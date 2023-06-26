انت الأن تتابع خبر طريقة لترك الإدمان على الكحول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث البعض عن الطريقة المثلى لترك الكحول، وذلك بعد أن تأكدوا بأنه يُشكّل خطرا على صحتهم، إذا ما استمروا به، ناهيك عن المخاطر الإجتماعية والنفسية التي ترافق تناوله، والإدمان عليه.

وأعلن الدكتور ألكسندر بوليكاربوف، أخصائي علم النفس والمخدرات، أنه للتعافي من آثار الإفراط في شرب الكحول، يجب تناول مواد ماصة ووجبة إفطار دسمة وشرب الحساء، والخلود للراحة.



ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru: "لم يثبت علميا إمكانية علاج التسمم الكحولي باستخدام عصير الطماطم ومخلل الخيار. لذلك من الأفضل إعطاء الأفضلية للمواد الماصة، وجبة إفطار شهية، وحساء، وفي نفس الوقت الحد من النشاط البدني".



ووفقا له، إن الصداع الشديد والضعف والغثيان والتقيؤ وخفقان القلب والتعرق وغير ذلك يشير إلى تسمم الجسم بالأيثانول.



ويقول: "يؤدي التسمم إلى اختلال عمليات التمثيل الغذائي، واضطرابات في الجهاز العصبي، وتلف الجهاز الهضمي ومنظومة القلب والأوعية الدموية. كما قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة. و يمكن أن يهدد التسمم الكحولي الحياة في حالات معينة".



ويحذر الطبيب من إهمال آثار التسمم الكحولي الشديد أو محاولة إزالتها ذاتيا.



ويقول: "هذه هي الحالة التي يجب "تحملها". لأن الشيء الرئيسي في حالة التسمم الكحولي هو إزالة السموم. وهذه العملية تتم باستخدام أدوية خاصة تساعد على إخراج الكحول ومخلفاته من الجسم. كما يصف الطبيب أدوية خاصة تساعد على استعادة عمل أعضاء الجسم وبصورة خاصة الدماغ، وأدوية مهدئة وفيتامينات".

وفي الكيمياء فإن الكحول هو نوع من المركبات العضوية التي تحمل على الأقل مجموعة وظيفية واحدة من الهيدروكسيل (−OH) مرتبطة بذرة كربون مشبعة. يشير مصطلح الكحول في الأصل إلى الكحول الأساسي الإيثانول (الكحول الإيثيلي) والذي يستخدم كدواء، وهو الكحول الرئيسي الموجود في المشروبات الكحولية. جميع المواد الكيميائية التي تتوافق مع الصيغة العامة CnH2n + 1OH تمثل فئة مهمة من الكحوليات، والتي يعتبر الميثانول والإيثانول أمثلة عليها. الكحولات الأحادية البسيطة التي هي موضوع هذه المقالة تشمل: الكحوليات الأولية (RCH2OH) والثانوية (R2CHOH) والثلاثية (R3COH).

تظهر اللاحقة -ol في الاسم الكيميائي الصادر عن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) لجميع المواد التي تكون فيها مجموعة الهيدروكسيل هي المجموعة الوظيفية ذات الأولوية القصوى. تضاف البادئة hydroxy- إلى الاسم الكيميائي للمركب عند وجود مجموعة ذات أولوية أعلى في المركب. تشير أيضًا اللاحقة -ol في أسماء المركبات الأخرى (مثل الباراسيتامول أو الكوليسترول) أيضًا إلى أن المادة عبارة عن كحول، ومع ذلك فإن بعض المركبات التي تحتوي على مجموعات هيدروكسيل وظيفية لها أسماء غير مهمة لا تتضمن اللاحقة -ol أو البادئة هيدروكسي- ، على سبيل المثال سكريات الجلوكوز والسكروز.





