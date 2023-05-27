مشكلة بتقابل البنات المحجبات مع موديلات كتير من فساتين الصيف انها بتكون من غير اكمام ، وفي حين ان ستايلها بيكون حلو وبيبقى نفسك تشتريها ، الا انها مش مناسبة مع الحجاب ، ولكن انتي تقدري تلبسي الفساتين اللي من غير اكمام لو نسقتي تحتها قطعة بشكل صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق تنسيق الفساتين من غير اكمام للمحجبات للوك انيق.
تنسيق الفساتين من غير اكمام للمحجبات:
بعيدا عن التوب البيزيك basic top ، اللي يعتبر مش مفضل اوي ، لان التوب بيكون ضيق وبيحدد الجسم ، بالاضافة ان الستايل الضيق مش بيكون اكتر مريحة في موسم الصيف مع الحر والرطوبة ، هنشوف مع بعض طرق اكتر راحة واناقة.
– مع بلوزة بكم منفوش:
من اكتر الطرق الانيقة اللي ممكن تعتمديها ، هي اختيار بلوزة بكم منفوش او بستايل الكشكشة ، بتضيف اناقة للوك ، وتقدري تلبسيها تحت اي ستايل من الفساتين.
– مع قميص:
للوك كاجوال بسيط وعملي ممكن تنسقي قميص تحت الفستان.
تعالوا نشوف بالصور افكار لتنسيق الفساتين من غير اكمام مع الحجاب:
ستايلات البنطلونات الجينز التريندي في 2023
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