبدلي الكعب المدبب بشوز فلات مستدير من قدام ، اللوك ده هيساعد على تفتيت الخط الرأسي لجسمك ، وبالتالي هيخليكي تباني كأنك اقصر واعرض من الطبيعي.

2- طريقة تنسيق البنطلون القصير مع الشوز:

في بعض القواعد البسيطة الخاصة بالبنطلونات القصيرة ، زي اختيار الشوز برقبة طويلة ماتبينش اي حاجة من رجلك بدل من الشوز اللي رقبتها قصيرة ، ده هيساعد على تطويل الساقين ، كمان بدل ما تلبسي معاهم الجيم شوز ، جربي تلبسي حذاء رياضي كاجوال مايكسرش الخط العمودي للساق ، او تختاري صندل بلون محايد او شوز بكعب صغير.

3- طريقة تنسيق الجينز الابيض:

تنسيق الجينز الابيض مع الوان زاهية مثالي جدا لفصل الصيف ، هيكون مناسب جدا تنسقي معاه بلوزة بلون فاتح مع شوز باللون الاسود.

اما لو انتي بتفضلي تنسقي مع الجينز الابيض مع الوان غامقة ، وازني اللوك بلبس شوز اسود وحزام اسود وبولزة بلون غامق ، وتقدري دايما توازني اللون الاسود مع جاكيت بلون محايد.

4- ازاي تباني اطول وانحف:

الافضل انك تحطي القميص جوه البنطلون الوسط العالي بدل ما يبقى من بره وتقطعي جسمك لنصين ، وده هيخليكي تباني اتخن واقصر ، بدل كده اختاري بنطلون طويل مع تيشرت او قميص دخليه من جوه ، مع شوز مدبب او لوزي.

وعشان تحسني اللوك اكتر ، اختاري توب من نفس لون البنطلون ومختلف عن الطبقة الخارجية من اللوك بتاعك ، على سبيل المثال ، اختاري بنطلون اسود مع قميص اسود مع جاكيت بلون مختلف ، ده هيأدي لجذب العين للجزء العلوي والسفلي من الجسم وهيبينك اطول وانحف.

5- ازاي تخلي الساقين تبان انحف او اتخن:

لو عايزة الساقين يبانوا انحف تحت الفستان ، البسي تحته شراب ، اما لو عايزة الساقين يبانوا اتخن ماتلبسيش شراب.

6- ازاي تطولي الساقين:

عشان تبيني رجلك اطول اعتمدي على البنطلونات كاملة الطول وابعدي عن البنطونات القصيرة ، مع التأكد من تغطية منطقة الكاحلين ، لان اي حاجة فوق الكاحل هتقطع الساق وهتبينها اقصر من الطبيعي ، نسقي مع البنطلون شوز مدبب هيساعد على اطالة الساقين اكتر وهتبينك اطول ، اتجنبي البنطونات القصيرة او تني رجل البنطلون لفوق لان ده هيخليكي تباني اقصر.

7- طريقة اختيار اللبس لو عندك بطن:

لو عندك بطن ، يبقى انتي محتاجة تلبسي حاجة تبعد العين عن منطقة البطن ، وبالتالي هيكون الاختيار المثالي هي البلوزة اللي فيها تفاصيل عند منطقة الصدر والكتفين ، عشان تجذبي العين بعيد عن البطن ، اتجنبي لبس التيشرت او القميص الضيق لانها هتلفت الانتباه للبطن.

8- ازاي تلفتي الانتباه بعيد عن الوركين والفخدين:

لو عايزة توازني منطقة الوركين ، اختاري الطبقة الخارجية من اللبس بلون واحد مع طبقة داخلية بلون مختلف ، على سبيل المثال ، البسي بنطلون اخضر مع جاكيت اخضر واختاري قميص ابيض تحته ، ده هيساعد على اضافة تناسب لجسمك وهيظهر منحنيات الجسم بشكل احلى.

ستايلات البنطلونات الجينز التريندي في 2023