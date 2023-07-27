انت الأن تتابع خبر هل تعاني من طقطقة المفاصل؟ إليك الاسباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طقطقة المفاصل، هو الصوت المسموع الذي يصدر من المفاصل عند ثنيها، نتيجة انتقال السائل الزلالي من مكان لآخر في المفصل، ويحدث عادةً من مفصل شديد الصلابة أو رخو جداً.

فرقعة المفاصل أمر طبيعي الحدوث والصادر عن احتكاك وتر من أوتار المفاصل أو العضلات مع وتر آخر مجاور له، مشكلاً هذا الصوت طالما لا يوجد هناك أي ألم مصاحب لها.

أسباب طقطقة المفاصل

احتكاك الأوتار مع بعضها البعض.فرط الوزن والذي يتسبب بزيادة الضغط الواقع على الأوتار والأربطة.

ضعف العضلات.

تواجد فقاعات داخلية من الغاز حول المفصل وحول السائل المحيط به.

نقص السائل المحيط بالمفصل.

خلل وراثي ينتج عنه خلل في المفصل.

التهاب المفاصل الأمر الذي يتسبب بتلف للطبقة الناعمة المحيطة بها.خشونة المفصل واحتكاكه العظم مع بعضه.



تمزق الغضاريف.

تقيد المفصل وعدم قدرته على الحركة.

- الأعراض المصاحبة لطقطقة المفاصل

تآكل الغضاريف عند إصابة المفاصل الواقعة بين الفقرات.

ألم شديد.



تيبس المفاصل بعد فترة من النوم.

الإصابة بمرض عرق النسا. تشخيص طقطقة الأصابع يتم الكشف عن العوامل المسببة لطقطقة المفاصل من خلال إجراء بعض الفحوصات ومنها:

الأشعة السينية.

الأشعة المقطعية.

الفحص السريري.

صبغ المفاصل ثم اللجوء للتصوير السيني.

منظار المفاصل.

علاج طقطقة المفاصل يكون علاج طقطقة المفاصل من خلال تشخيص الحالة، وعلاج المسببات من خلال استشارة الطبيب المعالج للكشف عن المسببات في المراحل الأولى وتقديم أفضل العلاجات الممكنة.

لا تعتبر الطقطقة مرضاً طالما لا يرافقها أي شعور بالألم، أو حتى الشعور بوجود خشونة في المفاصل.

من ثبت إصابته بمرض طقطقة الأصابع من أصحاب الأوزان الثقيلة وجب عليهم التقليل من أوزانهم، بقصد تقليل الضغط الواقع على الأوتار.



التقليل من وقت الوقوف الطويل.

تناول المسكنات والأدوية لتقليل من الأعراض المصاحبة للإصابة.

إن التوقف عن الحركة أو محاولة تخفيف الضغط الواقع على المفصل المصاب يتسبب في ضمور العضلات، لهذا يفضل ممارسة تمارين من شأنها أن تقوي العضلات.

العلاج بالحرارة شأنه أن يقلل من حدة الأعراض، ويمكن أيضاً استخدام المكعبات الثلجية كمخدر لتقليل الألم.

تتوفر أدوية غير ستيرويدية قادرة على تسكين الآلام.

العلاج الطبيعي لتقوية العضلات، التقليل من ثني المفاصل بشكل يسبب الألم، التقليل من رفع الأوزان والقيام

بتمارين الرياضية بشكل مفاجئ.

إعطاء إبر هلامية في المفاصل للتقليل من شدة الألم، وفي حال كانت الأعراض قوية يتم اللجوء للتدخل الجراحي.