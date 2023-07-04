انت الأن تتابع خبر أطباء يحددون 4 أعراض تساعد على تشخيص السرطان مبكرا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توصل أطباء وخبراء منظمة البحوث السرطانية في بريطانيا إلى أربعة أعراض يمكن أن تشير إلى مرحلة مبكرة لتطور مرض خطير

وتشير Daily Express إلى أنه وفقا للخبراء هذه الأعراض هي:

- تقرحات أو بقع في تجويف الفم- على اللسان لا تلتئم فترة طويلة.

- السعال المستمر.

- تقرحات على الجلد لا تزول فترة طويلة.

- حرقة المعدة المستمرة.

ووفقا لتقرير الخبراء "يمكن أن تكون معظم العلامات والأعراض المذكورة، ناجمة عن أمراض أقل خطورة من السرطان. ولكن إذا كانت بسبب السرطان، فإن تشخيصه مبكرا له أهمية كبير. لذلك يجب على الشخص عدم تجاهل أي تغيرات غير طبيعية وغير معتادة في جسمه أو أي شيء يستمر فترة طويلة. بل عليه مراجعة الطبيب".