طريقة عمل Bloves Sauce للاسماك واللحوم

انتشر في الفترة الاخيرة في كتير من فيديوهات الاكل البلوفز صوص Bloves sauce ، وهو نوع من انواع ال Dipping sauce او صوص التغميس ، اللي ممكن تاكليه مع الاسماك او المأكولات البحرية المسلوقة بشكل عام, اللحوم, وحتى مع السوشي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل البلوفز صوص بالخطوات.
البلوفز صوص Bloves Sauce:
المكونات:
خلطة التوابل:
– 1 معلقة كبيرة ثوم بودر.
– 1 معلقة كبيرة بابريكا.
– 1 معلقة كبيرة فلفل اسود.
– 1 معلقة كبيرة شطة.
– 1 معلقة كبيرة بصل بودر.
– 1 معلقة كبيرة زعتر مجفف.
– 1 معلقة كبيرة فلفل ليمون (ممكن تستبدليه بقشر ليمون مبشور).
– 1 معلقة كبيرة من الفلفل الحار البودر.
– 1 معلقة كبيرة من بهارات الكيجن.
– 1 معلقة كبيرة ورق غار (ورق لوري) مطحون.
باقي المكونات:
– ¼ بصلة متقطعة مكعبات.
– 3 فصوص ثوم.
– 4 زبدة ستيك غير مملحة.
– 1 معلقة كبيرة صوص وسيستيرشاير.
– 1 كوباية شوربة فراخ.
– 1 معلقة كبيرة سكر بني او سكر عادي.
– ملح حسب الذوق.
مكونات اختيارية:
– 2 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم.
– 1 معلقة كبيرة خل.
– 1 معلقة كبيرة فلفل احمر مطحون.
– 1 معلقة كبيرة صوص تاباسكو.
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير:
1- في طبق ضيفي خليط التوابل كلها وقلبيهم مع بعض وسيبيهم على جنب.
2- ضيفي البصل والثوم في الخلاط واضربيهم من 20 – 30 ثانية او لحد ما البصل والثوم يتفرموا ناعم.
3- في طاسة على نار متوسطة منخفضة دوبي الزبدة.
4- ضيفي للزبدة البصل والثوم المفرومين والزنجبيل المفروم (لو هتستخدميه) ، اطبخيهم مع بعض لمدة 30 ثانية مع التقليب المستمر.
5- بعدها ضيفي صوص ورسيستيرشاير, الخل (لو هتستخدميهم), شوربة الفراخ, السكر, الملح, الفلفل الاحمر المطحون (لو هتستخدميه), صوص التاباسكو (لو هتستخدميه), عصير الليمون (لو هتستخدميه) ، واخلطيهم كلهم مع بعض كويس.
6- ضيفي خليط التوابل ، وسيبي المزبج على النار لحد ما يغلي ، مع التقليب من وقت للتاني.
7- ارفعي الصوص من على النار وسيبيه يبرد.
8- وكده الصوص يبقى جاهز تاكليه كصوص تغميس جنب اللحوم بكل انواعها, السمك, السوشي.
نصايح للوصفة:
– الصوص ممكن يقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين ، خزنيه في علبة محكمة الغلق.
– ممكن تعدلي في كمية الشطة والفلفل الحار حسب ذوقك.
– الصوص ده بيكون حار اوي ، عشان كده بننصحك تدوقيه قبل اضافة اي مكونات حارة تانية من المكونات الاختيارية.
– الصوص لما بيبرد مكوناته بتنفصل شوية ، في الحالة دي ممكن تضربيه في الخلاط عشان تخلطي المكونات تاني.
– ممكن تضيفي بعض قشر الليمون المبشور للوصفة لنكهة افضل.
طريقة تخزين البلوفز صوص:
– لو هتخزنيه في التلاجة ، سيبيه لحد ما يبرد تماما ، حطي الصوص في علبة محكمة الغلق ، ودخليه التلاجة ، هتقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين.
– لو هتخزنيه في الفريزر ، سيبي الصوص لحد ما يبرد تماما ، حطيه في علبة محكمة الغلق آمنه للحفظ في الفريزر ، ممكن يقعد معاكي في الفريزر لحد 3 شهور.
طريقة تسخين البلوفز صوص:
– لو هتسخنيه في الميكروويف ، طلعي الصوص من الفريزر حطيه في التلاجة العادية لحد ما يدوب ، بمجرد ما الصوص يدوب حطيه في طبق آمن للاستخدام في الميكروويف ودخليه الميكروويف لمدة 30 ثانية على حرارة متوسطة لحد ما يسخن بالكامل.
– لو هتسخنيه على البوتجاز ، حطي البلوفز صوص في طاسة على نار متوسطة منخفضة مع التقليب من وقت للتاني ، سيبيها على النار لحد ما تسخن تماما.
– قبل تقديم الصوص ، قلبيه كويس جدا او اضربيه في الخلاط عشان تمزجي المكونات مع بعضها تاني.
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