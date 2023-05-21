طريقة عمل Bloves Sauce للاسماك واللحوم

انتشر في الفترة الاخيرة في كتير من فيديوهات الاكل البلوفز صوص Bloves sauce ، وهو نوع من انواع ال Dipping sauce او صوص التغميس ، اللي ممكن تاكليه مع الاسماك او المأكولات البحرية المسلوقة بشكل عام, اللحوم, وحتى مع السوشي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل البلوفز صوص بالخطوات.

البلوفز صوص Bloves Sauce:

المكونات:

خلطة التوابل:

– 1 معلقة كبيرة ثوم بودر.

– 1 معلقة كبيرة بابريكا.

– 1 معلقة كبيرة فلفل اسود.

– 1 معلقة كبيرة شطة.

– 1 معلقة كبيرة بصل بودر.

– 1 معلقة كبيرة زعتر مجفف.

– 1 معلقة كبيرة فلفل ليمون (ممكن تستبدليه بقشر ليمون مبشور).

– 1 معلقة كبيرة من الفلفل الحار البودر.

– 1 معلقة كبيرة من بهارات الكيجن.

– 1 معلقة كبيرة ورق غار (ورق لوري) مطحون.

باقي المكونات:

– ¼ بصلة متقطعة مكعبات.

– 3 فصوص ثوم.

– 4 زبدة ستيك غير مملحة.

– 1 معلقة كبيرة صوص وسيستيرشاير.

– 1 كوباية شوربة فراخ.

– 1 معلقة كبيرة سكر بني او سكر عادي.

– ملح حسب الذوق.

مكونات اختيارية:

– 2 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم.

– 1 معلقة كبيرة خل.

– 1 معلقة كبيرة فلفل احمر مطحون.

– 1 معلقة كبيرة صوص تاباسكو.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

1- في طبق ضيفي خليط التوابل كلها وقلبيهم مع بعض وسيبيهم على جنب.

2- ضيفي البصل والثوم في الخلاط واضربيهم من 20 – 30 ثانية او لحد ما البصل والثوم يتفرموا ناعم.

3- في طاسة على نار متوسطة منخفضة دوبي الزبدة.

4- ضيفي للزبدة البصل والثوم المفرومين والزنجبيل المفروم (لو هتستخدميه) ، اطبخيهم مع بعض لمدة 30 ثانية مع التقليب المستمر.

5- بعدها ضيفي صوص ورسيستيرشاير, الخل (لو هتستخدميهم), شوربة الفراخ, السكر, الملح, الفلفل الاحمر المطحون (لو هتستخدميه), صوص التاباسكو (لو هتستخدميه), عصير الليمون (لو هتستخدميه) ، واخلطيهم كلهم مع بعض كويس.

6- ضيفي خليط التوابل ، وسيبي المزبج على النار لحد ما يغلي ، مع التقليب من وقت للتاني.

7- ارفعي الصوص من على النار وسيبيه يبرد.

8- وكده الصوص يبقى جاهز تاكليه كصوص تغميس جنب اللحوم بكل انواعها, السمك, السوشي.

نصايح للوصفة:

– الصوص ممكن يقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين ، خزنيه في علبة محكمة الغلق.

– ممكن تعدلي في كمية الشطة والفلفل الحار حسب ذوقك.

– الصوص ده بيكون حار اوي ، عشان كده بننصحك تدوقيه قبل اضافة اي مكونات حارة تانية من المكونات الاختيارية.

– الصوص لما بيبرد مكوناته بتنفصل شوية ، في الحالة دي ممكن تضربيه في الخلاط عشان تخلطي المكونات تاني.

– ممكن تضيفي بعض قشر الليمون المبشور للوصفة لنكهة افضل.

طريقة تخزين البلوفز صوص:

– لو هتخزنيه في التلاجة ، سيبيه لحد ما يبرد تماما ، حطي الصوص في علبة محكمة الغلق ، ودخليه التلاجة ، هتقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين.

– لو هتخزنيه في الفريزر ، سيبي الصوص لحد ما يبرد تماما ، حطيه في علبة محكمة الغلق آمنه للحفظ في الفريزر ، ممكن يقعد معاكي في الفريزر لحد 3 شهور.

طريقة تسخين البلوفز صوص:

– لو هتسخنيه في الميكروويف ، طلعي الصوص من الفريزر حطيه في التلاجة العادية لحد ما يدوب ، بمجرد ما الصوص يدوب حطيه في طبق آمن للاستخدام في الميكروويف ودخليه الميكروويف لمدة 30 ثانية على حرارة متوسطة لحد ما يسخن بالكامل.

– لو هتسخنيه على البوتجاز ، حطي البلوفز صوص في طاسة على نار متوسطة منخفضة مع التقليب من وقت للتاني ، سيبيها على النار لحد ما تسخن تماما.

– قبل تقديم الصوص ، قلبيه كويس جدا او اضربيه في الخلاط عشان تمزجي المكونات مع بعضها تاني.

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