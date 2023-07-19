كيف تقوي مناعتك خلال موجة الحر

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رياض - احمد صلاح - تشهد العديد من دول العالمتقلبات شديدة فى أحوال الطقس حيث الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، لذا نقدم خلال التقرير التالى أبرز وأهم النصائح الصحية لتقوية المناعة خلال هذا الطقس، وفقا لموقع everdayhealth.

أبرز وأهم النصائح لحمايتك وتقوية المناعة خلال الصيف

- للحفاظ على الصحة العامة، وتقوية جهازك المناعى عليك بشكل دائم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فالأطعمة الغنية بالفيتامينات التى يحتاجها الجسم، تساعد فى الحد من الإصابة بكورونا أو نزلات البرد والأنفلونزا.

- تساعد على تعزيز مناعة الجسم، وهى تتكون من الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن، والخضراوات فهذه العناصر الغذائية غنية بالزنك، ومضادات الأكسدة والأوميجا 3، ولذا تناولها يعد من الحيل المهمة.

- أكثر من تناول الفاكهة والخضراوات، فهى كنز كبير للجسم، لأنها تمده بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن المهمة للجهاز المناعى، لذا أكثر من تناول التفاح والبطاطا والكريز، والكيوى، والكمثرى، والمكسرات، والكرنب، والقرنبيط.

- تناول البروتين، هل تعلم أن تعرض الجسم لنقص فى نسبة البروتين التى يحتاجه يوميا يساهم بشكل ملحوظ فى ارتفاع نسبة إصابتك بالأمراض الفيروسية والبكتيرية؟.. نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات مشيرة إلى أن البروتين يحتوى على العديد من العناصر التى تقوية المناعة، ويحتوى على الزنك الذى يساعد فى إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تقلل الإصابة بالعدوى.