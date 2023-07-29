انت الأن تتابع خبر هل بروز عروق الوجه أو الكفين حالة مقلقة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بعض الأشخاص تكون عروق وجههم أو يديهم وظهر كفيهم بارزة باللون الأزرق بشكل واضح، وهذه حالة طبيعية لها عدة الأسباب لكن لا تعتبر حالة مرضية أو مقلقة.

أسباب بروز العروق لدى البعض

ممارسة الرِّياضة: تبرز عروقُ جسم الإنسان عند ممارستِهِ للرِّياضة٬ خصوصاً إذا كان وزن الجسم ضمن الحدّ الطبيعي٬ ويعود سبب وجودُ هذه العروق في جميع أنحاء الجسم عند مُمارسة مُختلف الرِّياضات إلى زيادة نسبة الجُهد المبذول أثناءَ ممارسَةِ الرِّياضة مِمّا يزيدُ من حاجةِ أعضاءِ الجسم إلى الدَّم٬ وكَردِّ فعلٍ طبيعي تتوسّع الأوعية الدمويّة حتى تستطيع نقل كميّة أكبر من الدَّم إلى مختلف أعضاء الجِسم٬ فتبدأ هذه الأوعية الدَّموية بالبروز٬ وتُلاحظ بشكل كبير عند ممارسي رياضة رفع الأثقال والحديد؛ حيثُ تكونُ بارزةً بوضوح٬ ولا يعني ظهورها وجود مشاكل صحيّة أو حالة مرضيّة.

- التّقدُّم في السّن: يحدث أن يُسبّب التقدم بالسّن ظهور هذهِ العروق؛ حيثُ إنّ النحيل الذي يحدُث في الطَّبقات الدُّهنية وطبقات البشرة٬ وخسارة الوزن المُرافِقة للكِبَر تُساهم بشكل كبير في ظهورها.

- سبب خلقي: تظهر العروق أو الأوعية الدّموية البارزة عند بعض الأشخاص٬ ويكون سببُها خَلقي٬ أي إنّها طبيعة الإنسان الّتي خلقه اللهُ عليها٬ والسّبب أنّ كميّة الدُّهون عند بعض الأشخاص تكون قليلةً تحت الجلد٬ وبالتّالي فإنّ الأوردة السّطحية تظهرُ بشكلٍ واضح٬ خصوصاً في منطقة ظهر الكفَّين٬ واليدين٬ ولأنّ كميّة الدهون الموجودة في أجسام الرِّجال تحت الجلد أقلّ منها في أجسام النساء٬ فإنّ فرصة ظهور هذه العروق في اليدين تكون أكبر عند الرِّجال الذين لا يُعانون من زيادة وزن.

ولهذا نجد أنَّ معظم النّساء لا تعانين من ظُهور هذهِ العروق رُغم أنّها ضمن الحدِّ الطبيعي للوزن٬ ويتمتّع جسم المرأة بطبقة دهون أكثر كثافة٬ فيُعطيها اللّين والنُّعومة التي تتناسب وطبيعتها٬ أمّا بالنّسبة للرجال فتزيد نسبة الكتلة العضليّة لديهم فتُعطيهِم الصّلابة والمتانة٬ كما تُساعِدُهم على حرق الدُّهون بشكل أكبر، وتبرُز أحياناً في الوجه عند الانفعال أو الغضب أو الضّحك على وجهِ الأخصّ.

- التّعب والإرهاق: تبرز العروق أحياناً عند تعرّض الجسم للإجهاد٬ وما ينتُج عنهُ من تعبٍ وإرهاق٬ وكلَّما كان وزن الجِسم أقل زادت نسبة ظهور هذه العروق في الجسم٬ أمّا إذا ظهرت بشكل مُفاجِئ أو تفاقمت٬ فالأفضل مُراجعة الطبيب حتّى يُحدّد طبيعة هذه العروق وسببُها والحلول المناسبة للتخلُّص منها.