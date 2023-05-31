11 نتيجة مفاجئة من عدم النوم بشكل كافي والنوم كتير

الآثار الضارة للحرمان من النوم معروفة لينا كلنا ، ولكن مع ذلك ، لازم نقول انه كمان الافراط في النوم ممكن يكون ليه عواقب سلبية ، وممكن يبقى مضر بنفس قدر قلة النوم ، وحسب التوصيات العلمية ، ان الاشخاص اللي اعمارهم بين 26 – 64 سنة عدد ساعات النوم المثالية بالنسبة لهم هي من 7 – 9 ساعات يوميا ، واي خروج عن ده ليه اثار صحية محتملة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على تأثير النوم على الصحة.

تأثير النوم على الصحة:

1- وزننا بيزيد:

حسب الابحاث العلمية ، ان الاشخاص اللي بيناموا اقل من 5 ساعات يوميا بيميلوا لزيادة الوزن بشكل اسرع وبيكونوا معرضين اكتر للاصابة بالسمنة ، كمان نفس الوضع الاشخاص اللي بيناموا اكتر من 9 ساعات يوميا معرضين لزيادة الوزن ، في المقابل الاشخاص اللي بيناموا لمدة 7 – 8 ساعات يوميا بيميلوا للحفاظ على الوزن الصحي ، وده بيأكد انه بالاضافة لممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي ، ان الحصول على عدد ساعات نوم مناسبة كمان مهم جدا للتحكم في الوزن.

2- ظهور الهالات السودا تحت العين:

على الرغم من ان الحرمان من النوم مرتبط غالبا بالهالات السودا وانتفاخات تحت العين ، الا انه النوم المفرط (اكتر من 9 – 10 ساعات يوميا) ممكن يأدي لنفس التأثير ، النوم عدد ساعات قليلة ممكن يسبب شحوب الجلد ، والاوعية الدموية في المنطقة دي بتبقى واضحة اكتر ، وده بدوره هيأدي لتكوين اكياس تحت العين.

3- هتزيد احتمالية الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية:

على الرغم من العلماء ماحددوش لحد دلوقتي الصلة بين الافراط في النوم وامراض القلب والاوعية الدموية ، الا انه الابحاث بتشير ان الاشخاص اللي بيناموا من 9 – 11 ساعة يوميا عندهم مخاطر عالية للاصابة بمرض تصلب الشرايين القلبي ، في المقابل ، الاشخاص اللي بيناموا من 7 – 8 ساعات في اليوم هما اقل عرضة للاصابة.

4- عدم التركيز:

معروف التأثير السلبي للحرمان من النوم على القدرات المعرفية ، والمثير للدهشة ان كمان الافراط في النوم بيضعف من سرعة اتخاذ القرارات ومهارات حل المشاكل وبيقلل من وظيفة الذاكرة.

5- جفاف الجلد وظهور التجاعيد:

الابحاث اظهرت ان انماط النوم ليها تأثير على حالة بشرتنا ، النوم غير الكافي ممكن يأدي لنقص رطوبة الجسم ، وده هيخلي الجلد جاف وباهت ، وعلى العكس كمان ، ان النوم المفرط ممكن يأدي لنفس التأثير.

والسبب في ده هو ان النوم اكتر من 8 ساعات ممكن يعطل قدرة الجسم على تجديد توازن الماية ، وده هيأدي لظهور التجاعيد المبكرة والجلد المترهل.

6- زيادة الامراض بسبب ضعف جهاز المناعة:

النوم المفرط ممكن يكون ليه آثار ضارة على جهاز المناعة ، بما فيهم زيادة الالتهاب في الجسم ، وده تم اثباته من خلال الباحثين اللي عملوا قياس لمستويات السيتوكين في الدم ، مع وجود ارقام اعلى بتشير للاستجابة للعدوى ، ولقوا ان النساء اللي بيناموا بشكل مفرط عندهم مستويات خلوية اعلى بنسبة 44% من المعتاد.

7- تطور حب الشباب على بشرتنا:

قلة النوم لفترات طويلة ممكن يأدي لظهور حب الشباب ، لان ده بيسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون مرتبط بالتوتر ، وده هيأدي لفرط نشاط الغدد الدهنية ، واللي بدورها بتسد المسام وبتسبب حب الشباب.

8- زيادة الاصابة بالاكتئاب:

الافراط في النوم ممكن يأدي لزيادة خطر الاصابة بالاكتئاب ، وفي حين ان الارق عادة مرتبط بالاكتئاب ، الا انه الابحاث اثبتت ان حوالي 15% من المصابين بالاكتئاب بيناموا اكتر من 9 ساعات يوميا ، وده هيأدي لزيادة اعراضهم.

9- الاصابة بالصداع:

الافراط في النوم ممكن يعطل مستويات السيروتونين ويسبب الصداع ، حتى الاشخاص اللي عندهم عادات نوم جيدة وبيناموا كتير في اجازات نهاية الاسبوع او الاجازات بشكل عام ممكن يعانوا من الصداع تاني يوم الصبح.

بالاضافة ان النوم المفرط ممكن يساهم في الاصابة بآلام الضهر او زيادتها لو بتعاني منها بالفعل ، عشان كده الدكاترة بينصحوا انك تحافظي على نشاطك وعدم تقضية وقت طويل في السرير.

10- زيادة الاندفاع:

العلماء اكتشفوا ان في علاقة بين النوم والتحكم في النفس ، وان الاشخاص اللي مش بيناموا كفاية بيميلوا للتصرف باندفاع وماعندهمش قدرة على مقاومة الاغراء ، وده ممكن يأدي لزيادة الاخطاء وزيادة احتمالية الندم على بعض التصرفات والقرارات.

11- زيادة العدوانية:

حسب الابحاث اثبتت ان قلة النوم ممكن تضعف قدرتنا على تفسير تعابير الوجه بدقة ، مثلا لما نحس بالتعب ، ممكن نغلط في التعبيرات المحايدة ونفسرها انها عدوانية ، او نفسر اي تعبير تاني بشكل غلط ، وده هيأدي لاستنتاجات غلط ، ودي مشكلة بيعاني منها غالبا اللي بيشتغلوا في مهنة الطب او القانون اللي غالبا بيعانوا من الحرمان من النوم بسبب ساعات العمل الطويلة.

حيل علمية لحل مشاكل النوم