انت الأن تتابع خبر استخراج سيخ حديدي من يد طفل تعرض لحادث سقوط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح فريق طبي مختص في إدارة مستشفيات البشير بالعاصمة عمان من إجراء تدخل جراحي لطفل يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن اخترق (سيخ) حديدي يده.

وأجرى أخصائي جراحة العمود الفقري الدكتور جاسر زبيدي عملية جراحية استكشافيه طارئة للطفل بعد سقوطه على جسم معدني حاد (سيخ) نتج عنه إصابة طعنية نافذة ممتدة من مفصل الرسغ ولغاية مفصل المرفق في الجهة الانقباضية للساعد الأيسر.

ويتمتع الطفل حاليا بصحة جيدة بعد أن تم إزالة الجسم المعدني وترميم الأنسجة التالفة.