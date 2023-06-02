10 منتجات تجميل قديمة وبدائل افضل ليهم

صناعة مستحضرات التجميل والعناية بتتطور بسرعة جدا ، وكل يوم بتظهر منتجات جديدة ، ولكن مازال في كتير من الناس بتستخدم المنتجات القديمة ومابتغيرهاش ، وعلى الرغم ان استخدام المنتجات بيبقى ذوق شخصي وحسب كل واحد مرتاح مع ايه ، الا انه منتجات التجميل الجديدة ممكن تساعدك في تحقيق نتايج افضل واسرع بكتير بالمقارنة بالمنتجات القديمة ، والنهاردة هنشارك معاكم منتجات تجميل جديدة كبديل للمنتجات القديمة.
منتجات تجميل جديدة:
1- غسول الوجه الجل – وغسول على اساس زيتي:
غسول الوجه اللي بيكون على اساس زيتي هو افضل بديل لغسول الوجه العادي ، ولكن هو بيشتغل على البشرة بطريقة مختلفة ، وده السبب في انه بيساعد في ازالة المكياج بسهولة ، وهو مناسب لكل انواع البشرة ، وعلى الرغم من ان المنتج ده بيعتمد على الزيت الطبيعي ، الا انه مش بيسد المسام.
2- الروج – التنت:
التنت هو منتج تجميلي بيستخدم لتلوين الشفايف ، وعادة بيكون على شكل جل او سائل ، وبيستمر لفترة اطول من الروج ، وبالتالي هيكون افضل من الروج في اوقات كتير ، بالاضافة انك ممكن تستخدميه لتلوين الشفايف والخدود.
3- المانيكير العادي – المانيكير المسامي Breathable nail enamel:
وضع طبقة مانيكير سميكة على ضوافرك بشكل يومي ممكن يبقى مضر لصحة الضوافر ، عشان كده لو عايزة تلوني ضوافرك بطريقة الطف وصحية اكتر ، بننصحك تستخدمي المانيكير المسامي الجديد ، لانه بيسمح بمرور الهوا والماية للضوافر وبيحافظ على الضوفر في افضل حالة.
4- مقشر الوجه – منظف انزيمي:
كتير من الاشخاص بيستخدموا مقشرات الوجه بالحبيبات الدقيقة او جزيئات الفاكهة للتنضيف العميق ، ولكن منتجات التقشير دي ممكن تبقى قاسية على البشرة ، عشان كده البديل الافضل ليها هو المنظف الانزيمي اللي ظهر مؤخرا في عالم العناية بالبشرة وبيكون عبارة عن بودرة بتسمح بتنضيف وتقشير البشرة بلطف وفعالية.
5- مثبتات الشعر – بودرة التكثيف:
ممكن تستبدلي موس الشعر العادي, الشمع, السبراي مثبت الشعر ببودرة خاصة لتكثيف الشعر ، وهي بتساعد على رفع الشعر من غير ما تسبب له تقل او وزن زيادة ، والبودرة بتكون سهلة الاستخدام ، وعلى الرغم ان لونها بيكون ابيض ، الا انها مش بتبان على الشعر لما بتترش.
6- مضاد التعرق العادي – مزيل العرق الطبيعي:
مضاد التعرق العادي ممكن يسد المسام ويمنع الجسم من التعرق ، والعرق يعتبر ضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم الطبيعية ، بالاضافة ان مضادات التعرق العادي بتحتوي على مواد ممكن تضر الصحة والبيئة كمان ، وده السبب ان مزيلات العرق الطبيعية تعتبر بديل افضل.
على سبيل المثال ، مزيلات العرق الطبيعية اللي بتحتوي على شبة البوتاسيوم مش بتمنع العرق ، ولكن ليها تأثير مضاد للميكروبات وبتمنع الروايح الكريهة ، وفي اصدارات كتيري حديثة من من مزيلات العرق الصديقة للبيئة مش بس بتختلف في التركيبة ، ولكن كمان في طريقة الاستخدام.
7- منتجات العناية بالبشرة اللي صلاحيتها طويلة – المنتجات اللي صلاحيتها قصيرة:
مستحضرات التجميل ممكن تخزينها لسنين ، ولكن حاليا موجود منتجات كتير عضوية او طبيعية عمرها الافتراضي او صلاحيتها بتكن قصيرة مجرد شهور بس ، وده لان البشرة الحساسة بشكل خاص بتحتاج منتجات نباتية طبيعية ، ومش بتتحمل المنتجات اللي بتحتوي على تركيبة كيميائية معقدة.
8- الماسكات الورقية – ماسكات الهيدروجيل:
الماسكات الورقية بقت واحدة من منتجات العناية بالبشرة اللي تقدري تعمليها في البيت بسهولة ، ولكن في بعض الاوقات عيوبها ممكن تبقى اكتر من مميزاتها ، على سبيل المثال ، كتير من الاشخاص اللي استخدموها قالوا انها مش فعالة كفاية وكمان مضرة بالبيئة.
وبالتالي تعتبر ماسكات الهيدروجيل البديل الافضل والاكتر فعالية ، وبديل تاني هو استخدام ماسكات الهيدروجيل من غير قاعدة شبكية بلاستيك.
9- كريم الاساس العادي – ملون البشرة:
المنتجات اللي ليها اكتر من وظيفة اللي تقدري تستخدميها كمكياج وكمان كمنتج للعناية بالبشرة بقت منتشرة جدا ، وملون البشرة اللي زي ال CC, BB كريم هو بالظبط المنتج اللي بتتوفر فيه الحاجات دي ، لان تركيبته اخف على البشرة من كريم الاساس بالاضافة انه مرطب للبشرة.
10- ماسك تحت العين للاستخدام الواحد – ماسك قابل لاعادة الاستخدام:
من المنتجات كمان اللي انتشر استخدامها للعناية بمنطقة تحت العين هو ال eye patches ، والمعروف ان هي بتستخدم مرة واحدة وبعدها بتترمى ، ولكن في بديل افضل ليها وهي الرقعة السيليكون القابلة لاعادة الاستخدام ، اللي تقدري من خلالها تحصلي على تأثير اكبر بتكلفة اقل.
ومهم جدا مش بس اختيار المنتجات المناسبة ، ولكن كمان استخدامها بشكل صحيح.
9 نصايح جمالية فعالة محتاجة تجربيهم
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