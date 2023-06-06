وصفة مقوي اظافر طبيعي لاظافر قوية وصحية وبتلمع

كتير مننا ممكن يكون بيتشكي من ضعف وتكسر الضوافر ، ولكن لحسن الحظ انك تقدري تعالجي المشاكل دي بعمل مقوي اظافر طبيعي هيساعدك على تقوية الضوافر الضعيفة ونموها بشكل اسرع.
فوايد مكونات مقوي الضوافر:
– زيت الزيتون: غني بفيتامين E, زيت الزيتون بيساعد على اصلاح تلف الضوافر وتقويتها ، بالاضافة انه بيحافظ على ترطيب وصحة الضوافر.
– العسل: يعتبر مرطب طبيعي بيجذب الرطوبة ويحبسها في الجلد ، وبيرطب الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر وبيغذيهم.
– عصير الليمون: بيحتوي على مستوى عالي من حامض الستريك ، وعصير الليمون يعتبر مبيض للضوافر ، بيساعد على تبييضها وازالة اللون الاصفر ، بالاضافة انه بيقوي سطح الضوافر وبيمنع التلف والتكسر.
– ملح البحر: ملح البحر بيقشر خلايا الجلد الميتة وبينضف الضوافر بعمق ، وده بيساعد على تبييضها وازالة الاصفرار ، بالاضافة ان ليه خصائص مضادة للجراثيم بتقتل الجراثيم المتراكمة تحت الضوافر وبتسبب التهابات.
طريقة عمل مقوي اظافر طبيعي:
المكونات:
– ¼ كوباية زيت زيتون.
-1 معلقة كبيرة عسل.
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
الطريقة:
1- اخلطي زيت الزيتون, العسل, عصير الليمون, الملح في طبق مقاوم للحرارة.
2- اعملي حمام ماية سخنة ، هاتي حلة او طاسة فيها كمية مناسبة من الماية وحطيها على نار متوسطة منخفضة.
3- حطي الطبق اللي فيه الخليط فوق الحلة اللي فيها الماية وسيبي الخليط يسخن ، واتأكدي ان مستوى الماية منخفض عشان ماتدخلش في الطبق اللي فيه الخليط.
4- بمجرد ما الخليط يبقى دافي بدرجة كافية ، ارفعيه من على النار.
5- دلوقتي اغمسي ضوافر ايديكي الاتنين في الخليط ، وضروري تكون ايديكي نضيفة وجافة.
6- سيبي الضوافر منقوعة لمدة 10 – 15 دقيقة.
7- بعدها افركي ضوافرك بالماية والصابون باستخدام فرشة اظافر او فرشة اسنان لمدة دقيقتين.
8- كرري الوصفة مرة في الاسبوع ، ولو ضوافرك ضعيفة اوي وبتتكسر ، ممكن تكرريه مرتين في الاسبوع.
سيروم مقوي للاظافر:
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.
– ½ معلقة صغيرة زيت فيتامين E.
– ¼ معلقة صغيرة من زيت الليمون (30 نقطة).
– 1/8 معلقة صغيرة من زيت اللبان (15 نقطة).
الطريقة:
– اخلطي كل المكونات مع بعض وحطيها في ازازة صغيرة بقطارة ورجيها كويس لخلط المكونات.
– للاستخدام ، ضيفي من 2 – 3 نقط من السيروم على ضوافرك ، ودلكيه على الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر ، وماتغسليش ليدك بالماية لمدة نص ساعة على الاقل لحد ما الخليط يتم امتصاصه كويس ، ولو هتحطي مانيكير استني لمدة ساعة على الاقل قبل المانيكير.
– استخدمي السيروم من 1 – 2 مرة في اليوم.
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