اعملي السوشي في البيت بطريقة سهلة

اكيد كلنا عارفين ان اسعار السوشي بتبقى غالية جدا في المطاعم ، لكن لو انتي من عشاق السوشي وبتحبيه تاكليه دايما ، النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل السوشي في البيت بشكل سهل وبسيط وتكلفته اكيد هتكون ارخص من المطعم.

ايه نوع الاعشاب البحرية اللي المفروض تستخدميها مع السوشي؟

النوع الصح من الاعشاب البحرية ، هو اللي موجود على الشمال في الصورة اللي قدامنا يعتبر هو النوع المثالي للسوشي لانه سميك شوية ، اما النوع على اليمين بيكون رقيق اوي ، واتأكدي لما تشتريها من السوبر ماركت انه مكتوب عليها انها اعشاب بحرية خاصة لعمل السوشي ، او احيانا هتلاقي مكتوب عليها “ورق النوري”.

لما تجيبي الاعشاب البحرية هتلاقي جنب بيلمع اكتر من الجنب التاني ، خلي دايما الجنب اللي بيلمع من بره لما تيجي تلفي السوشي.

بتفردي ورق النوري وبتوزعي عليه ارز السوشي بالتساوي ، والارز اللي تستخدميه للسوشي هو الارز المصري العادي قصير الحبة ، اتجنبي استخدام الارز البسمتي لانه مش بيلزق في بعضه او الارز البني.

وافضل وقت لفرد الارز على ورق النوري لما يكون دافي شوية او في درجة حرارة الغرفة ، لانه هيكون اسهل في التوزيع.

طريقة تقطيع السمك الني للسوشي:

اقطعي شريحة من السمك السلمون ، وبعدين اقطعي الشريحة نصين كمان بحيث تكون القطعة طويلة ورفيعة ، واتأكدي من استخدام سكينة حادة عشان تقطع السمك بسهولة بشكل متساوي ومايتهريش منك.

بعدها حطي المكونات اللي انتي عايزاها فوق الارز ، شريحتين سمك سلمون, شريحتين افوكادو, وشريحتين جبنة كريمي ، لفي السوشي باحكام باستخدام الحصيرة الخيزران الخاصة بعمل السوشي ، هتلاقي الحصيرة دي متوفرة في الهايبر ماركت مع كل المكونات اللي ممكن تستخدميها لعمل السوشي.

ولو مش متوفر عندك الحصيرة او معرفتيش تشتريها ، ممكن تلفي السوشي بورق زبدة او ورق الخبز (ورق البرشمان) او غلاف بلاستيك من اللي بستخدمه في لف الاكل ، ولكن الافضل طبعا استخدام الحصيرة عشان السوشي يتلف باحكام ومايفكش منك.

بعدين بسكينة حادة قطعي السوشي لقطع بسمك متوسط.

تقدمي ايه مع السوشي؟

قدمي جنبه صويا صوص, زنجبيل مخلل (للفصل بين النكهات المختلفة للسوشي), وسابي.

طريقة عمل السوشي:

الكمية دي هتعملك 6 لفات سوشي.

وقت التحضير: 15 دقيقة.

المكونات:

– 6 شرايح ورق نوري (الاعشاب البحرية).

– ارز سوشي.

– 230 جرام سلمك سلمون او اي نوع سمك ني تفضليه (ممكن تونة, ماكريل, اصابع الكابوريا او السوريمي).

– 114 جرام جبنة كريمي متقطعة شرايح.

– 1 حبة اوفوكادو متقطعة شرايح.

– صويا صوص للتقديم.

طريقة التحضير:

1- حطي الاعشاب البحرية على الحصيرة الخيزران.

2- غطي ورقة الاعشاب البحرية بطبقة من الارز ووزعيها بالمعلقة بشكل متساوي من غير ضغط او هرس الارز.

3- رصي شرايح السلمون, الافوكادو, والجبنة الكريمي ، ولفيها الرول باحكام ، وقطعيه بسكينة حادة ، واستمتعي بالسوشي مع الصويا صوص والوسابي.

تقدري تنوعي في الحشوات بدل السلمون تحطي اي نوع سمك تفضليه ، او تعملي سوشي خضار بس زي الافوكادو مع شرايح الخيار والجزر.

طريقة عمل ارز السوشي:

ارز السوشي بيكون مختلف عن الارز العادي لانه بيكون تقريبا مسلوق وبيبقى عليه اضافات مختلفة.

المكونات:

– 1 ½ كوباية ارز.

– 2 كوباية ماية.

– ¼ كوباية من خل الارز.

– 2 معلقة كبيرة سكر.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

1- اغسلي الارز كويس كذا مرة لحد ما الماية تبقى نقية وشفافة.

2- في حلة على النار ضيفي الارز مع الماية وسيبيه لحد ما يغلي ، بعدها غطي الحلة وسيبيه على نار هادية لمدة 25 دقيقة تقريبا.

3- اثناء الوقت ده في طاسة على نار هادية ضيفي الخل, السكر, الملح وقلبيهم مع بعض وسيبي الخليط لحد ما يغلي والسكر يدوب ، وبعدين ارفعيه من على النار وسيبيه على جنب يبرد.

4- بعد ما الارز يستوي انقليه في طبق وسيبيه يبرد شوية ، وبعدين اخلطي الارز مع خليط الخل ، وغطيه بقطعة قماش رطبة وسيبيه على جنب لمدة 10 دقايق مع التقليب من وقت للتاني ، بعدها يبقى الارز جاهز للاستخدام مع السوشي.

طريقة عمل السوشي المقلي:

لو انتي مش من محبين السمك الني تقدري تعلمي السوشي المقلي ، بعد ما تحضري السوشي بالطريقة اللي احنا قولناها هنقليه بالطريقة اللي هنعرفها دلوقتي مع بعض.

مكونات خليط القلي:

– ½ كوباية نشا.

– ½ كوباية دقيق.

– 1 كوباية ماية متلجة.

– 1 ½ كوباية بقسماط خشن.

– بيضة كبيرة.

– 1 معلقة كبيرة خل.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

الطريقة:

1- في طبق كبير ضيفي البيضة واضربيها كويس ، وبعدين ضيفي لها الماية المتلجة وقلبيهم مع بعض.

2- ضيفي للبيض الدقيق, النشا, الخل, الملح ، وقلبيهم كويس مع بعض.

3- اغمسي رول السوشي في خليط البيض والدقيق ، وبعدين غطيه بالبقسماط الخشن.

4- حمري السوشي في زيت غزير لحد ما يبقى لونه دهبي.

5- خرجي السوشي من الزيت ، وسيبيه يبرد تماما ، وبعدين قطعيه لشرايح وقدميه.

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