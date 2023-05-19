ماسك للعين بمكونين اتنين بس للتخلص من الهالات السودا والانتفاخات

بين الاجهاد المزمن, الصحيان بدري, السهر والارق ، بيبقى صعي علينا ننام كويس وناخد كفاياتنا من ساعات النوم ، وده ع الوقت بيسبب ظهور الهالات السودا والانتفاخات تحت العين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ماسك للعين لعلاج الهالات السودا والانتفاخات ، وهيساعدك كمان على منع تغيرات اللون في الجلد الرقيق اللي تحت العين.
ماسك للعين لعلاج الهالات السودا:
فوايد المكونات:
البقدونس: البقدونس ليه فوايد مذهلة للجسم داخليا وخارجيا ، بيساعد على تقليل الانتفاخ وتفتيح لون البشرة في منطقة تحت العين.
الزبادي: الزبادي بتساعد على تقليل الانتفاخ والبقع الغامقة ، بالاضافة كمان لترطيب البشرة.
المكونات:
– كمية من البقدونس مليء كف الايد.
– 2 معلقة كبيرة زبادي.
طريقة التحضير:
1- امزجي البقدونسمع الزبادي واضربيهم مع بعض في الخلاط ، او تفرمي البقدونس ناعم بالسكينة وتضيفيه للزبادي وتقلبيهم مع بعض.
2- وزعي الخليط على منطقة تحت العين ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة.
3- اغسلي الماسك بماية دافية.
4- تقدري تكرري الماسك ده يوميا للحصول على افضل النتايج.
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