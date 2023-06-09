طرق فورية هتخليكي جذابة اكتر

لو عايزة طرق فورية للظهور بمظهر اكتر جاذبية ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، سواء كنتي عايزة تحسني من مظهرك وتبقي جذابة لنفسك او عشان تظهري جذابة قدام شخص بتحبيه ، مهما كان السبب ، النهاردة هنقولك طرق هتخليكي جذابة ، مع العلم ان كل النصايح سهلة وبسيطة وسهلة التنفيذ ولكن في نفس الوقت هتعمل فرق كبير في مظهرك.

طرق هتخليكي جذابة:

1- الكعب النيود:

ممكن تكوني سمعتي قبل كده ، ان الكعب بيحسن من شكل مظهرك وبيخليكي تمشي بوضعية اكتر انوثة ، وده اكيد هيخليكي جذابة اكتر ، لكن كمان الكعب النيود هياخدك لمستوى تاني تماما ، لان الكعب النيود هيدي طول ونحافة ونعومة للساقين وفي نفس الوقت هيبقى مناسب مع اي لبس لانه لون محايد وهيمشي مع كل حاجة في دولابك.

2- املي فراغات الحواجب:

الحواجب ليها تأثير كبير على الوش لانها بتحدد الملامح ، عشان كده ملء فراغات الحواجب ورسمها بشكل مناسب مهم جدا ، ماتبقاش سميكة اوي ولا رفيعة اوي ، اختاري انسب رسمة حواجب مع شكل وشك.

3- ستايل الشعر:

بعد تصفيف الشعر في طريقة تانية بسيطة ممكن ترفع من مظهرك وتخليه جذاب اكتر ، شوية لمسات اخيرة على شعرك هتعمل فرق كبير في مظهرك العام ، تقدري تختاري ما بين انك ترفعيه او تخليه سايب ، ده بيرجع لك انتي.

خدعة لتصفيف الشعر لمظهر جذاب اكتر: اعملي شعرك ديل حصان ، تقدري تعمليه ديل حصان عالي او متوسط الارتفاع ، ولكن المهم انك هو مؤخرة الرقبة ، اتأكدي ان الشعر حوالين منطقة الرقبة مش فضفاض اوي ، لميه كويس ، وطلعي كام خصلة شعر على الجبهة.

4- خدعة الايلاينر والرموش:

الحيلة انك تخلي رموشك تبان اطول واكتر كثافة ، ارسمي خط على خط الماء العلوي باستخدام قلم تحديد العيون المتصمم مخصوص لخط الماء بتاع العين ، خط الكحل هيغمق منطقة الخط المائي وده هيخلي الرموش تبان كثيفة اكتر.

5- سيبي تليفونك:

هي حاجة مش في مظهرك ولكن في الحقيقة هي مؤثرة ، الاشخاص اللي دايما بيلعبوا في تليفوناتهم مش جذابين ، لانه ببساطة مين هيبقى عايز يتفاعل معاكي لو طول الوقت مركزة في شاشة تليفونك ، كل ما تخرجي سواء في مطعم او مول او في اي مكان حاولي تقفلي تليفونك ، حاولي انك تحسي بمحيطك وتتفاعلي مع الناس اللي حواليكي ، خليكي حاضرة هيرتفع مستوى جاذبيتك.

6- حطي روج:

القليل من اللون على شفايفك هيعمل فرق كبير ، لو عايزة تبقي جذابة اكتر ، فتلوين شفايفك ضروري ، ولو انتي من الاشخاص اللي بيحبوا تحافظي على شفايفك طبيعية ، جربي الروج المصنوع من مكونات طبيعية.

7- حطي برفيوم:

البرفيوم مش حاجة مرئية في مظهرك ولكن الريحة ليها تأثير قوي جدا وهتخليكي تسيبي انطباع عند اي حد يشوفك وهتخليكي جذابة اكتر ، اختاري برفيوم مميز ويعبر عن شخصيتك.

8- حافظي على ضوافرك:

مظهر الضوافر مهم جدا ، ومش شرط تروحي لصالون متخصص للعناية بالضوافر ، لكن تقدري تحافظي على ضوافرك صحية في البيت بالعناية ، واختيار مانيكير بلون مناسب ، ومهما كان لون المانيكير سواء نيود او فرنش او لون فاقع ، مادام ضوافرك نضيفة وصحية ده هيرفع من مستوى جاذبيتك وجمالك.

9- وضعية الضهر المناسبة:

وضعية الضهر مهمة جدا ، كتير مننا مش بياخد باله من لغة جسده لكن الحقيقة هي مؤثرة جدا في مظهرك ، عشان كده بننصحك تحافظي على ضهرك مستقيم ده هيخليكي جذابة اكتر وهيجذب ليكي اللي حواليكي.

10- الاحساس باللي حواليكي:

مافيش حاجة اكتر جاذبية من شخص بيفكر في اللي حواليه وبيحس بمشاعر الناس ، عشان كده انك تعملي حاجة لحد ويبقى ليكي مواقف لطيفة مع اللي حواليكي هيخليكي تحبي نفسك اكتر وهيزود من جاذبيتك.

11- ميلي راسك للجنب:

حركة ميل الراس للجنب هي حركة بسيطة جدا ولكن ليها تأثير ، وبترفع مظهرك وبتزود من جاذبيتك ، تسريحة الشعر على جنب واحد مع ميل الراس ليه دور في الرفع من مظهرك ، ولكن اكيد ماتعمليش الحركة دي طول الوقت ، ولكن اعمليها في التوقيت اللي عايزة تلفتي فيه نظر شخص معين او في لحظة عايزة تظهري فيها بشكل جذاب اكتر.

12- ابتسمي:

الاشخاص المبتسمين دايما بيكونوا اكتر جاذبية ، لان اظهار مشاعرك الصادقة اتجاه اللي حواليكي هيخليهم منجذبين ليكي.

13- اظهري ثقتك:

الثقة هي اكيد من اكتر الحاجات جاذبية لاي شخص ، خلي راسك مستقيمة ، بصي في عيون اللي بيكلمك ، اتكلمي بثقة ، كل ده هيخلي جمالك الداخلي يظهر وده هيجذب الناس ليكي ، لانه ازاي الناس ممكن تنجذب ليكي لو دايما باصه للارض وبتتجنبي تبصي في عين اللي بيكلمك وماعندكيش ثقة في نفسك.

ممكن يكون الموضوع مش سهل لاشخاص كتير ، لكن حاولي تتحدي نفسك وتبقي واثقة من نفسك ، مع التدريب والوقت هتوصلي للثقة في النفس.

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