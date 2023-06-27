انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية:نعمل مع السعودية للوقاية من أمراض محتملة خلال الحج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المنظمة أوفدت بعثة تضم خبراء من مكتب المنظمة الإقليمي والمكتب القُطري في المملكة العربية السعودية، للعمل عن كثب مع وزارة الصحة السعودية بشأن تدابير التأهب المناسبة في مجال الصحة العامة للوقاية من أي فاشيات للأمراض خلال الحج.

وأشار المنظري في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة موسم الحج، إلى أن للحج هذا العام أهميةٌ كبرى نظرا لعودته إلى وضعه الطبيعي، فمن المتوقع أن تزيد أعداد الحجاج بعد 3 سنوات من فرض تدابير خاصة بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعرب المنظري، في بيانه، عن ثقته أن وزارة الصحة وجميع الهيئات المعنية بالحج لا تدخر جهدا في هذا الصدد، وأن التدابير الاحترازية التي تكفل سلامة حجاج بيت الله الحرام قد طُبّقت وفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).

وتشمل هذه التدابير: الترصُّد الفعال لضمان اكتشاف أي فاشية من فاشيات الأمراض المعدية بين الحجاج والتصدي لها فورًا، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والإصحاح السليم، وسلامة الأغذية، والتلقيح، والتواصل بشأن المخاطر، والاستجابة في الوقت المناسب.

وأعرب عن بالغ تقديره لجميع العاملين والمتطوعين في مجال الرعاية الصحية الذين يسهمون في الحج هذا العام، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمساعدة على حماية صحة الحجاج.