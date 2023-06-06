وصفة مقوي اظافر طبيعي لاظافر قوية وصحية وبتلمع

كتير مننا ممكن يكون بيتشكي من ضعف وتكسر الضوافر ، ولكن لحسن الحظ انك تقدري تعالجي المشاكل دي بعمل مقوي اظافر طبيعي هيساعدك على تقوية الضوافر الضعيفة ونموها بشكل اسرع.

فوايد مكونات مقوي الضوافر:

– زيت الزيتون: غني بفيتامين E, زيت الزيتون بيساعد على اصلاح تلف الضوافر وتقويتها ، بالاضافة انه بيحافظ على ترطيب وصحة الضوافر.

– العسل: يعتبر مرطب طبيعي بيجذب الرطوبة ويحبسها في الجلد ، وبيرطب الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر وبيغذيهم.

– عصير الليمون: بيحتوي على مستوى عالي من حامض الستريك ، وعصير الليمون يعتبر مبيض للضوافر ، بيساعد على تبييضها وازالة اللون الاصفر ، بالاضافة انه بيقوي سطح الضوافر وبيمنع التلف والتكسر.

– ملح البحر: ملح البحر بيقشر خلايا الجلد الميتة وبينضف الضوافر بعمق ، وده بيساعد على تبييضها وازالة الاصفرار ، بالاضافة ان ليه خصائص مضادة للجراثيم بتقتل الجراثيم المتراكمة تحت الضوافر وبتسبب التهابات.

طريقة عمل مقوي اظافر طبيعي:

المكونات:

– ¼ كوباية زيت زيتون.

-1 معلقة كبيرة عسل.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

الطريقة:

1- اخلطي زيت الزيتون, العسل, عصير الليمون, الملح في طبق مقاوم للحرارة.

2- اعملي حمام ماية سخنة ، هاتي حلة او طاسة فيها كمية مناسبة من الماية وحطيها على نار متوسطة منخفضة.

3- حطي الطبق اللي فيه الخليط فوق الحلة اللي فيها الماية وسيبي الخليط يسخن ، واتأكدي ان مستوى الماية منخفض عشان ماتدخلش في الطبق اللي فيه الخليط.

4- بمجرد ما الخليط يبقى دافي بدرجة كافية ، ارفعيه من على النار.

5- دلوقتي اغمسي ضوافر ايديكي الاتنين في الخليط ، وضروري تكون ايديكي نضيفة وجافة.

6- سيبي الضوافر منقوعة لمدة 10 – 15 دقيقة.

7- بعدها افركي ضوافرك بالماية والصابون باستخدام فرشة اظافر او فرشة اسنان لمدة دقيقتين.

8- كرري الوصفة مرة في الاسبوع ، ولو ضوافرك ضعيفة اوي وبتتكسر ، ممكن تكرريه مرتين في الاسبوع.

سيروم مقوي للاظافر:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.

– ½ معلقة صغيرة زيت فيتامين E.

– ¼ معلقة صغيرة من زيت الليمون (30 نقطة).

– 1/8 معلقة صغيرة من زيت اللبان (15 نقطة).

الطريقة:

– اخلطي كل المكونات مع بعض وحطيها في ازازة صغيرة بقطارة ورجيها كويس لخلط المكونات.

– للاستخدام ، ضيفي من 2 – 3 نقط من السيروم على ضوافرك ، ودلكيه على الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر ، وماتغسليش ليدك بالماية لمدة نص ساعة على الاقل لحد ما الخليط يتم امتصاصه كويس ، ولو هتحطي مانيكير استني لمدة ساعة على الاقل قبل المانيكير.

– استخدمي السيروم من 1 – 2 مرة في اليوم.

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