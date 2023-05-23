5 طرق فعالة هتساعدك تخسري وزنك بسرعة من غير تحريك جسمك

هل بتدوري على طرق لفقدان الوزن بسرعة من غير ما تحركي جسمك؟ لو اجابتك اه ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، هنتكلم عن طريقة انقاص الوزن بسهولة من غير تحريك الجسم على الاطلاق.

طرق لفقدان الوزن بسرعة:

لازم الاول تعرفي بعض الحقائق المتعلقة بالوزن.

اعرفي انك لو قللتي استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية بحوالي 500 سعر حراري في اليوم لمدة اسبوع كامل ، ده هيخليكي تفقدي حوالي نص كيلو من دهون الجسم.

وده معناه انك هتتخلي عن 3500 سعرة حرارية على مدار الاسبوع لخسارة نص كيلو.

ولما تاكلي اقل من 910 سعرة حرارية في اليوم ، هتفقدي الوزن في اي نظام غذائي ، ولكن مع ذلك ، لو حاولتي تفقدي وزنك بالطريقة دي هتكون صعبة وخطيرة.

عشان كده لمساعدتك على عدم حساب السعرات الحرارية الخاصة بيكي وفي نفس الوقت حرق الدهون بشكل اسرع ، هنقولك 5 طرق سهلة لفقدان الوزن بسرعة وهي مش بس صحية لكن كمان سهل تنفذيهم.

1- اكل الالياف القابلة للذوبان:

طريقة فعالة لفقدان الوزن بسرعة هي عن طريق تقليل تدفق الاكل من خلال المعدة عن طريق اكل الالياف القابلة للذوبان ، لان الالياف دي وظيفتها بالظبط ، بتقلل الشهية وبتخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول ، فلو اكلتي الياف قابلة للذوبان اكتر ، وخصوصا الالياف اللزجة (انواع الالياف القابلة للذوبان اللي بتتحول جل سميك لما بتختلط بالماية) هتفقدي وزنك بسرعة.

والطريقة دي لفقدان الوزن تعتبر استراتيجية ممتازة وفعالة للتخسيس لانك مش هتبقي مضطرة لحساب السعرات الحرارية ومش هتضطري تتحركي كتير.

دلوقتي ايه المفروض تاكليه؟

– مصادر الالياف اللزجة: البقوليات, السبارجوس, براعم بروكسل, الشوفان, بذور الكتان.

– مصادر الالياف العادية: الفواكة الغنية بالالياف زي الموز, البرتقان, التفاح, المانجا, الفراولة, التوت ، وكل انواع الخضروات.

بشكل عام لما الموضوع يتعلق باكل الالياف ، كل ما كان تركيز الصبغة غامق في لون الاكل زي الخضروات الورقية الغامقة والاحمر الغامق ، ده معناه انها بتحتوي على نسبة اعلى من الالياف.

2- شرب الماية (خصوصا قبل الوجبات):

مين كان يعرف ان الماية ممكن تساعد على التخلص من الكتير من الوزن الزائد وبتمنع من الرغبة الشديدة في الاكل الناتج الاجهاد او الضغط ، لكن الماية بالفعل بتعمل كل ده.

شرب الماية بيساعد على زيادة التمثيل الغذائي ، وتنقية الجسم من السموم ، والماية تعتبر مثبط للشهية.

بالاضافة ان شرب كمية كافية من الماية بيساعد الجسم على مقاومة احتباس الماية ، وبالتالي ده هيساعد على التخلص من وزن الماية الزيادة في الجسم.

والدراسات اثبتت ان شرب حوالي ½ لتر ماية قبل نص ساعة من وجبة العشا ، ده مش بس ساعد على فقدان الوزن الزيادة ولكن كمان اكل سعرات حرارية اقل مقارنة بعدم شرب الماية قبل الوجبة.

بالاضافة ان الاشخاص اللي شربوا ماية قبل الوجبة انخفض وزنهم بنسبة 44% مقارنة بالاشخاص اللي ماشربوش ماية قبل الوجبة.

وبالتالي نقدر نقول ان شرب الماية هي طريقة سهلة هتساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية الاضافية من غير ما تحسبيها ولا تتحركي زيادة عن اللزوم.

3- التقليل من اكل الكربوهيدرات:

لما بيتم قطع الكربوهيدرات ، الانسولين بيبدأ ينخفض في الجسم وبتبدأ الكلى في التخلص من الماية الزيادة ، وده السبب في انه في الايام الاولى من النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات ، معظم الاشخاص بيفقدوا كتير من وزن الماية في جسمهم ممكن يوصل من 2 – 4 كيلو.

ولكن بعد مرور الاسبوع الاول ، بيبدأ المعدل ده ينخفض وفقدان الوزن بيبقى ابطأ ، وكتير من الاشخاص لما بيوصلوا للمرحلة دي بيفكروا انهم مش هيخسروا وزن تاني وبيبدأوا يفقدوا الامل ويرجعوا ياكلوا كربوهيدرات تاني.

ولكن احنا بنقولك لو فضلتي مكملة على المسار الصح هتحرقي دهون اكتر من الدهون المتخزنة في الجسم بعد ما فقد وزن الماية ، على الرغم ان فقدان الوزن هيبقى ابطأ لكن ده المكان اللي بتبدأ فيه بالفعل رحلة انقاص الوزن لما تختاري عدم اكل الكربوهيدرات.

الوصول للنقطة اللي هتقللي فيها الكربوهيدرات من نظامك الغذائي هي المكان اللي هتبدأي فيه فقدان معظم الوزن.

6 طرق سهلة لتقليل اكل الكربوهيدرات:

– تجنب المشروبات اللي بتحتوي على سكر تماما.

– لما تاكلي بره في اي مطعم اطلبي الخضار والسلطات بدل البطاطس او الخبز.

– اتجنبي اكل الخبز الابيض او اي مكرونة نشوية.

– اتوقفي عن شرب عصير الفاكهة ، لان سكر الفاكهة الزيادة هيتحول لدهون.

– اختاري وجبات خفيفة منخفضة الكربوهيدرات او وجبات خفيفة غنية بالالياف (زي التفاح).

– استخدمي المُحليات بدل السكر لو مضطرة لده.

4- نامي عدد ساعات كفاية:

لما الموضوع يتعلق بفقدان الوزن من غير ممارسة الرياضة او الحركة ، هنقولك حقيقة ممكن تتفاجئي منها ، ان النوم مش حالة خمول وكسل زي ما كتير بيفكروا ، لكن النوم المناسب بيساعد الاشخاص على تجنب اكتساب الوزن ، في الواقع انهم لو عملوا ده بشكل صح هيفقدوا وزن اكتر بمرور الوقت.

الدراسات بتشير ان الاشخاص الي وزنهم حوالي 70 كيلو ، السعرات الحرارية اللي بيحرقوها خلال فترة النوم بالليل لمدة 7 ساعات ، هي حوالي 440 سعرة حرارية ، اي ما يعادل تقريبا 40 دقيقة من الجري على جهاز الجري.

وبالتالي عشان تخسري وزن اكتر من غير ما تبذلي مجهود زيادة ، نامي عدد ساعات كفاية.

3 طرق تقدري من خلالها تسريع عملية فقدان الوزن اثناء النوم:

– نامي في درجة حرارة منخفضة: النوم في مكان حرارته منخفضة بيحفز عملية التمثيل الغذائي وحرق سعرات حرارية اكتر ، وده هيأدي لفقدان الوزن الزائد بسرعة.

– نامي بدري: النوم المتأخر مرتبط بزيادة الوزن بسبب اكل وجبات خفيفة في وقت متأخر بالليل بعد عدد ساعات من وجبة العشا ، عشان كده بننصحك تبذلي اقصى جهد عندك للنوم بدري من غير ما تكون معدتك مليانة.

– منع الضوء الازرق: التعرض للضوء الازرق اللي بيخرج من شاشات الموبايل او اللاب توب بالليل بيأدي لتعطيل تطور الميلاتونين وده ممكن يسهل عملية اكتساب الوزن الزائد ، لان الجسم وهو صاحي في الغالب هيبقى عنده رغبة لاكل وجبة خفيفة.

5- اشربي كافيين:

على الرغم ان النصيحة دي ممكن تتعارض مع فكرة النوم اكتر لفقدان الوزن ، الا انه يعتبر طريقة فعالة لمحاربة الدهون بشكل اسهل بكتير من غير مجهود.

الشاي بيحتوي على كافيين اكتر من القهوة ، ولكن حسب الدراسات لما بيتم تخميرهم ، كمية الكافيين بتزيد في القهوة ، وفي الغالب ده السبب لاحساس بعض الاشخاص بآثار الكافيين (زي الاحساس بالعصبية) من شرب القهوة اكتر من شرب كوباية من الشاي.

ومع ذلك لما نيجي نقارن محتوى الشاي من مضادات الاكسدة بالقهوة ، اكيد الشاي هو اللي هيفوز دايما ، وده السبب انه مفيد في انقاص الوزن.

لو انتي من محبين القهوة ، اعرفي ان شرب كوباية من القهوة هيساعدك على انقاص الوزن من خلال تنشيط “الدهون البنية” لان الدراسات اثبتت ان الكافيين بيحرق السعرات الحرارية الزيادة بشكل اسرع لان الجسم ببساطة بيولد حرارة زيادة اثناء شربه.

بالاضافة كمان الدراسات اثبتت ان شرب 4 كوبايات من القهوة يوميا يعتبر كمية آمنة ، واكتر من كده تعتبر كمية زيادة عن اللزوم.

ولان القهوة خالية تماما من السعرات الحرارية ، اتجنبي انك تضيفي لها سعرات بخلطها باللبن او السكر لو عايزة تفقدي الوزن الزيادة.

اما لو انتي بتفضلي الشاي وهتختاريه لانقاص وزنك ، فالشاي الاخضر ليه فوايد كبيرة في التخلص من الوزن الزائد حتى بمقارنته بالقهوة.

وده لان الشاي الاخضر بيحتوي كمان على صفر سعرات حرارية ، بالاضافة انه غني بمضادات الاكسدة الصحية ، وممكن انه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين القدرة الكلية للجسم لحرق الدهون المتخزنة بشكل افضل بكتير من القهوة.

كمان من فوايد شرب الشاي الاخضر وتفضيله على القوة هو انك تقدري تشربي منه لحد 6 كوبايات في اليوم (و 10 كوبايات هي الحد الاقصى من الشاي الاخضر في اليوم) من غير ما تبقي شربتي جرعة زيادة من الكافيين مقارنة بالقهوة.

في النهاية مهما كان اختيارك ، فالاتنين ، سواء الشاي او القهوة هيساعدوا في تسريع فقدان الوزن ( لان الكافيين في نهاية اليوم هيعزز عملية التمثيل الغذائي في جسمك).

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