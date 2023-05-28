9 نصايح جمالية فعالة محتاجة تجربيهم

البحث عن المظهر المثالي ممكن يكون امر متعب ، والنصايح والحيل الجمالية كتير جدا ومش بتخلص ، في بعضها فعال والبعض لا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 نصايح جمالية فعالة محتاجة تجربيهم.

نصايح جمالية:

1- جربي اختبار قرصة تحت العين لعلاج الهالات السودا:

الاختبار ده هيساعدك تحددي العلاج المناسب لعلاج الهالات السودا تحت العين ، ببساطة اضغطي على الجلد الناعم اللي تحت العين ، لو الجلد المقروص اتحول للون الابيض واللون الغامق اختفى ، ده معناه ان جلدك رقيق اوي ، وفي الحالة دي انتي محتاجة كريم فيتامين سي للعين لازالة الهالات السودا.

اما لو جلدك المقروص فضل غامق زي ما هو ، فانتي هنا محتاجة حاجة لظبط تلون بشرتك ، جربي استخدام كريم ريتينول للعين لعلاج الهالات السودا.

2- افركي شفايفك بالفرشة:

جربي استخدام فرشة الاسنان لتقشير شفايفك ، هتساعد ان الشفايف يبقى شكلها صحي اكتر وافتح من خلال التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة ، وبدل ما تبقى شفايفك متشققة وجافة ولونها غامق ، هتتحول لملمس ناعم وطري ولون وردي طبيعي.

3- طريقة الضغط لترطيب بشرتك بعمق:

الضغط او طريقة ال Slugging ، هي ترطيب الجلد بشكل عميق باستخدام الكريمات او الزيوت سواء للبشرة او الشعر ، والطريقة دي هتخلي بشرتك ناعمة زي بشرة الاطفال ، اول حاجة هتحتاجي لغسل بشرتك ، بعدها حطي المرطب على البشرة وهي مبللة ، وبعدها حطي كيس بلاستيك على البشرة لحبس الرطوبة.

وضع الكيس على بشرتك فوق المرطب ، هيمنع الرطوبة من التسرب من الجلد ، وده معناه انه هيساعد ان المرطب يتغلغل جوه البشرة ، يعني بشرتك هتمتص رطوبة اكتر من المعتاد ، وده هيخليها مترطبة بعمق.

4- تدليك الغدد الليمفاوية لتقليل انتفاخ الوجه:

العقد الليمفاوية في اجسامنا ممكن يتخزن فيها كمية كبيرة من الماية لو ما اتخلصناش منها بشكل صح ، وده هيخلي شكل وشك منتفخ ، عشان كده لو انتي دايما بتلاحظي ان وشك منتفخ ، دي ممكن تكون علامة على احتباس الماية وان العقد الليمفاوية تحت الابطين مش بتتفرغ بشكل صح ، وعشان تتخلصي من المشكلة دي ، ببساطة اعملي تدليك للوجه والرقبة لحد الابطين ، بداية من الوجه واستمري في النزول لتحت.

5- اتخلصي من الدمل بزيت الخروع:

دمل الجفن عبارة عن عدوى ناتجة عن انسداد القنوات الزيتية في الجفن ، واللي ممكن يحصل غالبا بسبب تراكم الزيوت والاوساخ مع مرور الوقت ، وعشان تتخلصي من دمل العين ، حطي شوية من زي الخروع عليه باستخدام عود قطن ، بعد كام يوم هتلاحظي ان الدمل بدأ حجمه يصغر وان الاحمرار والتورم قل.

وده هيحصل لان زيت الخروع فعال جدا ضد الالتهابات البكتيرية ، زي دمل الجفن ، واظهرت الابحاث انه بالفعل بعد استخدام زيت الخروع على العيون المصابة العدوى بتبدأ تقل.

6- عالجي حب الشباب بجل الكبريت:

جل الكبريت يعتبر طريقة فعالة للتخلص من حب الشباب ، وهي تقنية تم استخدامها من قديم الزمان الملكة كليوباترا كانت بتستخدمها ، وده لانه بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا اللي بتساعد على ازالة حب الشباب ، وكمان الوردية ، وتقدري تستخدمي الجل او الكريم ، او حتى غسول الكبريت.

7- زودي من نمو الشعر بماية الروزماري:

ماية الروزماري او اكليل الجبل مش بس بتساعد على تحفيز نمو الشعر ، ولكن كمان ممكن تقلل من قشرة الراس ، والدراسات اثبتت ان زيت اكليل الجبل ليه نفس فعالية علاج نمو الشعر مينوكسيديل (روجين) كل اللي هتعملي هاتي اعواد الروزماري واغليها في الماية لمدة 20 دقيقة ، بعدها صبي الماية في ازازة ببخاخ وخزنيها في التلاجة لمدة اسبوع واحد بس ، ورشي منها على جذور الشعر مرة واحدة كل يوم.

8- دلكي عضلة ال platysma لشد الوجه:

عضلة ال platysma ممكن نعتبرها هي عضلة الشباب لان الحفاظ عليها صحية هيساعد ان بشرتك تبقى مشدودة وشكلها شباب ، العضلة دي بتربط الجزي السفلي من الوجه بالصدر ولما بتتوتر وبتتقلص مع مرور الوقت بتحسب بتسحب الهيكل السفلي للوجه لتحت بالكامل ، وهنا بتظهر علامات الشيخوخة والتجاعيد وترهل الجلد لتحت.

لتدليك العضلة دي للحفاظ على قوتها ، حركي الجلد لفوق في اقسام من خلال قرص اي جلد رخو او مترهل ورفعه لفوق ناحية الرقبة ، الانتظام على الطريقة دي هيساعد بشكل كبير على منع الشيخوخة المبكرة لانها هتزود من زيادة تدفق الدم للمنطقة ، وده بدوره هيزود من انتاج الكولاجين.

9- اشربي ماية بذور الكزبرة لتقليل الانتفاخ:

اظهرت الدراسات ان مستخلص بذور الكزبرة ممكن انه يحسن من صحة الامعاء ويحسن من صحة الجهاز الهضمي ، وبذور الكزبرة مفيدة كمان في تقليل الانتفاخ ، لان الانتفاخ يعتبر علامة على وجود نظام هضمي غير صحي والغازات بتبقى محبوسة في المعدة ، وعشان تتخلصي من الاحساس المزعج ده ، حاولي تستخدمي بذور الكزبرة اكتر في نظامك الغذائي.

هاتي بعض بذور الكزبرة النية وانقعيها طول الليل في كوباية ماية ، تاني يوم الصبح ، صفي البذور واشربي الماية بتاعتها ، ده هيساعد جسمك على هضم الاكل بشكل افضل ، وبالتالي هيقلل من الانتفاخ.

10 نصايح جمالية دخليهم في روتينك هيفرقوا معاكي