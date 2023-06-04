اتخلصي من دهون الجسم بـ 5 مشروبات لذيذة

لو عايزة طرق سهلة تخلصك من دهون الجسم ، وفي نفس الوقت لذيذة ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 مشروبات للتخلص من دهون الجسم ، بطريقة سهلة وسريعة.

5 مشروبات للتخلص من دهون الجسم:

كل اللي هتعمليه انك هتشربي كوباية كبيرة من اي مشروب من المشروبات دي قبل كل وجبة ، كرريه 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام وهتلاحظي نتايج فعالة جدا ، واحنا هنقدملك 5 مشروبات تقدري تبدلي بينهم كل يوم او كل كام يوم حسب رغبتك.

1- ديتوكس التخلص من الدهون وازالة السموم:

المشروب ده بيحتوي على 5 مكونات مفيدة وقوية للتخلص من الدهون ، الماية ضرورية للتخلص من السموم وتنقية الجسم ، اليوسفي بيسمح للجسم بمعالجة الجلوكوز بكفاءة اكبر بدل من تحويله لدهون ، الجريب فروت بيعزز عملية التمثيل الغذائي ، والخيار بيساعد على زيادة الاحساس بالشبع لفترة اطول ، والنعناع بيساعد في عملية الهضم ، دوده هيسمح للجسم للتخلص من السموم بكفاءة اكبر.

المكونات:

– 2 كوباية ماية.

– 1 حبة جريب فروت متقطعة شرايح.

– 1 حبة يوسفي او برتقان متقطعة شرايح.

– ½ حبة خيار متقطعة شرايح.

– 2 ورقة نعناع.

– تلج حسب الرغبة.

الطريقة:

اغسلي الجريب فروت واليوسفي والخيار والنعناع ، وضيفيهم للماية ، وسيبيهم لمدة ساعتين عشان توصلي لاكبر قدر من فوايد المكونات ، وبعدها اشربي منه طول اليوم.

2- ماية التوت البري:

الماية معروف انها مدرة للبول ومفيدة للجسم كله ، والتوت البري بيحتوي على مستويات عالية من الاحماض العضوية اللي بتساعد جسمك على اذابة الرواسب الدهنية.

عشان تعملي المشروب ده اخلطي من 150 – 180 مل ماية مع 240 مل من عصير التوت البري ، واتأكدي ان عصير التوت البري طبيعي 100% من غير اي اضافات تانية.

3- عصير الجريب فروت:

الجريب فروت بيحتوي على كميات عالية من فيتامين سي اللي بيساعد الجسم على ازالة السموم بشكل طبيعي ، كمان المشروب ده بيساعد الكبد على القيام بوظائفه على اكمل وجه من ازالة السموم واستقلاب الجسم ، كمان الجريب فروت بيساعد في الحفاظ على مستويات الانسولين في الجسم منخفضة ، وبيحتوي على مادة كيميائية اسمها نارينجين بتمنع تخزين الدهون.

المكونات:

– ½ كوباية عسل للتحلية (اختياري).

– 2 حبة من الجريب فروت مبشورة ومعصورة.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 1/8 معلقة صغيرة ملح.

– 8 مكعبات تلج.

– 4 كوبايات (1 لتر) ماية فوارة او صودا.

الطريقة:

قشري الجريب فروت وابشريه ، امزجي الجريب فروت مع القشر بتاعه,عصير الليمون,العسل, الملح في حلة على نار متوسطة مع 1 كوباية ماية وقلبيهم مع بعض لحد ما الخليط يغلي ، ارفعيه من على النار وسيبيه لمدة ساعة ، وصفيه لازالة القشور ، وتقدري تخزني المشروب في التلاجة في ازازة محكمة الغلق لمدة توصل لاسبوع.

للشرب ، حطي 4 مكعبات تلج في الكوباية وحوالي ½ كوباية من المشروب اللي حضرناه ، واملي باقي الكوباية بالصودا او الماية الفوارة وقلبيهم مع بعض ، ممكن تزيني المشروب بشرايح الجريب فروت واوراق النعناع او الريحان ، وممكن تضيفي للمشروب شرايح الليمون.

4- سموزي الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر هو واحد من المشروبات المشهورة للتخلص من الدهون ، الشاي الاخضر غني بمضادات الاكسدة ، ومعروف انه بيساعد على فقدان الدهون بشكل اسرع من العادي لما تشربيه 2 – 3 مرات في اليوم.

المكونات:

– ¾ كوباية شاي اخضر تقيل (حطي 2 باكيت شاي اخضر مع 180 مل ماية).

– 1/8 معلقة صغيرة شطة.

– ¼ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– 3 معالق صغيرة عسل.

– ½ حبة كمثرى متقشرة ومتقطعة شرايح رفيعة.

– ½ حبة تفاح متقشرة ومتقطعة شرايح رفيعة.

– ½ حبة برتقان متقشرة ومتقطعة شرايح.

– ¼ كوباية زبادي يوناني سادة.

– 6 مكعبات تلج.

الطريقة:

حطي كل المكونات في الخلاط واضربيهم مع بعض على سرعة عالية لحد ما يبقى عندك مزيج ناعم.

5- الماية:

ايوه الماية العادية لوحدها من غير اي حاجة ، الجسم بيحتاج كمية ماية كبيرة لتسهيل تكسير الدهون في جسمك ، شرب الماية هيساعد على طرد السموم وهيحافظ على جسمك نشيط وده هيخليه في افضل حالاته ، وممكن تضيفي اي منكهات للماية لو حابة.

في النهاية حطي في اعتبارك انه مع المشروبات تمشي على نظام غذائي صحي ونظام تمارين مناسب.

5 طرق فعالة هتساعدك تخسري وزنك بسرعة من غير تحريك جسمك