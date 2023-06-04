اتخلصي من دهون الجسم بـ 5 مشروبات لذيذة

لو عايزة طرق سهلة تخلصك من دهون الجسم ، وفي نفس الوقت لذيذة ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 مشروبات للتخلص من دهون الجسم ، بطريقة سهلة وسريعة.
5 مشروبات للتخلص من دهون الجسم:
كل اللي هتعمليه انك هتشربي كوباية كبيرة من اي مشروب من المشروبات دي قبل كل وجبة ، كرريه 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام وهتلاحظي نتايج فعالة جدا ، واحنا هنقدملك 5 مشروبات تقدري تبدلي بينهم كل يوم او كل كام يوم حسب رغبتك.
1- ديتوكس التخلص من الدهون وازالة السموم:
المشروب ده بيحتوي على 5 مكونات مفيدة وقوية للتخلص من الدهون ، الماية ضرورية للتخلص من السموم وتنقية الجسم ، اليوسفي بيسمح للجسم بمعالجة الجلوكوز بكفاءة اكبر بدل من تحويله لدهون ، الجريب فروت بيعزز عملية التمثيل الغذائي ، والخيار بيساعد على زيادة الاحساس بالشبع لفترة اطول ، والنعناع بيساعد في عملية الهضم ، دوده هيسمح للجسم للتخلص من السموم بكفاءة اكبر.
المكونات:
– 2 كوباية ماية.
– 1 حبة جريب فروت متقطعة شرايح.
– 1 حبة يوسفي او برتقان متقطعة شرايح.
– ½ حبة خيار متقطعة شرايح.
– 2 ورقة نعناع.
– تلج حسب الرغبة.
الطريقة:
اغسلي الجريب فروت واليوسفي والخيار والنعناع ، وضيفيهم للماية ، وسيبيهم لمدة ساعتين عشان توصلي لاكبر قدر من فوايد المكونات ، وبعدها اشربي منه طول اليوم.
2- ماية التوت البري:
الماية معروف انها مدرة للبول ومفيدة للجسم كله ، والتوت البري بيحتوي على مستويات عالية من الاحماض العضوية اللي بتساعد جسمك على اذابة الرواسب الدهنية.
عشان تعملي المشروب ده اخلطي من 150 – 180 مل ماية مع 240 مل من عصير التوت البري ، واتأكدي ان عصير التوت البري طبيعي 100% من غير اي اضافات تانية.
3- عصير الجريب فروت:
الجريب فروت بيحتوي على كميات عالية من فيتامين سي اللي بيساعد الجسم على ازالة السموم بشكل طبيعي ، كمان المشروب ده بيساعد الكبد على القيام بوظائفه على اكمل وجه من ازالة السموم واستقلاب الجسم ، كمان الجريب فروت بيساعد في الحفاظ على مستويات الانسولين في الجسم منخفضة ، وبيحتوي على مادة كيميائية اسمها نارينجين بتمنع تخزين الدهون.
المكونات:
– ½ كوباية عسل للتحلية (اختياري).
– 2 حبة من الجريب فروت مبشورة ومعصورة.
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
– 1/8 معلقة صغيرة ملح.
– 8 مكعبات تلج.
– 4 كوبايات (1 لتر) ماية فوارة او صودا.
الطريقة:
قشري الجريب فروت وابشريه ، امزجي الجريب فروت مع القشر بتاعه,عصير الليمون,العسل, الملح في حلة على نار متوسطة مع 1 كوباية ماية وقلبيهم مع بعض لحد ما الخليط يغلي ، ارفعيه من على النار وسيبيه لمدة ساعة ، وصفيه لازالة القشور ، وتقدري تخزني المشروب في التلاجة في ازازة محكمة الغلق لمدة توصل لاسبوع.
للشرب ، حطي 4 مكعبات تلج في الكوباية وحوالي ½ كوباية من المشروب اللي حضرناه ، واملي باقي الكوباية بالصودا او الماية الفوارة وقلبيهم مع بعض ، ممكن تزيني المشروب بشرايح الجريب فروت واوراق النعناع او الريحان ، وممكن تضيفي للمشروب شرايح الليمون.
4- سموزي الشاي الاخضر:
الشاي الاخضر هو واحد من المشروبات المشهورة للتخلص من الدهون ، الشاي الاخضر غني بمضادات الاكسدة ، ومعروف انه بيساعد على فقدان الدهون بشكل اسرع من العادي لما تشربيه 2 – 3 مرات في اليوم.
المكونات:
– ¾ كوباية شاي اخضر تقيل (حطي 2 باكيت شاي اخضر مع 180 مل ماية).
– 1/8 معلقة صغيرة شطة.
– ¼ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.
– 3 معالق صغيرة عسل.
– ½ حبة كمثرى متقشرة ومتقطعة شرايح رفيعة.
– ½ حبة تفاح متقشرة ومتقطعة شرايح رفيعة.
– ½ حبة برتقان متقشرة ومتقطعة شرايح.
– ¼ كوباية زبادي يوناني سادة.
– 6 مكعبات تلج.
الطريقة:
حطي كل المكونات في الخلاط واضربيهم مع بعض على سرعة عالية لحد ما يبقى عندك مزيج ناعم.
5- الماية:
ايوه الماية العادية لوحدها من غير اي حاجة ، الجسم بيحتاج كمية ماية كبيرة لتسهيل تكسير الدهون في جسمك ، شرب الماية هيساعد على طرد السموم وهيحافظ على جسمك نشيط وده هيخليه في افضل حالاته ، وممكن تضيفي اي منكهات للماية لو حابة.
في النهاية حطي في اعتبارك انه مع المشروبات تمشي على نظام غذائي صحي ونظام تمارين مناسب.
5 طرق فعالة هتساعدك تخسري وزنك بسرعة من غير تحريك جسمك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتخلصي من دهون الجسم بـ 5 مشروبات لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.