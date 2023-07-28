انت الأن تتابع خبر علاج السعال في المنزل بطرق طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السُّعَالُ أو ما يعرف بـ"الكحة" هو الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين بطريقة مقصودة أو لا إرادية، عندما تتهيَّج المسالك الهوائية، فيعمل على تنظيف مجرى التنفس من العوالق، وحماية الرئتين من الجسيمات التي تم استنشاقها.

يعدّ السعال رد فعل طبيعي يُساعد الجسم على حماية نفسه من المواد الغريبة التي تدخل للممرات التنفسية، فهو يلعب دور حيوي ومهم في الدفاع عن الجسم، ضد العديد من الأمراض التي قد تُصيبه، عن طريق المحافظة على الحلق والممرات الهوائية نظيفة، كما يحمي الرئتين من العدوى والالتهابات، وقد يكون السعال حاداً.

يستمر عادةً لما بين 2-3 أسابيع، ينتج عن الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد أو الإنفلونزا في العادة، أو يكون السعال مزمناً؛ وهو النوع الذي يستمر لأكثر من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع، وتستمر مدة الإصابة في بعض الحالات لعدة أشهر أو حتى لسنوات، وقد ينتج عن أسباب عديدة مثل:

الإصابة بالربو، والحساسية، والارتجاع المريئي، ومشاكل الحلق، بالإضافة إلى التدخين، وتناول بعض أنواع الأدوية، وبالرغم من أنّ السعال قد يكون وسيلة حماية ودفاع عن الجسم إلا أنّ له آثار سلبية عديدة؛ فقد يقطع النوم، وينتج عنه الشعور بالتعب وضعف التركيز، وانخفاض الإنتاجية والأداء في العمل، كما قد يُسبب مشاكل صحية أخرى مثل:

سلس البول، والإغماء، وتكسر الأضلاع، وغيرها العديد.

وسائل طبيعيّة للتخلّص من السعال

البخار: يُنصح لمن يُعاني من السعال باستنشاق بخار الماء المغلي، وذلك بغلي كمية من الماء، ووضعها في وعاء، وتنفس البخار الناتج عنه، ويُفضل تغطية الوعاء والرأس بمنشفة، لزيادة كمية البخار المُستنشق.

الزعتر: تحتوي أوراق الزعتر على مركبات تُسمى الفلافونويدات (بالإنجليزية: Flavonoids)، التي تعمل على إرخاء عضلات الحلق، والتقليل من الالتهاب، كما يعمل الزعتر على فتح مجرى الهواء، وكل ذلك يُساعد على تخفيف السعال، بالإضافة لامتلاكه العديد من الخصائص المضادة للميكروبات، ويُمكن صنع شاي الزعتر بوضع ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر، مع كوب وااحد من الماء المغلي، ومن ثم تركه مغطى لمدة عشر دقائق قبل شربه.

الماء المالح: يُستخدم الماء المالح كغسول للفم، وذلك بإضافة الملح للماء، والغرغرة باستخدام المحلول الملحي المُحضّر، لتعمل المياه المالحة على تخفيف الانتفاخ وتهدئة الحلق، وبالتالي التخفيف من السعال، ويُنصح بإعادة الغرغرة ثلات مرات يومياً.

العرق سوس: لجذر عرق السوس فاعلية في تخفيف احتقان الحلق والسعال، ويتم تحضيره بإضافة الماء المغلي إلى جذر عرق السوس، وتركه لدقائق، ومن ثم تناوله.

الفلفل الأسود والعسل: قد يُساعد خلط ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة كبيرة من العسل في الماء الدافئ وشربه، في تخفيف حدة السعال وعلاجه.

النعناع والزنجبيل: يُصنع شراب النعناع والزنجبيل بخلط أربعة أكواب من الماء الدافئ، مع كوب من العسل، وثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المفروم، وملعقة كبيرة من النعناع المفروم وشربه من 2-3 مرات يومياً لعلاج السعال، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الكمية قد تكفي لعدة أيام.

الكركم: يُفيد الكركم في تخفيف السعال، فله خصائص مضادة للفيروسات، والبكتيريا، والالتهابات، ويتم مزجه مع الماء المغلي والعسل للحصول على فائدة أكبر.

البروبيوتيك: وهي الكائنات الحية الدقيقة المُفيدة لصحة الجسم، مثل: اللاكتوباسيلوس، وهي بكتيريا توجد في الألبان والحليب المدعم، ويمكن أن تُساعد على تقليل الإصابة بالزكام والإنفلونزا، والحساسية الناتجة عن التعرض لبعض المهيجات، مثل: حبوب اللقاح. الزنجبيل: يُمكن إضافة قطعة بحجم الإبهام من جذر الزنجبيل، إلى حوالي أربعة أكواب من الماء المغلي، ومن ثم تركها لتبرد، ومن الممكن أيضاً مضغ قطعة من الزنجبيل كما هي.

النعناع: يعمل النعناع كمهدئ للحلق ومضاد للاحتقان، يمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق أبخرة النعناع من حمام بخار ماء، بإضافة 3-4 قطرات من زيت النعناع، لكل 150مل من الماء الساخن، وتنفس البخار الناتج عنه بعمق.

الثوم: وذلك لما له من خصائص مضادة للفيروسات، ومضادة للبكتيريا، والالتهابات، كما يُساعد الثوم على تقوية جهاز المناعة.

الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيم يُسمى البروميلين (بالإنجليزية: Bromelain)، والذي يمكن أن يُساعد على تقليل السعال، وتخفيف لزوجة المخاط في الحلق، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن تناوله كشرائح فاكهة أو شربه كعصير طازج ثلاث مرات في اليوم.

العسل: يُساعد تناول العسل لوحده أو في حال مزجه مع ماء الليمون الدافئ، في تلطيف احتقان الحلق، والتقليل من السعال أثناء فترة الليل، وبالتالي تحسين جودة النوم.

السوائل: شرب السوائل مثل: المرق وشاي الأعشاب وعصائر الفاكهة الدافئة، يمكن أن تُخفف من بعض الأعراض التنفسية المزعجة، كالسعال، وسيلان الأنف، والعطاس.

أسباب الإصابة بالسعال هنالك عدد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالسعال، وفيما يأتي نذكر بعضاً منها:

- العدوى: تُعتبر عدوى الجهاز التنفسي من أكثر أسباب السعال شيوعاً، ويستمر هذا النوع من الالتهاب عدة أيام، وفي بعض الحالات قد يحتاج المُصاب لاستخدام مضاد حيوي مناسب للتخلص من العدوى.

- التدخين: يُعدّ التدخين من الأسباب الشائعة للسعال، ويتميز هذا النوع من السعال، بأنّ له صوت مميز.

الربو: وهو مرض مزمن يُصيب الشعب الهوائية، ويؤدي لضيق الشعب الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين، مما ينتج عنه أعراض عديدة مثل: صعوبة التنفس والسعال، ويتميز سعال الربو بالصفير، مما يجعل من السهل التعرف عليه.

تناول بعض الأدوية: هنالك عدد من أنواع الأدوية التي يمكن أن تُسبب السعال كأحد آثارها الجانبية، مثل: بعض الأدوية التي تُستخدم عادة في علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ولحسن الحظ يتوقف السعال عند التوقف عن تناول الدواء المُسبب له.

تنظيف الحلق: يعمل السعال كرد فعل لإزالة المخاط أو الجزيئات الغريبة، مثل: الدخان أو الغبار، والتي تسبب انسداد الحلق ومجرى الهواء

الارتجاع المعدي المريئي: (بالإنجليزية: Gastroesophageal reflux disease/GERD) عندما تتدفق بعض محتويات المعدة إلى المريء، يحفز رد الفعل في القصبة الهوائية، ويتسبب بالسعال.

أسباب أخرى: كوجود مشاكل في الحبال الصوتية، والإصابة بحالات ومشاكل صحة خطيرة؛ مثل: الانسداد الرئوي وفشل القلب، وغيرها.