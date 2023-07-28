انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تحذّر من التهاب الكبد الفيروسي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة حملة تحت شعار “حياة واحدة كبد واحد” لتسليط الضوء على أهمية حماية الكبد للعيش حياة طويلة وصحية، وبما يحافظ على الأعضاء الحيوية الأخرى، مثل القلب والدماغ والكلى التي تعتمد على الكبد في أداء وظائفها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، لديك حياة واحدة فقط، ولديك كبد واحد فقط، ويمكن لالتهاب الكبد أن يفتك بكليهما.

وأضافت، أن الكبد يؤدي بشكل صامت أكثر من 500 وظيفة حيوية يومياً من أجل تمكينك من البقاء على قيد الحياة.

غير أن العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي صامتة أيضاً، حيث لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة من المرض، وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة عديدة من فيروسات التهاب الكبد (من A إلى E)، إلا أن التهابيْ الكبد B وC هما الأكثر إثارة للقلق ويسبّبان ما يقرب من 8000 حالة عدوى جديدة يومياً، وغالبيتها لا يُكشف عنها.

وأشارت إلى أن أكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بالتهاب الكبد تحدث كل عام – وحالة عدوى مزمنة جديدة كل عشر ثوان. لهذا السبب، تعد صحة الكبد أمراً أساسياً لصحة الإنسان.

ويمكن تلافي الكثير من الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد. ونظراً لوجود لقاحات وعلاجات فعالة ضد التهاب الكبد B، بل وحتى علاج يشفي من التهاب الكبد C، يمكنك أن تحمي نفسك وذويك.

ودعت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد إلى توسيع نطاق اختبارات وعلاج التهاب الكبد الفيروسي، محذرة من أن المرض يمكن أن يقضي على عدد أكبر من الناس مقارنة بالسل والملاريا والإيدز مجتمعين بحلول عام 2040، إذا استمرت اتجاهات العدوى الحالية.