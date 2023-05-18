انت الان تتابع خبر هل تعرف الإسعافات الأولية لعضات البشر؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الخميس، عن عضات البشر التي تعد ثاني أكثر العضات شيوعا في غرف الطوارئ، وقد تؤدي إلى إصابة شديدة بسبب البكتيريا والفيروسات الموجودة في فم الإنسان.

وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ أنواع عضات البشر، وكيفية التعرف على الإصابة بالعضة، إضافة إلى مجموعة من الإسعافات الأولية التي يجب على من يصاب بمثل هذه العضات اتباعها.

تمامًا كما قد تتلقى عضة من حيوان، يمكن أيضًا أن يعضك إنسان. بعد عضات الكلاب والقطط، تعد العضات البشرية ثاني أكثر العضات شيوعًا في غرف الطوارئ. يمكن أن تؤدي عضات الإنسان غالبًا إلى الإصابة بسبب كمية البكتيريا والفيروسات في فم الإنسان. إذا تعرضت لعضة، فقد تحتاج إلى دواء أو جراحة. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، فإن جروح عضة الإنسان تسبب حوالي ثلث إصابات اليد.

من هو في خطر عضات الإنسان؟

يكون العض أكثر شيوعًا بين الأطفال الصغار عندما يكونون فضوليين أو غاضبين أو محبطين. كثيرًا ما يتعرض الأطفال والقائمون على رعايتهم لخطر الإصابة بجروح من العضات. يمكن أن يؤدي القتال أيضًا إلى عضات في كل من الأطفال والبالغين. في بعض الأحيان تكون جروح عضة الإنسان عرضية، ناتجة عن السقوط أو الاصطدام.

ما هي أنواع عضة الإنسان؟

عضات الانسداد (Occlusion bite):

تحدث عضات الانسداد مباشرة. هذه هي أكثر أنواع العضات شيوعًا. تحدث عندما تنغرس أسنان شخص آخر في الجلد بقوة كافية لاختراق السطح. على سبيل المثال، العض شائع جدًا بين الأطفال الصغار. في كثير من الأحيان ، يعض ​​الأطفال للتعبير عن المشاعر .

لدغات القبضة المشدودة أو المغلقة (Clenched or closed fist bite):

لدغات القبضة المشدودة أو المغلقة تحدث بشكل غير مباشر. تحدث عندما تلامس قبضة شخص ما أسنان شخص آخر، مما يؤدي إلى ثقب يده في هذه العملية. يمكن أن يتسبب هذا النوع من اللدغة في إصابة غير مباشرة لمفصل الإصبع السنعي السلامي (Metacarpophalangeal Joint). يمكن أن تصاب بعدوى والتهاب في الأوتار وتيبس المفاصل. تحدث عضات القبضة المغلقة في أغلب الأحيان أثناء المعارك. معظم عضات البشر ليست خطيرة. أسنان الإنسان ليست حادة جدًا. لذلك، فإنها عادة ما تسبب فقط كدمات وربما تمزق ضحل. لكن يجب أن تطلب العناية الطبية إذا أدت العضة إلى انثقاب جلدك، بسبب خطر الإصابة بالعدوى.

قد تكون العضة خفيفة أو معتدلة أو شديدة. قد يكون لديك شقوق في الجلد، مع أو بدون دم. قد تحدث كدمات أيضًا. اعتمادًا على مكان العضة، قد يكون لديك إصابة في المفصل أو الوتر.

تشمل أعراض الإصابة ما يلي:

- احمرار وتورم وسخونة حول الجرح.

- الجرح الذي يخرج القيح.

- ألم في الجرح أو حوله.

- حمى أو قشعريرة.

بسبب كمية البكتيريا الكبيرة في فم الإنسان، يمكن أن تؤدي عضة الإنسان إلى الإصابة بالعدوى. راجع الطبيب بشأن أي عضة تسببت في اختراق الجلد.

فيما يلي الإسعافات الاولية:

- اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا شعرت بألم أو تورم أو احمرار في منطقة الجرح. تعد العضات القريبة من الوجه أوالقدمين أو اليدين أكثر خطورة. يساعد ضعف جهاز المناعة على حدوث مضاعفات من عضة الإنسان.

- إحصل على التاريخ المرضي للشخص الذي عضّك إن أمكن ذلك، وقم بالتأكد من تلقيه للتطعيمات الضرورية وعدم وجود أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي (ب) والتيتانوس.

- قم بتقييم حالة الجرح وتفقد مكان العضة.

- تذكّر أن كل عضات البشر خطيرة حيث تتراوح عضات البشر ما بين العضات العميقة الحديثة بسبب العراك أو الحوادث الأخرى، وبين الأشياء البسيطة مثل حك الأسنان في الأصابع أو أماكن المفاصل. إن أدت عضات البشر إلى شق الجلد ستحتاج إلى زيارة طبيب للحصول على الرعاية الطبية إضافة إلى تنفيذ الإسعافات الأولية.

- قم بإيقاف النزيف: إن كان الجرح ينزف، اضغط عليه باستخدام قطعة قماشية أو ضمادة نظيفة وجافة.

- يمكنك الاستلقاء على سرير أو سجادة إن كان النزيف شديدًا، لمساعدتك على تجنّب فقد حرارة الجسم أو الدخول في حالة صدمة.

- إن كنت تنزف من خلال الضمادة أو القطعة القماشية، لا تنزعها ، بل أضف إليها طبقة أخرى جديدة. ضع ببساطة ضمادة جديدة على الجرح حتى يتوقف عن النزيف.

- إن كان هناك أي شيء في الجرح (مثل بقايا الأسنان) فلا تضغط عليه بقوة ولا تحاول نزع الشيء الموجود فيه.

- قم بغسيل الجرح: بعد إيقاف أي نزيف يجب غسل الجرح بالماء والصابون حتى تتأكد من عدم وجود آثار. قد يساعد ذلك على التخلص من أي بكتيريا ويقلل من خطر العدوى. احرص على غسل وتجفيف الجرح بعناية، حتى إن كان ذلك مؤلمًا. كما يمكن استخدام (povidone iodine ) كعلاج مضاد للبكتيريا على الجرح مباشرةً أو باستخدام ضمادة.

- قم بتغطية المنطقة المتأثرة بضمادة نظيفة وجافة بعد توقف الجرح عن النزيف وبعد تطهيره.

- في حال عدم توقف الجرح عن النزيف أو أدت العضة إلى إزالة جزء كبير من النسيج، توجه إلى الطوارىء وأخبر الطبيب عن الطريقة التي تعرضت من خلالها للعض. سيقوم الطبيب بالتالي:

- قياس الجرح وفحص موقعه وما إذا كان هناك ضرر في الأعصاب أو الأربطة، وقد يتم طلب فحوصات دم أو أشعة سينية.

- التخلص من المواد الغريبة الموجودة في الجرح مما سيساعد على تقليل خطر العدوى وقد يقلل الألم الذي تعاني منه.

- تقطيب الجرح إن كان في الوجه. من الطبيعي الشعور بحكة في مكان تقطيب الجرح، لذا يمكنك استخدام طبقة رقيقة من المضادات الحيوية لتخفيف الشعور بالحكة والمساعدة على تجنب العدوى.

- وصف أحد المضادات الحيوية للتعامل مع عضات البشر، ويمكن لهذه المضادات الحيوية تقليل خطر حدوث العدوى. مثل ( neomycin & & polymyxin B bacitracin ). عادة تستمر علاجات المضادات الحيوية لمدة 3-5 أيام. إن كانت هناك عدوى، قد يكون من الضروري المتابعة ببرنامج علاجي أطول، حتى 6 أسابيع

- وصف حقنة تيتانوس. إن لم تكن قد تلقيت حقنة تيتانوس خلال آخر 5 سنوات، قد يصف لك الطبيب جرعة تعزيزية. تساعدك هذه الحقنة على تجنب العدوى التي تسبب التيتانوس

- وصف أدوية تخفيف الألم، مثل الأيبوبروفين والباراسيتامول.

- في حال التعرض لعضة شديدة جدا أدت إلى فقد في النسيج، فقد يقترح الطبيب الخضوع لجراحة تجميلية لإرجاع الجلد إلى حالته الأصلية مع تقليل الندوب إلى حدها الأدنى