نقاط بيضاء في الشعر

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رياض - احمد صلاح - كثير من النساء يصابن بحالة من الهستيريا والقلق عندما يتساقط شعرهن لاسباب مجهولة، وعند التمعن يكتشفن بقعاً بيضاء على الشعر دون معرفة الاسباب .



يشار الى ان الانسان يفقد في المتوسط ما يصل إلى 100 خصلة كل يوم، فإنه وبالتزامن مع نمو الشعر، يمر بمرحلة "نشطة" وأخرى "خاملة"، ويستمر الأمر على هذه الحال إلى أن يتوقف النمو وقد تبقى الخصل خاملة لمدة تصل إلى عام بأكمله فوق رؤوسنا ،

وحين يتعلق الأمر بتلك النقاط البيضاء التي تظهر على أطراف خصل الشعر، تكون جذور الشعر هي التي نراها على الأرجح

تقصف الشعر

في الغالب قد لا تكون النقاط البيضاء الظاهرة على أطراف الخصل هي جذور الشعر، بل ثمة شيء آخر تمامًا، إذ قد تكون في الغالب إشارة دالة على الإصابة بتقصف في الشعر.

وتعرف هذه النقاط البيضاء باسم "التقصف المبيض" وتظهر في نهاية جذع الشعرة نتيجة لتلف الشعر بسبب العلاجات الكيميائية القاسية، وعادة ما تشير تلك المشكلة إلى أن الشعر يعاني حالة من الضعف.

ورغم أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلص شعرك من مشكلة تقصف الأطراف هي القيام بقصه، فإن هناك طرقًا أخرى يمكنها أن تساعد على تلافي التلف المستقبلي كتقليل علاجات تصفيف الشعر بالفرشاة والحرارة، استخدام غطاء وسادة حريري لتقليل تقصف الشعر (لأن الأغطية القطنية تميل للاحتكاك بشدة بالشعر) وأخيرًا ضرورة المداومة على ترطيب الشعر أسبوعيًّا.وفق رصد المحرر العلمي في صحيفة السوسنة .

تساقط الشعر الكربي

يعتبر تساقط الشعر الشارد المزود بنقاط بيضاء ليس بالأمر الشاذ، لكن في حال حدوث ذلك بصورة منتظمة ومستمرة، فالأرجح أنك تعانين من مشكلة تساقط الشعر الكربي، التي تنتج عادة عن الشعور بالتوتر، وتتسبب في تساقط ما يصل لـ 300 خصلة شعر بصورة يومية، وفق باحثين.

وقال الباحثون إلى أن مشكلة تساقط الشعر الكربي الحادة، التي تصيب عادة أعلى الرأس، غالبًا ما تزول من تلقاء نفسها خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. أما الشكل المزمن لتلك المشكلة فيمكن أن يتجاوز مدة الـ 6 أشهر، وهو ما يتطلب حينها قدرًا أكبر من الحيطة والحذر.

وتابع الباحثون بقولهم إن تساقط الشعر الكربي من أبرز الأسباب التي تقف وراء تساقط الشعر بسرعة، وإن كانت هناك بعض الطرق التي يمكن أن تفيد في منع تلك المشكلة والسيطرة عليها، كما التحكم في مستويات التوتر، والحصول على قسط كاف من النوم، والإكثار من ممارسة التمارين الرياضية، واتباع حمية غذائية صحية غنية بالبروتين والخضراوات المورقة، وتناول المكملات والأدوية المعززة لنمو الشعر وأخيرًا ضرورة التخلص من مسببات التوتر في المقام الأول،