ماسك للعين بمكونين اتنين بس للتخلص من الهالات السودا والانتفاخات

بين الاجهاد المزمن, الصحيان بدري, السهر والارق ، بيبقى صعي علينا ننام كويس وناخد كفاياتنا من ساعات النوم ، وده ع الوقت بيسبب ظهور الهالات السودا والانتفاخات تحت العين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ماسك للعين لعلاج الهالات السودا والانتفاخات ، وهيساعدك كمان على منع تغيرات اللون في الجلد الرقيق اللي تحت العين.

ماسك للعين لعلاج الهالات السودا:

فوايد المكونات:

البقدونس: البقدونس ليه فوايد مذهلة للجسم داخليا وخارجيا ، بيساعد على تقليل الانتفاخ وتفتيح لون البشرة في منطقة تحت العين.

الزبادي: الزبادي بتساعد على تقليل الانتفاخ والبقع الغامقة ، بالاضافة كمان لترطيب البشرة.

المكونات:

– كمية من البقدونس مليء كف الايد.

– 2 معلقة كبيرة زبادي.

طريقة التحضير:

1- امزجي البقدونسمع الزبادي واضربيهم مع بعض في الخلاط ، او تفرمي البقدونس ناعم بالسكينة وتضيفيه للزبادي وتقلبيهم مع بعض.

2- وزعي الخليط على منطقة تحت العين ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة.

3- اغسلي الماسك بماية دافية.

4- تقدري تكرري الماسك ده يوميا للحصول على افضل النتايج.

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